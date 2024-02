Una empresa argentina logró un negocio récord para su socio en EE.UU. por u$s 6 millones

La Argentina se convirtió en un mercado clave para la empresa estadounidense Byrna Technologies, especializada en soluciones no letales y menos letales, y recientemente también marcó un récord para su negocio .

A través de Byrna Latam, el joint venture que conformó con la nacional Bersa en 2022, vendió 5000 lanzadores a la policía provincial de Córdoba. Se trata de la orden individual más grande en la historia de la compañía, que el año pasado facturó más de u$s 42 millones.

"Es una lanzadora, similar a un arma, con una garrafa de CO2 en la empuñadora que dispara desde unos sólidos que simulan ser postas de goma o unos proyectiles que, al impactar, se revientan y generan una nube de gas pimienta ", explicó Manuel Pizarro, presidente de Bersa, socia de Byrna Technologies en este mercado.

Los lanzadores de Byrna ya fueron adquiridos también por las fuerzas municipales de Lanús, Tigre y Ezeiza.

La alianza entre ambas compañías se firmó en agosto de 2022 cuando crearon Byrna Latam, un joint venture con sede en Montevideo y capital inicial de u$s 4,1 millones. El próximo paso fue la apertura de una fábrica en el Polo Industrial Ezeiza donde se ensamblan los lanzadores, aunque desde la empresa argentina ya confirmaron que están en búsqueda de proveedores locales .

En su reporte anual de resultados, Byrna Technologies confirmó que la orden realizada por la policía provincial de Córdoba de 5000 lanzadores por u$s 6 millones fue la más importante en su historia. "La compañía ve su creciente punto de apoyo en la Argentina como un escalón crítico a medida que expande su presencia en América del sur, particularmente en Brasil ", indicaron en un comunicado a fines de 2023.

La fuerza policial cordobesa ya había adquirido 1000 lanzadores a principios de 2023, en tanto las de Lanús, Tigre y Ezeiza también utilizan los productos de la marca.

Su brazo productivo en Ezeiza produce 500 unidades por mes, sin embargo desde Bersa proyectan alcanzar un volumen similar al de su fábrica en Ramos Mejía, que despacha 10.000 pistolas por mes . Además, Byrna Technologies maneja una planta en Pretoria, Sudáfrica, y otra en Fort Wayne, Indiana, que recientemente incrementó su capacidad a 12.500 unidades por mes.

La firma estadounidense cerró 2023 con una caída del 11% en sus ingresos. Según específico en su reporte anual finalizado el pasado 30 de noviembre, el principal motivo fueron "las excepcionales ventas internacionales" del último trimestre de 2022. En particular, mencionó una orden de stockeo de u$s 3,4 millones de Bersa, su distribuidor en la Argentina.

Los negocios de Bersa

Bersa fue fundada en 1958 por tres inmigrantes italianos y es la única en su rubro en el país. A nivel regional solo tiene otro competidor, la brasileña Taurus. Ambas fueron de los 10 principales exportadores de armas al mercado estadounidense en la última década.

Bersa tiene una producción mensual de 10.000 pistolas por mes de seis calibres diferentes.

Además de su fábrica en Ramos Mejía, la empresa argentina adquirió una planta al norte de Atlanta, Georgia, donde elaboran rifles . Por su parte, el 85% de su producción en la Argentina se exporta principalmente a los Estados Unidos con foco en el mercado civil. "Exportamos directamente a las armerías. También hacemos envíos a Polonia, Alemania, Filipinas y otros 30 países", indicaron desde la compañía.

En el mercado local, Bersa se enfoca en las fuerzas de seguridad como clientes, en particular con su joint venture de productos no letales y menos letales (non lethal y less lethal). "Estamos dando a conocer el producto y haciendo pruebas. Había una discusión política sobre el uso de armas no letales, pero no se estaba implementando cuando en el mundo ya se viró hacia eso hace 15 o 20 años", señala el presidente de Bersa".