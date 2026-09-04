La primera fecha del circuito El Cronista Open Golf 2026 se desarrolló en Los Lagartos Country Club en un ambiente de camaradería. Por quinto año consecutivo, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo está a cargo de la organización integral. En el torneo de lanzamiento, brindó una experiencia que combinó la pasión por el golf con una destacada propuesta gastronómica que incluyó degustaciones, obsequios y premios.

El Cronista Open Golf 1

A lo largo de la jornada inaugural, los golfistas canjearon un voucher por una lunch box individual de El Cronista que incluyó un sándwich de jamón y queso, frutas frescas de estación, un mix de frutos secos, un budín artesanal, un jugo de naranja de 125 ml y un agua mineral Alpes de 500 ml.

El Cronista Open Golf 1

Para abastecerse de cara al recorrido de los 18 hoyos, los jugadores tuvieron a disposición opciones sabrosas y nutritivas como, por ejemplo, una cuidada selección de frutas de estación por parte de Dole. Galletitas RC repartió galletitas Crackers sin sal; de salvado; y variedades dulces como Bizcochitos, Tortitas y Varitas de hojaldre mientras que Biznikke aportó cajas de chocolates en sus variedades Nevado tradicional, Blanco, Black y Maní.

El Cronista Open Golf 1

Dada la exigencia física de la ronda, la hidratación de los golfistas estuvo garantizada por Alpes, que repartió botellas de agua mineral natural y de su variante baja en sodio. Como muestra del trabajo conjunto entre los sponsors con el fin de brindarle la mejor experiencia a los participantes, Alpes instaló una carpa para ofrecer un espacio de descanso donde dispuso más botellas de agua.

“Estoy muy contento con la experiencia, la concurrencia de público superó mis expectativas. Es muy meritorio el trabajo de Soraya Ferri en el armado del evento. Afortunadamente acompañó el clima, con un día espectacular para esta época del año”, sostuvo Luciano Torres, de Alpes.

El Cronista Open Golf 1

En el stand de Cowi, donde se entregó la lunch box de El Cronista, los golfistas contaron con una barra en la cual sirvieron bebidas sin alcohol. Cowi es un bar vinoteca con locales en Palermo y Belgrano que también brinda un servicio personalizado de catering para eventos privados. Todos los jugadores recibieron también una botella de agua.

Muta sirvió café de especialidad de origen colombiano, acompañado por productos de pastelería como medialunas, cookies y chipá. Al atardecer, mientras los golfistas se relajaban en el living de El Cronista, la marca preparó vermut; tinto de verano; y, como sorpresa, pizzas de muzzarella, pepperoni y de cebolla y queso.

“Estamos súper contentos. Presentamos una propuesta desde la primera hora de la mañana con un servicio de café que la gente valoró muchísimo y productos de pastelería. Más tarde, a medida que los golfistas terminaban de jugar, los recibimos con el ‘Momento PM’ que proponemos en Muta: vermut, tinto de verano y sorprendimos con unas pizzas. La gente adoptó muy bien el producto. Varios participantes se acercaron para un segundo café y algo dulce”, expresó Rodrigo Bérgamo, fundador de Muta.

El Cronista Open Golf 1

Además de cookies de chocolate y naranja o de chocolate blanco con maní, Muta aprovechó la ocasión para dar a conocer algunas de las novedades de su carta. Por un lado, unas cookies de choco chips y, por otro, unos bocaditos bañados en chocolate con dátiles.

“Nosotros somos fanáticos del deporte y específicamente del golf. Conocemos ese espíritu de compartir un café y una charla con las anécdotas de la ronda del día. La identidad de la marca es el poder transformar y compartir momentos. Entonces, vinimos con una propuesta de productos que invitan a generar un encuentro. Acompañamos a los jugadores desde que llegaron hasta el llamado ‘hoyo 19’. Nos vamos con gran expectativa por lo que será la segunda fecha”, afirmó Bérgamosobre la presencia de la marca en el torneo.

