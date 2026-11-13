En una jornada soleada con una masiva convocatoria, se disputó una nueva fecha de El Cronista Open Golf 2026. Los participantes de la Copa Jetour, correspondiente a la cuarta cita del año, afrontaron los desafíos del campo Highland Park Country Club y disfrutaron tanto de la propuesta gastronómica como de las diversas actividades que complementan la experiencia del circuito en cada evento.

La actual temporada celebra el quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral del circuito, que cuenta con la coordinación deportiva de DL Golf Tour. En la jornada final, que se disputará en diciembre, se definirán los cuatro ganadores del viaje a la Riviera Maya y Cancún de la mano de Yellowstone Travel, con pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf incluidas en Playa Paraíso, Playa Mujeres y el campo del hotel Iberostar Selection Cancún. El paquete puede ser adquirido por el público, mientras que los jugadores del circuito que lo compren de forma anticipada recibirán el reintegro del dinero en caso de resultar ganadores.

Con motivo del desarrollo de la Copa Jetour, la empresa presentó diferentes propuestas. Por un lado, exhibió varios de los modelos disponibles en el país como el T1, T2 (i-DM), Dashing y X70 y los participantes tuvieron la posibilidad de realizar test drives para comprobar las cualidades del X70, un SUV familiar de tres filas de asientos. El Dashing se destaca por su perfil deportivo mientras que los T1 y T2 brindan una combinación de conducción urbana con un off-road liviano.

Jetour propuso un desafío de mini golf con artículos de merchandising como premio y reservó líneas para que sus invitados jueguen el torneo. Foto: El Cronista

Por otro lado, Jetour propuso un desafío de mini golf con artículos de merchandising como premio y reservó líneas para que sus invitados jueguen el torneo. “El clima nos acompañó y fue un día espectacular, estamos súper contentos con la repercusión. Tuvimos una clínica de putt con periodistas como una forma de introducirlos en este deporte maravilloso que es el golf. Varios de ellos nunca habían practicado antes, así que hoy tuvieron su primera experiencia y luego compartimos un almuerzo. También hubo invitados de la marca que participaron del torneo”, comentó Mariana Scaduto, gerenta de Marketing y Prensa del Grupo Famly, importador oficial de Jetour en la Argentina.

Alrededor del mediodía, Soraya Ferri Networking Corporativo, a pedido de Jetour, llevó a cabo una clínica de putt dictada por Lionel Basualdo y María Pionetti, de la cual participaron un grupo de periodistas e influencers convocados por la marca: Christian Solis, Miguel Bossio, Tobías Rodríguez, Camila Suhr, Javier Manta, Sol Belén, Lucas Casciano, Diana Schenone y Leandro Fabio.

La cuarta fecha de la temporada 2026 de El Cronista Open Golf se llevó a cabo en Highland Park. Foto: El Cronista

La propuesta forma parte de las actividades corporativas que diseña la consultora para que las empresas ofrezcan a sus clientes e invitados una experiencia para acercarse al golf, sin necesidad de conocimientos previos, mientras disfrutan del evento.

En primer lugar, se les enseñó a los invitados principios teóricos sobre la postura de los hombros, la alineación de los pies, empuñadura y técnica básica. Luego pusieron en práctica esos conocimientos en el green con una serie de ejercicios para el control de distancia y dirección de los golpes con el putter, guiados por los profesores. Para finalizar, realizaron un desafío de cuatro hoyos formato match play en el putting green.

En una jornada soleada con una masiva convocatoria, se disputó una nueva fecha de El Cronista Open Golf 2026. Foto: El Cronista

De esta forma, Soraya Ferri Networking Corporativo brinda un espacio de encuentro en un ambiente distendido a través de una dinámica ágil que potencia las activaciones de marca y el networking y deja un recuerdo perdurable. Como cierre, cada uno de los participantes recibió como obsequio una caja con una selección de vinos de Magia de Uco.

Cada uno de los participantes recibió como obsequio una caja con una selección de vinos de Magia de Uco. Foto: El Cronista

“Me gustó, fue divertido y el día estuvo lindo. No me costó tanto embocar, sí quizás encontrarle la regulación a la fuerza de la pelota. Conocía muy poco de golf, solamente había pegado alguna vez y me acordaba de algunas cosas. Me llevo el tip de no mover demasiado el palo”, comentó Miguel Bossio.

