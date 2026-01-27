El escenario 2026 para la Argentina plantea un desafío claro: vencimientos de deuda por u$s 20.000 millones de los que resta pagar casi u$s 16.000 millones tras el cumplimiento de enero. El BCRA aceleró la compra de reservas y eso le valió elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) pero todavía falta. Economía dio señales, con el REPO con bancos, por ejemplo, y el uso del swap con los Estados Unidos .

El plan de máxima es volver a emitir deuda en el mercado y hacerse de fondos para repagar , pero si el escenario de tensión global se agrava y surge un “cisne negro”, como se plantea en los mercados, esa búsqueda podría comprometerse. La salida hoy todavía se perfila cara con el riesgo país sobre los 500 puntos.