El abanico de sabores incluyó el stand de La Blanqueada, uno de los más elegidos por los jugadores, que presentó una deliciosa selección de quesos artesanales premium con maduración prolongada desde 6 hasta 24 meses. Los participantes pudieron degustar sus variedades de pasta semi dura y dura como parmesano, goya, reggianito, provoleta y sardo. También sirvieron quesos más versátiles como el gouda, ideal para incluir en una picada.

El Cronista Open Golf 1

La Blanqueada sustenta la calidad de sus productos en el origen de sus materias primas y en una elaboración artesanal desde su fábrica ubicada en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Las pasturas de la cuenca láctea del oeste bonaerense, sumadas al hecho de contar con un tambo propio y un cuidadoso proceso de maduración, son aspectos que destacan a la marca.

Según explicaron representantes de la empresa, el tiempo de maduración realza el sabor. Por lo tanto, cuanto mayor sea ese tiempo, más se siente el picor que caracteriza al parmesano y al reggianito. La búsqueda de la sazón ideal en cada etapa de estacionamiento le otorga a cada queso el sabor distintivo.

En El Cronista Open Golf, los sponsors cumplen un rol estratégico dado que hacen un valioso aporte para brindar la mejor experiencia a los participantes. Durante la temporada 2026, Bodega del Carmen, oriunda del valle de Calingasta, San Juan, no solo acompañará el reconocimiento a los golfistas más destacados de cada fecha, sino que también estará presente con una barra en el living de El Cronista. En la jornada disputada en Los Lagartos, los jugadores pudieron conocer y deleitarse con sus líneas Predador/Passito, Nido del Tigre y Chimuelo, elaboradas por el enólogo Federico Isgro.

El Cronista Open Golf 1

La línea de alta gama de Bodega del Carmen la integran Passito y Predador. “Passito es un torrontés seco, con uvas pasificadas, muy buena acidez y 14 meses de crianza en clayvers y roble francés. Predador es un blend compuesto de 60% Malbec y 40% Cabernet Franc, también con 14 meses de crianza en barricas de roble francés de primer uso (realza la expresión y lo micro oxigena) y en clayvers de cerámica (que afina y compacta el vino, lo profundiza)”, detalló Pablo Garriga, brand ambassador de Bodega del Carmen.

La línea Nido del Tigre es el corazón del portfolio de la marca y está conformada por seis vinos. Torrontés, Rosé Dewitt Bukater (90% Malbec y 10%Cabernet Franc), Ripasso Dal Giardino (Malbec fermentado con pieles de Torrontés), y tres varietales: Malbec, Cabernet Franc y Ancellotta. En tanto, Chimuelo viene en dos presentaciones. Chimuelo Pieles, un Torrontés fermentado con sus pieles, y Chimuelo Carbónica, un tinto de Malbec con un poco de Ancellotta.

El Cronista Open Golf 1

La Octava, marca especializada en la elaboración y distribución de jamones crudos y otros fiambres, estuvo presente con su exclusiva línea premium Montesano, ofreciendo a los participantes una experiencia de degustación especialmente preparada para la ocasión.

Durante la jornada, se entregaron tablas individuales que combinaban exquisitas variedades como Jamón Crudo tipo Parma, salame de puro cerdo y mortadela con pistacho, acompañadas por deliciosos panes de masa madre.

Mientras conversaban sobre sus respectivas rondas, los jugadores también pudieron degustar una selección de vinos de Magia De Uco, que presentó un Cabernet Franc de su línea premium Notable junto a un Espumante Dulce Natural Malbec, un Espumante Extra Brut Malbec y un blend de Malbec y Petit Verdot de su línea Magia de Uco.

El Cronista Open Golf 1

“Para este evento trajimos distintas expresiones de Cabernet Franc. Está bueno mostrar las diferentes caras de un vino proveniente de la misma zona. Uno pertenece a la línea Notable, con 18 meses de crianza en barrica. Es un vino más estructurado, potente y con más tiempo de guarda. En la otra expresión, de la línea Magia de Uco, un veinte por ciento del vino tiene doce meses de guarda en barricas de roble”, expresó Gianfranco Budetta, Dueño de Magia De Uco.