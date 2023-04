Vaca Muerta: Vista creció en producción, exportaciones y ganancias en dólares

Vista, la energética que lidera Miguel Galuccio y una de las protagonistas más activas de Vaca Muerta, cerró el primer trimestre de 2023 con crecimientos de producción de petróleo y gas, ingresos y reducción de costos operativos, combinación que hizo que sus ganancias netas del período, u$s 72 millones, sean 84,1% superiores a las de un año antes.

Así lo informó la empresa, en comunicados difundidos a las autoridades bursátiles ( sus acciones cotizan en las bolsas de México y Nueva York ).

Fundada en México por Galuccio a fines de 2017, un año y medio después de haberse ido de YPF (a la que presidió entre 2012 y 2016), Vista aterrizó en la Argentina a inicios de 2018, tras comprar los activos de las petroleras Entre Lomas y Apco. Cinco años y varias otras adquisiciones después, está consolidado como el segundo operador de petróleo no convencional del país . Actualmente, tiene en ejecución un programa de inversiones por u$s 2300 millones, para alcanzar en 2026 una producción diaria de 80.000 barriles, el doble que en diciembre de 2021, cuando Galuccio lanzó el plan.

Entre enero y marzo de este año, Vista alcanzó una producción total de 52.207 barriles diarios de petróleo equivalente (boed), un incremento interanual del 19%. Sólo de petróleo fueron 44.048 barriles, un aumento del 24%. En tanto, en shale (no convencional), registró un aumento de 40%, a 41.499 boed.

Vista explicó que este impulso se debió, principalmente, a la puesta en producción de un pad de cinco pozos (BPO-15) y a los resultados que arrojó el pozo BPE-2301h, que pertenece al bloque Bajada del Palo Este.



" La decisión que tomó la compañía de convertirse en una operadora enfocada completamente en el desarrollo de sus activos shale le permitió reducir el lifting cost un 18%, año contra año, para un total de u$s 6,4 por barril de petróleo equivalente ", indicó el comunicado.

" Cabe destacar que este nuevo modelo operativo entró en vigor el 1º de marzo de 2023, con lo cual los resultados del trimestre no reflejan completamente los ahorros generados ", agregó.

Vista explicó que su decisión de concentrarse en shale hizo que su lifting cost cayera.

La referencia es al acuerdo, valorado en u$s 400 millones, que Vista firmó en febrero con Aconcagua Energía para que esta empresa opere sus proyectos de hidrocarburos convencionales.

En el primer trimestre de 2023, los ingresos de Vista subieron un 46%, a u$s 303,2 millones, impulsados por la mayor producción y, también, mejores precios realizados de petróleo. Las exportaciones de petróleo y gas sumaron u$s 181,7 millones, un 128% más que un año antes y representaron el 60% de la facturación total de la empresa entre enero y marzo. Las exportaciones de petróleo aportaron u$s 169 millones, el 60% de las ingresos que generó ese tipo de combustible.

En términos operativos, el ebitda ajustado aumentó 61%, a u$s 204,4 millones, gracias al aumento de ingresos y al menor lifting cost, precisó Vista. El margen de ebitda ajustado fue del 67%, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con el registrado a marzo de 2022.

Así, la empresa registró una utilidad neta ajustada de u$s 72 millones, contra u$s 39,1 millones del primer trimestre del año pasado. Adicionalmente, la compañía generó un flujo de caja positivo de u$s 34,7 millones.