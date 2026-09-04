A lo largo de sus distintas temporadas, El Cronista Open Golf ha logrado convertirse en mucho más que una competencia deportiva. Con la gestión de Soraya Ferri Networking Corporativo al frente de la organización, el circuito supo fusionar en cada fecha la pasión por el golf con una propuesta gastronómica, experiencias exclusivas para los jugadores y un espacio estratégico para que las marcas potencien su imagen en un ambiente distendido.

El rol de la consultora ha sido determinante en la consolidación del circuito El Cronista Open Golf como uno de los torneos amateurs más prestigiosos de la Argentina, con el respaldo de El Cronista, el medio económico en español más leído en el mundo.

“Organizar El Cronista Open Golf es un orgullo que nos desafía a elevar la vara del golf corporativo año tras año. Mi tarea, junto a todo mi equipo, es brindar las condiciones para que la magia suceda. Cada jornada implica coordinar una logística para la puesta en escena, potenciar la imagen de los sponsors y brindar una atención personalizada a los participantes para que vivan una experiencia memorable. Más que un torneo, este circuito es el punto de encuentro donde la pasión por el golf y el networking alcanzan su máxima expresión”, comentó Soraya Ferri, directora de la consultora.

La organizadora del circuito enfatizó el reconocimiento al grupo de trabajo que se encarga de cuidar los diversos detalles del evento y aseguró: “Nada de esto sería posible sin el grupo de trabajo que forman parte de la organización: el equipo de mi consultora, Darío Lozano de DL Golf Tour y todos los colaboradores que participan”.

Cada certamen resulta tanto un desafío deportivo en campos destacados de la Provincia de Buenos Aires como un evento integral que incluye activaciones de marca, generación de contenido, regalos empresariales, difusión de novedades y un soporte para establecer contactos comerciales y oportunidades de negocios.

Con el transcurrir de los años, El Cronista Open Golf ha construido una comunidad formada por jugadores y sponsors que en algunos casos alcanzó el grado de amistad. El clima de camaradería y entretenimiento que se vive en cada evento es un aspecto sustancial para haber consolidado un amplio grupo de golfistas que participan en todas las fechas del circuito.

En el marco del quinto aniversario, el circuito presentó a su mascota oficial “Croni”. Durante la temporada, desde las redes sociales de la consultora se darán a conocer novedades a través de “Croni”.

En la jornada inaugural, fue motivo de numerosos comentarios por parte de los jugadores, que recibieron con simpatía la novedad. “La mascota ‘Croni’ representa la evolución de El Cronista Open Golf: conserva la tradición del diario en papel, pero incorpora inteligencia, tecnología y una nueva forma de comunicarse. Un símbolo de cómo la marca acompaña los cambios del mundo sin perder su esencia”, señaló Ferri.

Viajes a destinos exclusivos para los campeones de El Cronista Open Golf

Esta temporada, los campeones de cada categoría de la gran final ganarán un viaje a la Riviera Maya y Cancún en marzo de 2027 de la mano de Yellowstone Travel. El paquete incluye pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf en campos de primer nivel.

El itinerario comenzará con cuatro noches en el hotel Iberostar Paraíso del Mar en la Riviera Maya, donde se disputarán dos jornadas de golf en Playa Paraíso. Luego, el grupo se trasladará a Cancún, donde se alojará por cuatro noches en el Iberostar Selection Cancún, completando el torneo interno que se desarrollará en destino. Una ronda en la cancha del Iberostar y la siguiente en el campo Playa Mujeres.

Desde que asumió la organización integral de El Cronista Open Golf, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo ha impulsado destinos exclusivos para los campeones de la temporada.

Los ganadores de 2022 formaron parte de un grupo de 45 participantes que compitieron en la Dubai Cup al año siguiente, en un viaje con alojamiento en un hotel cinco estrellas, excursiones turísticas por la ciudad y cuatro jornadas de golf en campos emblemáticos como Dubai Creek Club y los campos The Majlis Course y Faldo Course (donde jugaron en horario nocturno bajo iluminación artificial) del Emirates Golf Club.