Opciones nutritivas y dulces en la bienvenida de la Copa Jetour

A lo largo de la jornada, los golfistas pudieron retirar una lunch box individual de El Cronista con un sándwich de jamón y queso, frutas frescas de estación, un mix de frutos secos, un budín artesanal, un jugo de naranja de 125 ml y un agua mineral Alpes de 500 ml.

La bienvenida a los golfistas incluyó varias opciones para abastecerse y afrontar la competencia. Foto: El Cronista

La bienvenida a los golfistas incluyó varias opciones para abastecerse y afrontar la competencia. En la recepción, la puesta en escena del hoyo 1 estuvo a resguardo del sol gracias a una sombrilla de Tolder y contó con un mostrador de madera elaborado por Tienda Efebe, sobre el cual se ubicaron los productos para que los jugadores pudieran servirse.

En una jornada soleada con una masiva convocatoria, se disputó una nueva fecha de El Cronista Open Golf 2026. Foto: El Cronista.

Para favorecer un buen rendimiento antes, durante y después del recorrido de los 18 hoyos, Dole dispuso frutas frescas de estación entre las cuales había manzanas Cripps Pink, bananas ecuatorianas y ananás. En cada torneo del circuito, la marca pone a disposición de los jugadores una opción nutritiva y natural para cargar energías. “Ofrecimos manzanas rojas de la variedad Cripps Pink, que son mucho más dulces y con un toque ácido que les queda bien. Tienen un sabor y una textura excelentes. En cuanto a nuestro ananá, el 99,9% de las veces está absolutamente sabroso. Uno lo corta verde y, una vez que se cosecha, no madura más”, contó Pablo Lioni, representante de Dole Argentina.

Galletitas RC presentó un amplio abanico de sus productos. Desde sus clásicas crackers en versiones original, light y de salvado; la línea dulce, conformada por los bizcochitos caramelizados; las tortitas con una lluvia de azúcar; y las varitas de hojaldre en su nuevo packaging.

Biznikke cautivó a los jugadores con la entrega de sus emblemáticos chocolates en diferentes variedades. Foto: El Cronista

En un guiño para los fanáticos de lo dulce, Biznikke cautivó a los jugadores con la entrega de sus emblemáticos chocolates en diferentes variedades: el clásico Nevado, Black, chocolate blanco y la versión con maní.

Los participantes de la Copa Jetour, correspondiente a la cuarta cita del año, afrontaron los desafíos del campo Highland Park Country Club. Foto: El Cronista

En tanto, la hidratación de los golfistas durante la calurosa jornada estuvo garantizada por Alpes. La empresa distribuyó por distintos sectores del campo estaciones con botellas de agua mineral natural y su variante baja en sodio. Además, instaló una carpa en las cercanías de la cancha para ofrecer a los jugadores un espacio de descanso a la sombra donde reabastecerse de botellas.

Experiencia premium y beneficios exclusivos

Transcurridos cuatro torneos, la temporada 2026 consolidó la Experiencia Premium que ofrece el circuito. Diversas marcas se sumaron a través de esta modalidad, mediante la cual las empresas reservan grupos de salida para sus invitados, quienes reciben una atención personalizada y diferentes obsequios. En cada fecha se entregan vinos de Magia de Uco, chombas de Buke Golf, una selección de quesos de La Blanqueada, kits de salsas de Pampagourmet y botellas de gin Bosque.

En la jornada correspondiente a la Copa Jetour, los golfistas invitados de FilmSuez recibieron vinos de Magia de Uco y quesos de La Blanqueada. “La experiencia en El Cronista Open Golf es fantástica: las canchas son muy buenas y los invitados disfrutan mucho. El golf es un deporte de vínculos, especialmente en un circuito de esta índole que está muy bien organizado. Me parece una muy buena oportunidad para traer clientes. Siempre reciben algún obsequio y se van muy contentos. En lo personal, destaco el networking que se genera en estos torneos. No solo con el grupo que uno invita, sino también con los sponsors”, comentó Eduardo Speranza, director de FilmSuez, empresa que comercializa espacios de publicidad en salas de cine.

