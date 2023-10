Es argentina, entró a un negocio clave de los EE.UU y llegó a ser una de las 10 mejores empresas de ese sector

En 1958 tres inmigrantes italianos fundaron una fábrica en Ramos Mejía que hoy es la única en su rubro en la Argentina . Esta empresa no solo es líder del negocio en el mercado local, sino que en la última década se posicionó en el top 10 de las más vendidas en los Estados Unidos. Tanto creció su negocio allí que decidieron abrir su propia planta para vender directamente. Y ahora también miran con interés un potencial mercado millonario, India.

Bersa es la única compañía que fabrica armas de fuego en el país. Hace tres años cambió de accionistas y emprendió un plan de expansión que incluyó no solo una unidad productiva en Atlanta, Georgia, para elaborar rifles, sino también un joint venture con Byrna Technologies , compañía con base en los Estados Unidos que se especializa en soluciones menos letales. "Creemos que la tendencia del mundo apunta a ser un mundo menos letal", asegura Manuel Pizarro, presidente de la firma.

Ercole Montini, exoperario en la fábrica italiana Beretta; Savino Caselli, jefe de Montini cuando trabajaba en Olivetti en Buenos Aires; y el joven Benso Bonadimani (hoy continúa como asesor) fueron los encargados de abrir la empresa hace 65 años. Su primera creación fue la Bersa 60 inspirada en la Beretta calibre 22. La producción en serie recién comenzó en 1960 y cuatro años después la sociedad se rebautizó Bersa SRL, formado a partir de las primeras letras de los nombres del trío fundador.

"En los 70 había alrededor de 40 fábricas de armas de fuego en la Argentina, hoy quedamos solo nosotros", comenta el ejecutivo. En Ramos Mejía la compañía produce 10.000 pistolas por mes de seis calibres distintos , desde 22 hasta 45. A su vez, fabrica diversos modelos, ya sea de polímero, metal, de competencia y de defensa. En los últimos tres años, señala Pizarro, aumentaron en un 50% la producción y ampliaron la planta.

Asimismo, Bersa es una de las dos fábricas de armas de fuego que quedan en América del sur junto a la brasileña Taurus. Ambas también son protagonistas dentro del mercado estadounidense.

Top 10 en EE.UU.

La empresa argentina empezó a exportar sus modelos en 1974 y hoy envía al exterior el 85% de su producción. De ese porcentaje, los Estados Unidos se llevan más de un 60 por ciento.

"Exportamos ahí prácticamente todos los meses para el mercado civil, directamente a las armerías. Pero también enviamos a Polonia, Alemania, Filipinas y otros 30 países", detalla el directivo. Y agrega: " La mayoría de los países requieren que las armas de las fuerzas de seguridad sean nacionales . Por eso, en la Argentina nuestro mercado son las fuerzas de seguridad y algo chico de mercado civil, aunque solo a través de armerías como mayoristas".

Según un informe elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), entre 2010 y 2020 Bersa exportó 595.150 armas de fuego a dicho mercado y se posicionó entre las diez marcas extranjeras del rubro con más ventas ahí. Quedó 9° con un 2% del share , mientras que el ranking lo lideraron la austríaca Glock con un 32,7% y Taurus que arañó un 20 por ciento.

Para poner un pie más firme en el mercado estadounidense, el año pasado la compañía adquirió una fábrica en el norte de Atlanta. Esta subsidiaria, Bersa USA, se dedicará exclusivamente a la fabricación de rifles. "Ahora esa planta está con volúmenes bajos, pero esperamos que de acá a seis meses esté full operativa ", comenta Pizarro.

Joint venture y nuevo negocio

Pero el nuevo negocio al que apunta Bersa tiene que ver con el armamento no letal o menos letal (non lethal y less lethal). Para esto se acercaron a la estadounidense Byrna Technologies y en agosto de 2022 anunciaron un partnership. A principios de este año conformaron Byrna Latam, un joint venture con sede en Montevideo, Uruguay, y un capital inicial de u$s 4,1 millones.

A través de Byrna Latam, la compañía levantó una fábrica en el Polo Industrial Ezeiza donde elabora tanto los lanzadores como los proyectiles. " Es una lanzadora, similar a un arma, con una garrafa de CO2 en la empuñadora que dispara desde unos sólidos que simulan ser postas de goma o unos proyectiles que, al impactar, se revientan y generan una nube de gas pimienta. La ventaja es que tenés posibilidad de realizar muchos disparos y a una distancia de 20 metros", explica el ejecutivo.

Byrna Technologies, hasta 2020 conocida como Security Devices Technologies, cotiza en Nasdaq desde mayo de 2021. En su último reporte anual, cerrado en noviembre pasado, informó una facturación de u$s 48 millones con una pérdida neta de u$s 7,9 millones . Hoy cuenta con tres fábricas en el mundo: Fort Wayne, Indiana; Pretoria, en Sudáfrica; y ahora la de Buenos Aires.

La policía provincial de Córdoba compró 1000 lanzadores y sus productos ya los utilizan las fuerzas municipales de Lanús, Tigre y Ezeiza . "Estamos enfocados en las fuerzas de seguridad y dando a conocer el producto y haciendo pruebas. Había una discusión política sobre el uso de armas no letales, pero no se estaba implementando cuando en el mundo ya se viró hacia eso hace 15 o 20 años", indica el presidente de Bersa.

Manuel Pizarro ingresó en 2017 como gerente comercial y desde 2021 se desempeña como presidente.

Por el momento, la planta de Byrna elabora 500 unidades por mes, pero proyectan alcanzar los mismos volúmenes que tiene Bersa en Ramos Mejía.

Una fábrica en India

Más allá de los proyectos ya concretados, la firma argentina tiene algunos planes en carpeta para el futuro cercano. Uno de ellos tiene que ver con su laboratorio de I+D. "Tenemos una oficina de desarrollo tecnológico en la que estamos trabajando para introducirle tecnología a las armas, desde una caja negra hasta un dispositivo de seguimiento . Por ahora son solo prototipos", asegura.

En tanto, analizan seguir expandiéndose a nivel internacional. "Estamos con un proyecto de establecer una planta en la India en un futuro cercano. Es un mercado interesante, sin embargo estaba bloqueada la venta de armas. El año pasado eso se desbloqueó y podemos armar algo desde cero", concluye.