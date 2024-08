Un gigante energético de Estados Unidos quiere sumarse a un proyecto exportador clave en Argentina

El proyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur, si bien es liderado por la nacional YPF, es de un potencial que atrajo la atención de uno de los mayores operadores de los Estados Unidos, la empresa Energy Transfer que desde hace meses inició un diálogo que podría permitir su participación en el financiamiento y construcción de la megaobra.

El proyecto es uno de los que estuvieron presentes en el encuentro que ayer mantuvo el presidente Javier Milei, en su visita a Vaca Muerta, con los principales directivos de las operadoras YPF, PAE, CGC, Chevron Argentina, Exxon, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total y Vista entre otras.

Es que por su magnitud y costo estimado en unos u$s 2000 millones, involucra a toda la industria petrolera local que busca destrabar definitivamente el cuello de botella de infraestructura que en los últimos años limitó el crecimiento productivo de la formación, pero también es un atractivo para inversores externos.

Una de las alternativas en definición es la posibilidad de incorporar a Energy Transfer como socia en el proyecto junto a otras petroleras locales, y cuyo aporte será no sólo la experiencia en el negocio sino también su capacidad financiera para el financiamiento.

Un socio de peso

Ese desafío acercó al proyecto a la estadounidense Energy Transfer, una compañía que posee y opera una de las carteras de activos energéticos más grandes y diversificadas de los Estados Unidos, con más de 200.000 kilómetros de tuberías e infraestructura asociada .

La compañía abarca 44 estados con activos en todas las principales cuencas de producción de Estados Unidos , lo que le permitió desplegar operaciones y activos de almacenamiento y transporte interestatal de gas natural, terminales y transporte de petróleo crudo, líquidos de gas natural y productos refinados; y fraccionamiento de GNL.

Es propietaria de la terminal exportadora de GNL Lake Charles Company, en Luisiana, accionista de la histórica empresa de downstream Sunoco LP , y el proveedor de equipos para operación petrolera del no convencional USA Compression Partners.

Además de su participación en el mercado del gas, petróleo y GNL, también posee activos de generación eléctrica y renovables.

El Oleoducto ya tiene en marcha el primer tramo de 130 kilómetros

En particular, en petróleo opera más de 23.000 kilómetros de ductos troncales y de recolección que le permite recolectar 6,8 MMb/d de capacidad de refinación nacional, y una capacidad de exportación de 1,9 MMb/d y de almacenamiento de 18 MMb/d en la terminal de Houston.



Desde el punto de vista financiero la compañía muestra una solidez que la convierte en un socio ideal: en el primer trimestre del año declaró un Ebitda ajustado de US$ 3.900 millones y para todo el año proyecta un Ebitda de entre US$ 15.000 u US$ 15.300 millones.

Los detalles de la obra

El potencial de Vaca Muerta de ser un jugador energético global y el endulzante que ofrece el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) son atractivos importantes para llevar adelante una obra que consiste en el tendido de un oleoducto de unos 650 kilómetros de longitud con capacidad de transporte de 350.000 barriles diarios .



La obra se complementa en las costas del paraje Punta Colorada con una playa de tanques de almacenamiento con una capacidad de 1 millón de metros cúbicos , y de una mega terminal portuaria vinculada a dos monoboyas flotantes a siete kilómetros de la costa que permitirán recibir los tanqueros de crudo con capacidad de 2 millones de barriles.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur ya tiene en construcción una primera etapa de unos 130 kilómetros que se extenderá entre las localidades de Añelo, en Neuquén, y Allen, en Río Negro, punto de conexión con el sistema de transporte de Oldelval.

Para este primer tramo, se lleva adelante una inversión de u$s 190 millones, la generación de 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas y la utilización de más de 10 mil caños de 20 y 30 pulgadas.