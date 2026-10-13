La volatilidad de los mercados internacionales plantea desafíos para las empresas que compran o venden materias primas cuyos precios se definen fuera del país. En ese escenario, la gestión del riesgo de precios adquiere relevancia para sectores como la minería, la industria metalúrgica y la energía, cuyos costos o ingresos dependen de las cotizaciones internacionales.

Con ese objetivo, la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) organizará en noviembre un programa de formación del London Metal Exchange (LME), el mercado de metales de Londres que funciona como referencia internacional para las cotizaciones de distintos metales industriales. La propuesta combinará cinco jornadas presenciales en Mendoza y Buenos Aires y estará dirigida a empresarios, ejecutivos y profesionales de todo el país.

London Metal Exchange: cuándo y dónde será la capacitación

El programa se desarrollará del 2 al 6 de noviembre, con tres jornadas en Mendoza, los días 2, 3 y 4, y dos en Buenos Aires, el 5 y 6. La BCM será la organizadora y sede de la iniciativa en la Argentina, que tendrá un valor promocional de lanzamiento.

La capacitación estará a cargo de Jorge Dyszel, consultor, formador y coach especializado en gestión de riesgos en la industria de metales básicos y materias primas. Según informó la BCM, asesoró a empresas de 15 países de tres continentes y capacitó a operadores de distintas categorías de las principales compañías de trading del mundo.

Dyszel también trabajó durante siete años como consultor del London Metal Exchange, donde estuvo a cargo del programa de formación para países de habla hispana y portuguesa.

Las inscripciones están abiertas a través del sitio habilitado por la Bolsa de Comercio de Mendoza. Quienes participen recibirán un certificado de finalización del programa.

Vista nocturna del edifocio de la Bolsa de Comercio de Mendoza

Qué se aprenderá sobre gestión de riesgo de precios

El contenido abordará herramientas y conceptos vinculados con la gestión del riesgo de los commodities, entre ellos las coberturas, los contratos de futuros, la volatilidad y las estructuras de mercado conocidas como contango y backwardation.

El objetivo es brindar conocimientos para que las empresas comprendan cómo protegerse frente a movimientos adversos en los precios de las materias primas. Estas herramientas pueden resultar relevantes para compañías que compran o venden metales, energía e insumos cuyos valores dependen de las cotizaciones internacionales.

Desde la BCM señalaron que la iniciativa forma parte de su estrategia para ampliar los servicios de capacitación y vinculación empresarial. “No alcanza con producir bien: hay que saber gestionar el riesgo de precios, financiero y de mercado para crecer con solidez”, indicaron desde la institución.

La Bolsa ya impulsaba esa línea de trabajo a través de Mendoza Competitiva, un conversatorio y taller orientado a preparar a proveedores locales frente a las exigencias de cumplimiento normativo (compliance), sostenibilidad y gestión de riesgos de las grandes cadenas de valor.

“Como organizadora y sede del primer programa del LME en el país, la BCM va ahora al riesgo de precios: cómo se cubre una empresa que compra o vende metales, energía o insumos cuyo valor depende de mercados internacionales”, explicó Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales de la entidad.

Por qué la capacitación puede interesar a las empresas argentinas

La propuesta tiene una aplicación directa para actividades expuestas a las cotizaciones internacionales. En Mendoza, la BCM destacó su posible relevancia para los proyectos mineros de cobre en desarrollo, la industria metalúrgica, el sector autopartista y la actividad energética. También mencionó al sector agroindustrial y vitivinícola, que enfrenta variaciones cambiarias y de los mercados internacionales.

La organización de jornadas en dos ciudades busca ampliar el alcance del programa a empresas y ejecutivos de distintas provincias. La formación tendrá un carácter exclusivamente educativo y profesional: sus contenidos no constituirán asesoramiento financiero, de inversión, legal o impositivo, ni recomendaciones de operaciones específicas.

“No es un programa abstracto sobre mercados lejanos. Es una herramienta para cualquier empresario, de Mendoza o de cualquier provincia, cuyo negocio dependa, directa o indirectamente, de precios que se definen afuera del país”, afirmó Santiago Pérez Araujo, director de la BCM.

La Bolsa de Comercio de Mendoza busca ampliar su oferta de formación

La capacitación vinculada con el London Metal Exchange será el primer paso de una oferta que la BCM prevé ampliar hacia otras temáticas, entre ellas la internacionalización, el financiamiento y el desarrollo comercial.

La institución busca consolidar un espacio de formación y vinculación entre empresas, industria y mercados financieros, con foco en las herramientas que pued