Tras iniciar el paro de actividades, Acindar acuerda un eventual plan de suspensiones para los próximos cuatro meses

Acindar dio comienzo a su plan de paradas rotativas en sus principales plantas de producción, que se extenderá por las próximas tres semanas, y a la vez logró un acuerdo con el gremio para abordar posibles suspensiones en los próximos cuatro meses.

El alcance de ese entendimiento busca morigerar el efecto sobre los trabajadores, más aún evitar los despidos, aseguraron desde la empresa, por lo cual se podrían determinar ceses rotativos en los casos en que no tengan vacaciones o francos no gozados, y atendiendo situaciones personales.

A diferencia de la parada anterior que se realizó de mediados de febrero a mediados de marzo, en esta oportunidad el tiempo es menor, estimado en tres semanas como máximo, y se asegura que "incluso, algunos sectores pueden parar aún menos".

La empresa espera "volver a producir normalmente el 15 de julio", indicaron voceros de la compañía al explicar que "se trata de una parada selectiva y por un plazo menor al de comienzos de año".

"En el caso de las suspensiones, cuando hubiera que llevarse a cabo, será siempre en el marco del acuerdo alcanzado entre la empresa y el gremio, remarcaron las mismas fuentes al señalar que ese entendimiento marco se extiende para el período julio a octubre.

Las suspensiones se darán en aquellos casos en los que vacaciones o francos no gozados se hayan gozado con anterioridad. No obstante, serán rotativos, lo que implica que el personal que eventualmente sea suspendido no dejará sus funciones por la totalidad del período de la parada.

No obstante, se aseguró que "hay actividades que se seguirán desarrollando más allá del parate de la producción".

Las medidas de la empresa se dan a raíz de que la caída del nivel de actividad fue mayor al esperado. Se estima en un 45%, lo que obliga a la empresa a adecuar su producción para esa demanda y a desarrollar nuevos canales de ampliación de exportación que permitan compensar la caída del mercado interno.