Para las dos ediciones posteriores, la gran final definió viajes a Brasil con estadía en complejos all inclusive de Club Med, diseñados con una filosofía que da un lugar preponderante a las actividades deportivas. Como siempre, se llevó a cabo un torneo interno en el destino. Primero fue el turno de Club Med Trancoso, situado en Bahía, donde jugaron en el Terravista Golf Club. Al año siguiente, visitaron Club Med Lake Paradise, en la ciudad de São Paulo, y compitieron en la cancha del complejo.

En tanto, los mejores jugadores de 2025 obtuvieron el viaje a Punta Cana a través de Yellowstone Travel. En marzo de este año, los campeones viajaron a República Dominicana, se alojaron en el Iberostar Selection Bávaro Suites con all inclusive, pasajes aéreos y green fees incluidos. El itinerario tuvo jornadas de golf en campos exclusivos como Corales (sede del PGA Tour), Punta Espada e Iberostar Golf Course.

El Cronista Open Golf: la combinación perfecta entre el deporte y el networking corporativo

La organización del circuito resulta una muestra del enfoque de Soraya Ferri Networking Corporativo. El valor diferencial de la consultora radica en su capacidad para generar sinergias B2B directas entre los participantes y auspiciantes. La colaboración de más de 60 marcas a lo largo de estos cinco años consolidó a El Cronista Open Golf como un espacio ideal para distintas activaciones que enriquecen la experiencia de los golfistas.

Los torneos de El Cronista Open Golf se llevan a cabo en un ambiente relajado, por lo cual varias empresas aprovechan la oportunidad para reservar grupos de salida para sus clientes. Así, los invitados juegan una ronda de golf en canchas prestigiosas y disfrutan de una atención personalizada para cada línea de golfistas, sumado a obsequios especiales de los sponsors que acompañan al circuito. Durante la temporada 2026, el circuito cuenta con dicha modalidad de Experiencia Premium.

La relación con los sponsors no se limita al circuito de golf, sino que está abierta a nuevos proyectos con el objetivo de conectar al público con las marcas a través de vivencias memorables. Así surgió CineXperience, una propuesta desarrollada en conjunto con FilmSuez que transforma una función privada de cine en una experiencia que deja huella. Una actividad diseñada para que las empresas puedan agasajar a clientes e invitados en un espacio amigable, demostrando cómo el entretenimiento acompañado de acciones de branding y comunicación pueden potenciar la fidelización y el posicionamiento de marca.

En cuanto a la difusión de las marcas que se impulsa desde la consultora, la alianza estratégica con FilmSuez incluye la presentación de spots publicitarios en cines elegidos por los sponsors para promocionar sus productos y servicios.

La presencia de los sponsors en el circuito ha impulsado el networking y, en estos años, la dinámica de los eventos facilitó la generación de vínculos comerciales, con varios casos de éxito. Entre ellos, una de las marcas cerró un acuerdo para abastecer a un local gastronómico que acompañó al circuito en temporadas anteriores, surgieron colaboraciones para abastecer stands entre patrocinadores, integrantes de una marca decidieron abrir una franquicia de otro sponsor, se iniciaron negociaciones de exportación y numerosos jugadores se convirtieron en clientes de las marcas.

Asimismo, desde el liderazgo de Soraya Ferri, el circuito refuerza su compromiso con la salud y el cuidado de los deportistas. De cara a la actual edición, se renovó el acompañamiento de Laboratorios Baliarda y el vínculo con el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), logrando el apoyo por parte de marcas del circuito al certamen benéfico organizado por el instituto dependiente del CONICET y la Universidad Austral.

Ligado al bienestar, para este año se sumó como sponsor La Posada del Qenti. En cada fecha, los primeros y segundos puestos de cada categoría recibirán una estadía de all inclusive para dos personas que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena; infusiones naturales libres; actividades recreativas; y uso libre de las instalaciones. Una propuesta saludable y completa, ideal para disfrutar en pareja, descansar y vivir unos días de bienestar en un entorno único.