Para la cuarta fecha de la temporada, la empresa Tromen se sumó a las acciones especiales del circuito a través de un sorteo exclusivo de cuatro órdenes de compra que se realizará en la cuenta de Instagram de Soraya Ferri Networking Corporativo (@sorayaferrinetworkingcorp). Con una sólida trayectoria que comenzó en 1978, Tromen es una marca referente en productos de calefacción y equipamiento gourmet, principalmente por su línea de parrillas, hornos y accesorios.

El “hoyo 19”: un punto de encuentro con una propuesta gastronómica

Como en cada evento de El Cronista Open Golf, en el tradicional “hoyo 19” los sponsors que apoyan al circuito realizaron las habituales degustaciones y entregaron obsequios.

Muta fue uno de los espacios más concurridos del evento. Desde las primeras horas de la mañana, atrajo a los golfistas con café de especialidad colombiano acompañado por medialunas, chipás y unos puddings de banana y chocolate. Por la tarde, mientras los jugadores se relajaban en el corredor central, la marca renovó su propuesta y ofreció vermut con quesos en conserva y unas bolsitas saludables con frutos secos. Además, contó con una ruleta donde se podía participar por premios sorpresa.

Muta fue uno de los espacios más concurridos del evento. Foto: El Cronista.

“Participar de El Cronista Open Golf representa mucho más que estar presentes en un evento deportivo, es una oportunidad estratégica para acercar nuestra propuesta gastronómica a un público que, entendemos, valora la calidad, las experiencias y los espacios de encuentro, lo cual también es el espíritu del golf. Estamos muy contentos con esta conexión cara a cara que se da con los participantes. Cada interacción es una oportunidad de construir marca, pero también de abrir una nueva relación comercial”, expresó Rodrigo Bérgamo, fundador y director comercial de Muta.

Sobre el valor estratégico de la presencia de Muta en el circuito, Bérgamo señaló: “Estamos construyendo una marca que busca trascender nuestros locales y este tipo de iniciativas nos permite hacerlo en un entorno divertido, de afinidad y vinculándonos con nuevos consumidores y con empresas que también comparten nuestra mirada sobre la importancia de generar experiencias diferenciales. Estamos convencidos de que las mejores oportunidades de negocios muchas veces nacen de la explotación del networking y en ese sentido El Cronista Open Golf funciona como una plataforma muy buena”.

Al completar sus rondas, los participantes disfrutaron de la variada propuesta gastronómica del circuito. Bodega del Carmen, ubicada en el Valle de Calingasta, San Juan, presentó una selección de vinos y los representantes de la marca sugerían opciones para que los participantes conocieran, según el gusto de cada uno, las diferentes etiquetas elaboradas por el enólogo Federico Isgro.

El portfolio de Bodega del Carmen se divide en tres líneas. Una de alta gama, en la que se destacan Passito y Predador. Otra es la denominada Nido del Tigre, compuesta por seis etiquetas entre las cuales se encuentran Rosé Dewitt Bukater, varietales de Malbec, Cabernet Franc y Ancellotta, Torrontés y Ripasso Dal Giardino; mientras que la tercera, Chimuelo, tiene sus versiones Carbónica (tinto a base de Malbec con Ancellotta) y Pieles.

La temporada 2026 consolidó la Experiencia Premium que ofrece el circuito. Foto: El Cronista.

“Nuestra propuesta de primavera-verano son principalmente tres blancos de torrontés, un rosado y nuestro Ripasso. De una viña centenaria, elaboramos tres torrontés con tres puntos de cosecha y elaboraciones diferentes. El primero que entramos a cosechar es Passito, nuestro ícono. Lo cosechamos muy temprano, es una uva que está en envero (cuando está cambiando de color) y realizamos un proceso de appassimento para concentrar acidez y azúcar, y así lograr un vino seco. Posteriormente, tiene una crianza de 14 meses combinada en clayvers de arcilla italiana y barricas de roble francés”, explicó Pablo Garriga, brand ambassador de Bodega del Carmen.

