Venta de Telefe: qué se sabe hasta el momento, quiénes son los candidatos a comprarla y cuánto pide Paramount

Tras las diferentes versiones acerca de la decisión de Paramount Global de desprenderse de sus negocios en la Argentina y Chile, finalmente Skydance Media, empresa del productor David Ellison, y la nueva propietaria de Paramount Global, inició el proceso de venta de los activos que tiene en la región, paquete en el que está incluido el histórico canal de televisión Telefe.

La empresa estadounidense solicitó recientemente los servicios de la empresa de asesoramiento financiero Quantum para gestionar la venta del principal canal de la televisión abierta en la Argentina.

En el país, Paramount es dueño de Telefé desde 2016, tras haber adquirido el canal a Viacom a fines de 2016 por un total de u$s 345 millones.

Desde entonces, más de una vez hubo rumores de venta, los cuales volvieron a sonar con fuerza este último tiempo tras la fusión de Paramount Global con Skydance.

La lista de potenciales compradores está compuesta enteramente por empresarios locales, como Marcos Galperin, Tomás Yankelevich, la familia Werthein (dueña de Vrio, la operadora de DirecTV en América latina, Corporación América), el holding de empresas de Eduardo Eurnekian, el productor Martín Kweller, titular de Kuarzo Entertainment y Alpha Media, el conglomerado de medios de comunicación que lidera Marcelo Fígoli.

Si bien las negociaciones con cada uno de los interesados están aún en una etapa preliminar, la relevancia de Telefe en el país lo vuelve un tema de interés general.

Según trascendió, el grupo multimedio estadounidense planea obtener entre u$s 80 millones y u$s 100 millones por sus negocios en la Argentina y Chile. Los activos en el país vecino incluyen también al canal Chilevisión, el líder de la TV chilena en términos de audiencia. Skydance estaría dispuesto a vender el negocio de Argentina y Chile en conjunto, o por separado.

Según pudo saber este medio, la concreción de la transacción dependerá de la decisión de Skydance a nivel mundial. Es que, en medio del proceso de fusión de la compañía con Paramount Global, los nuevos dueños están evaluando la rentabilidad de todos los activos que posee en el mundo.

Justamente este viernes, el vicepresidente Ejecutivo de Broadcast y Estudio de América latina para Paramount Global y CEO de Telefe, Darío Turovelzky, envió una carta a sus empleados. "Como habrán visto, se ha especulado sobre el futuro de Telefe en diferentes publicaciones. Nosotros no podemos basarnos ni en rumores ni conjeturas de estos medios de comunicación. Cuando tengamos noticias para compartir, las informaremos directamente desde la compañía y por los canales habituales. Estas versiones sobre Telefe podrían continuar; mientras tanto, seguiremos operando con normalidad, como siempre lo hemos hecho".

Y continuó: "Si bien no debemos distraernos con estos rumores, este interés de la prensa es el reflejo de la relevancia que tiene Telefe como líder del mercado".

Telefe cuenta con 12 estudios de producción que superan los 12.000 metros cuadrados de espacio y una biblioteca de 33.000 horas de contenido con distribución actual en 35 idiomas en más de 100 países.

Skydance Media se convirtió en la nueva propietaria de Paramount Global después de que el heredero de Seagram, Edgar Bronfman Jr. -ex ejecutivo de Warner Music Group-, desistiera de su oferta por la empresa. Este había presentado una propuesta formal de u$s 4300 millones para adquirir el control de Paramount Global y anular una oferta existente de Skydance , que ascendía a los u$s 8000 millones.