Tiene 100 años en el país, fabrica de todo e invierte millones: los planes de Bosch para crecer este año

Leonardo Cacciante, Director general de Bosch en la Argentina, Uruguay y Paraguay es optimista. Al frente de una empresa alemana con casi 100 años de historia en el país, asegura que este es un " año desafiante" , pero que las restricciones económicas actuales son temporarias y hay que poner foco en lograr una estabilidad que redunde en hacer al país más competitivo para seguir creciendo.

Bosch es una compañía silenciosa pero gigante, presente en 60 países y con fabricación en la Argentina. Sus productos están presentes en todas las industrias y es líder en cada uno de los segmentos que desarrolla . Desde herramientas eléctricas para el hogar hasta autopartes, productos y servicios para la minería, oil & gas, electromovilidad, calderas y hasta hidrógeno verde.

Cacciante es ingeniero industrial. Ingresó a la compañía como pasante hace 20 años y llegó al puesto número uno después de haberse desarrollado en diferentes cargos, con la innovación como motor.



¿Qué prevé para este año una empresa extranjera como Bosch en la Argentina?

Es un año más desafiante que otros, pero venimos bien. Se habla hace un tiempo del mundo VUCA (por las siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad). En la Argentina vivimos en ese mundo siempre y es una ventaja por la experiencia que da, para nosotros eso es un activo. Por eso aunque hay complejidades con la importación y los pagos, somos optimistas para los próximos meses. Hay que pasar toda esta turbulencia que es temporal y enfocarse en ser más competitivos. Vamos a seguir ampliando negocios y creciendo.

¿La casa matriz entiende esos vaivenes?

Lo que nosotros siempre explicamos es que la Argentina es un país que demanda estar siempre atento y reaccionar, pero es el primer país en Latinoamérica donde estuvo Bosch presente. El año que viene cumplimos 100 años. Pasamos por un montón de dificultades y vamos a pasar por algunas más seguramente. Estamos acostumbrados y en los últimos años fuimos creciendo. Ganamos peso en ventas dentro de la compañía y fuimos creciendo con nuevos negocios. Hace un tiempo para Bosch, los negocios empezaban en Europa, seguían en Estados Unidos y después venían para Latinoamérica y el resto de las regiones. Hoy tenemos soluciones que desarrollamos en Argentina y desde acá llegó a otros países.

¿Qué porcentaje de lo que venden se fabrica en las plantas argentinas?

Depende mucho de la división. En la parte automotriz es 30% nacional, 70% importado. En agro, hay componentes importados pero la producción es 100% local. Todas las empresas fabrican por locaciones entonces los productos se fabrican en diferentes lugares. No se puede producir todo en todos lados . Hoy, complica el tema importador pero puedo decir que estamos bien. A veces hay algún producto en particular o alguna línea de productos donde hay más faltante que en otro y eso obviamente afecta al mercado.

¿Se registró algún freno en la actividad o en la producción por faltantes?

Por ahora no. Sí tenemos que ponerle más foco al stock, porque de algunas cosas tenemos menos stock que otras, o alguna semana estamos con riesgo de tener faltante en algún segmento, pero tenemos productos que se pueden reemplazar por otro similar. Creo que va a ser un año difícil en cuanto a importaciones y pagos, y por eso este año podría ser para nosotros un poquito peor que el año pasado pero siempre actuamos rápido y el equipo que tenemos en Argentina ha pasado otras crisis, sabe reaccionar y después terminamos saliendo fortalecidos.

¿Tienen el respaldo de la casa matriz?

Siempre tenemos soporte del exterior, que nos entiende y ayuda. Por eso digo que va a ser un año un poco más demandante pero soy optimista. En la Argentina hay mucha oportunidad, muy buena mano de obra y brindamos servicios para otros países también.

¿El próximo balance cierra en verde?



Si. En los negocios de agro estamos creciendo mucho, en DriveB (gestión de flotas), estamos creciendo muchísimo, duplicando las ventas con respecto a los años anteriores.

¿La sequía afectó?

Obviamente, pero igual estamos creciendo. El año que viene va a ser mucho mejor todavía y en los negocios tradicionales puede ser que terminemos igual o un poquito peor que el año pasado. El objetivo mío también es seguir trayendo nuevos negocios, nuevas soluciones que Bosch tiene en otros países, traerlas argentinas. Y también desarrollar soluciones localmente y llevarlas afuera.

Calderas Bosch

¿Qué se necesita para producir más en la Argentina?

Hay que tener más previsibilidad. Si se plantea como objetivo hacer un nuevo negocio con ciertas condiciones certeras de contexto, aunque sea más caro o más barato uno puede armar el plan. Hoy, para seguir ampliando los negocios tiene que estar todo un poco más calmo. Producir más es un objetivo y tenemos metas de crecimiento. De hecho tenemos cada vez más peso en la compañía. La región, sin Brasil, tenía un peso de 9% y hoy es 25% de toda la facturación de Latinoamérica dentro de Bosch.

¿Apuesta a la industria automotriz?

