La Academia Atlético de Madrid llega a Solanas Punta del Este

Este verano, Solanas Punta del Este se convierte nuevamente en sede de uno de los eventos deportivos internacionales más destacados de la región: la Academia del Atlético de Madrid arriba a Punta del Este de la mano de ELITE SPORT EXPERIENCE.

Una propuesta única que combina formación futbolística, desarrollo de valores y una experiencia integral para toda la familia en el resort más completo de la ciudad.

Entre el 5 de enero y el 20 de febrero, el reconocido club español desplegará su metodología oficial en Solanas Sport, el moderno complejo deportivo ubicado dentro del resort.

Durante estas semanas, jugadores y jugadoras de 6 a 18 años podrán entrenar junto a coaches oficiales del Atlético de Madrid, viviendo prácticas diseñadas para potenciar habilidad, técnica, táctica, coordinación, fortaleza física y espíritu de equipo.

El Camp funciona por semanas de Lunes a Viernes, comenzando el primero el 5 de Enero y el último el 16 de Febrero, permitiendo que cada familia elija la fecha que mejor se adapte a sus vacaciones.

Se dictan tres modalidades:

• Experiencia Deportiva: Categorías 2015 a 2020, 18:00 a 20:30 h. Entrenamientos técnicos, tácticos y físicos orientados a la formación inicial.

• Potenciación Deportiva: Categorías 2008 a 2014, 8:00 a 11:30 h. Sesiones centradas en potencia, velocidad y coordinación, ideales para jugadores en crecimiento.

• Especial Arqueros. Trabajo intensivo con entrenadores especializados del club.

Todos los participantes reciben Certificación Oficial del Atlético de Madrid, además de un Kit Oficial compuesto por camiseta, short y medias. El programa incluye hidratación, snacks en cada entrenamiento, cobertura audiovisual de toda la experiencia y seguro de responsabilidad civil.

Esta nueva edición del Camp refuerza el compromiso de Solanas con el deporte y la formación de jóvenes talentos, y consolida al resort como sede de eventos internacionales de primer nivel, combinando infraestructura profesional, naturaleza y una propuesta integral que transforma cada semana de entrenamiento en una experiencia inolvidable para toda la familia.

El Camp se integra naturalmente a la propuesta turística de Solanas, permitiendo que las familias disfruten al mismo tiempo de vacaciones y deporte de alto rendimiento.

Mientras los participantes entrenan con coaches oficiales del Atlético, el resto de la familia puede relajarse en Solanas Crystal Beach, disfrutar del spa, las piscinas climatizadas, las actividades recreativas, la gastronomía del complejo y toda la infraestructura del resort más completo de la región.

Quienes se hospeden en Solanas durante las semanas del Camp accederán no solo al evento deportivo, sino también a una experiencia integral pensada para el descanso, la diversión y la conexión con la naturaleza.

El resort cuenta con sectores de alojamiento totalmente equipados, servicio de hotelería y un entorno ideal para que cada día combine entrenamientos, relax y entretenimiento para todas las edades.

Solanas Punta del Este: un resort pensado para la experiencia familiar

El resort ofrece acceso exclusivo a Solanas Crystal Beach, la laguna de aguas cristalinas única en la región; piscinas interiores y exteriores; canchas de fútbol, tenis y pádel; gimnasio; spa; restaurantes; y un completo Programa de Actividades con propuestas recreativas, deportivas y de entretenimiento.

En materia de alojamiento, Solanas dispone de casas y apartamentos totalmente equipados, distribuidos en diferentes sectores:

• Solanas Crystal View , apartamentos de lujo con vistas panorámicas a Crystal Beach

• Green Park : sofisticados apartamentos rodeados de naturaleza

• Forest : apartamentos de estilo mediterráneo en medio del bosque

• Gardens View : casas modernas con terrazas y jardines privados

Cada unidad cuenta con servicio de hotelería y acceso a todos los amenities del complejo.

Elite Sport Experience: una empresa dedicada al turismo deportivo de excelencia

Elite Sport Experience se dedica a ofrecer experiencias deportivas de primer nivel creando momentos inolvidables para los apasionados del futbol y otros deportes a nivel global, con una estructura sólida y un equipo profesional que garantiza el éxito de cada uno de sus eventos deportivos. www.elitesportex.com

Inscripciones y más información:

Quienes estén interesados podrán conocer más sobre el evento y reservar su vacante aquí: https://www.solanasvacation.com.ar/mailings/camp-atletico-de-madrid/

Los cupos son limitados.

La Academia del Atlético de Madrid es una oportunidad para que los jóvenes entrenen, aprendan y se inspiren. Porque las mejores experiencias no solo forman deportistas: crean recuerdos que quedan para siempre.