Con respecto a las otras interpretaciones del torrontés de la bodega, Garriga señaló: “Después tenemos nuestro clásico Nido del Tigre, de buen volumen, que es el último que cosechamos y lo hacemos prensado. Y la novedad de este año es Chimuelo Pieles, un torrontés que elaboramos justamente con sus pieles y fermentado en parte a racimo entero, lo cual le da mucho carácter, buena textura y también mucha frescura”.

Por último, Garriga se refirió a otra de las etiquetas para la primavera-verano de Bodega del Carmen y describió: “Nuestro vino rosado es Rosé Dewitt Bukater. Lo empezamos a elaborar en 2024. Es un corte de Malbec y Cabernet muy rico, que tiene mucha frescura, muy buen volumen y también buena intensidad de fruta”.

Para el maridaje con los vinos, la visita ideal fue al stand de La Blanqueada, uno de los protagonistas de cada fecha. Oriunda de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, la marca deleitó a los participantes con una degustación de quesos duros y semiduros de estacionamiento prolongado (de 6 a 24 meses), como parmesano, reggianito, provoleta, gouda, sardo y goya.

Para el maridaje con los vinos, la visita ideal fue al stand de La Blanqueada. Foto: El Cronista.

“Nuestra provoleta se distingue porque al cocinarla forma una capa crocante en ambas caras, mientras que el centro se derrite y queda bien cremoso. Esa textura marca una diferencia respecto a las opciones convencionales”, aseguró César Dorado, responsable del Área Comercial y Distribución de La Blanqueada. Con su presencia en el circuito, la marca valora el encuentro cara a cara con los golfistas por ser una instancia para dar a conocer las características que destacan el sabor de sus productos, tales como la elaboración artesanal con tambo propio y los rigurosos controles de calidad durante el proceso.

La camaradería entre los participantes se observa con claridad en los momentos compartidos en el “hoyo 19”, donde los jugadores intercambian anécdotas y comentarios sobre sus respectivas rondas mientras disfrutan de las degustaciones en alguno de los espacios de descanso.

La propuesta gastronómica busca incluir marcas de distintas regiones del país. Los Chacayes, ubicado en el Valle de Uco, Mendoza, tuvo su representación mediante la bodega Magia de Uco. A lo largo de la Copa Jetour, ofreció una degustación de vinos de distintos perfiles, que incluyó el Notable Cabernet Franc, Notable Malbec, un blend de Malbec y Petit Verdot, un Cabernet Franc y un Espumante Extra Brut Malbec.

Los jugadores fueron agasajados con obsequios y una variedad de degustaciones. Foto: El Cronista.

“Son vinos apuntados a distintos públicos. La línea Notable es un poco más tradicional en el sentido del paladar, tiene 18 meses de barrica, roble francés, más concentración y estructura en el vino. En cambio, la línea Magia de Uco apunta a un público más joven o a una circunstancia que no requiere comida. El Malbec Petit es una cofermentación de Malbec y Petit Verdot. Son vinos que preservan mucho la fruta y tienen algo de madera para generarle un equilibrio. El Espumante Extra Brut es muy interesante por su frescura. Al ser cien por ciento de Malbec, presenta un color muy llamativo, tiene mucha estructura y la burbuja es muy amable”, contó Gianfranco Budetta, de Magia de Uco.

Para acompañar los quesos y relajarse tras completar la ronda, en la barra de Cowi se entregaron gaseosas y cervezas de Temple, entre ellas su variedad Wolf IPA y también sin alcohol, destacada por un marcado carácter cítrico y herbal inspirado en las IPAs americanas.

Para acompañar los quesos y relajarse tras completar la ronda, en la barra de Cowi se entregaron gaseosas y cervezas de Temple, entre ellas su variedad Wolf IPA y también sin alcohol. Foto: El Cronista.

Cowi surgió como un espacio diseñado para que el vino, la gastronomía y los encuentros se transformen en experiencias memorables. Con sedes en Palermo y Belgrano, este bar y vinoteca se prepara para la inauguración de su tercer local en Núñez. Además, ofrece un servicio de catering personalizado para eventos privados.