Somos proveedores de todas o casi todas las terminales automotrices. En el mundo, Bosch es muy fuerte con nuestro Movility Solutions. Estamos con los negocios tradicionales, con muchas soluciones de IOT con manejo autónomo e inteligente para sensores. Siempre innovando. En Bosch global somos 420.000 empleados, 85.000 son sólo de investigación y desarrollo.

¿La falta de semiconductores afectó?

Si pero creemos que ya en el segundo semestre a nivel mundial se va a ir regularizando. De hecho acabamos de comprar una planta de semiconductores en Estados Unidos por u$s 1500 millones.

¿Cómo manejan los precios en la Argentina teniendo en cuenta las restricciones económicas?



Hay mucha demanda de nuestros productos. En precios siempre tratamos de respetar al cliente en esta turbulencia. Hay que respetarlo con precios lógicos, no nos aprovechamos del faltante. Aprovecharte de la situación del mercado daña al cliente que se queda mal contra la marca y cuando el mercado se normaliza quedaste dañado. Cuando hay crisis, a veces la gente empieza a comprar segundas marcas pero después valora la calidad de nuestros productos y cuando puede, vuelve. Por eso digo que de las crisis salimos fortalecidos y ganamos en market share.

¿Dónde pone hoy el foco una compañía tan diversificada?

En agro mucho pero también se abren oportunidades en algunas industrias, para productos muy específicos. Ahora en la construcción del gasoducto, una planta regasificadora, en el petróleo y gas. Tenemos una la línea de herramienta (Blue), que es la tope de línea que son productos que se traen porque no hay fabricación nacional. En los próximos años, la Argentina no solamente va a depender del agro sino también de la energía.

¿Y la minería?

También estamos estudiando traer a la Argentina mining Solutions, que son soluciones inteligentes de conectividad para la industria minera. Hoy está muy fuerte en Chile, Brasil, Perú y Sudáfrica y en los próximos años va a haber mucha inversión en minería, así que lo vamos a traer a la Argentina. Tenemos un sistema único de sensor de temperatura y monitoreo de la correa, y para el bloqueo. Todo fundamental para la minería. También la construcción esperamos que crezca. En todas estas industrias hay mucho potencial pero también allí se necesita previsibilidad y reglas de juego más claras a lo largo del tiempo.

¿Hay inversiones proyectadas?

Si, tenemos tres más hacia fin de año y principio del año próximo. Son confidenciales pero puedo adelantar que tienen que ver con el negocio automotriz y para nuestra parte de procesos.

¿Qué muestra de la Argentina para que esas inversiones lleguen?

Tenemos más de 100 años en la Argentina y seguimos creciendo. Sabemos que las dificultades para importar como en los pagos son algo temporal. La inflación sí es algo que hay que solucionar para ser competitivo y tener más previsibilidad. El tema es tener previsibilidad y reglas claras, no se pueden ir cambiando cada dos años. Todo lo que ordena, como pasa en otros países, ayuda a competir más. Estamos negociando todo el tiempo para que las inversiones lleguen a la Argentina en vez de a otros de los 60 países donde está Bosch. Quieras o no, la región no tiene guerras, catástrofes climáticas, tiene un montón de recursos, la capacidad técnica de la gente y la educación. La región tiene todavía mucha capacidad para crecer con respecto a las otras y obviamente después hay que ir peleando por inversiones o por negocios nuevos. Con eso convencemos de que a pesar de las turbulencias que tiene Argentina es un buen país para hacer negocios. Lo demostramos año a año y si todavía se ordena más la macroeconomía tenemos un montón de potencial.

¿Cómo financia sus inversiones?

El 94% de las acciones de Bosch pertenece a la Fundación Robert Bosch, que de utilidad pública y después a la familia Bosch. Es una empresa que se autofinancia, reinvierte todo el tiempo las ganancias. Es la primera empresa industrial global en ser carbono neutral en todas sus locaciones. Está presente en más de 400 localidades, en 60 países del mundo , y todas las locaciones son carbono neutral.

¿Cuesta encontrar empleados, como sucede en otras industrias?

Para la parte técnica cuesta un poquito más, pero en general no. Bosch es un empleador muy atractivo entonces tenemos esa ventaja.

¿Les interesa la industria del hidrógeno verde?

Estamos empezando con algunas soluciones de hidrógeno verde a nivel mundial. Acá yo participé de algunas reuniones pero creo que la región va a ser productor de hidrógeno verde para exportar. Para la movilidad, las soluciones de hidrógeno son más necesarias en Europa. En América Latina se utiliza mucho biocombustibles, por ejemplo en Brasil utiliza mucho el bioetanol. Entonces en la región no tenemos la necesidad de la electrificación. Si bien estamos con algunas sociedades, es más para largas distancias. Tenemos un partner que es Nicola (de camiones), y también tenemos aplicaciones para plantas. Por ejemplo, hay una planta de Bosch en Alemania que se alimenta de hidrógeno. Bosch piensa más para el hidrógeno en abastecer estaciones de trenes o escuelas, o pequeñas ciudades, pero acá todavía en la región estamos más lejos.