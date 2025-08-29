The Cheesecake Factory desembarca en la Argentina con precios como en los EE.UU.

La cadena estadounidense The Cheesecake Factory llega a la Argentina con las porciones de sus emblemáticas tortas de queso estilo neoyorquino. La marca desembarcará con una tienda formato pick up point que abrirá al público en la segunda quincena de septiembre en el Alto Palermo.

Según anticipó la cadena, las porciones tendrán un precio de entre $ 12.000 y $ 14.000, valor similares a los de Estados Unidos (entre u$s 9 y u$s 12 ). Esta es la primera experiencia que la marca tendrá en la Argentina y funcionará como una prueba piloto.

El primer punto de venta estará en la planta baja del shopping Alto Palermo. Allí se podrán comprar las variedades de productos de The Cheesecake Factory Bakery y The Cheesecake Factory At Home, que se venderán en formato individual listas "to go".

La variedad, en un principio solo incluirá tres sabores: la clásica original, la de chocolate con mousse de chocolate belga y la Raspberry Swirl, que combina frambuesa con chocolate blanco.

En esta primera etapa, la compañía que operará en la Argentina bajo la licencia de Finca Rosa SRL, pondrá a la venta únicamente 4500 porciones individuales que viajarán desde su país de origen a la Argentina y que solo se podrán adquirir en el stand de Alto Palermo.

"Alto Palermo siempre fue el lugar de encuentro por excelencia, sabemos que también lo es para nuestros clientes el espacio donde se conectan con sus marcas favoritas. Lograr el ingreso de esta propuesta nos permite seguir ofreciéndoles el valor diferencial que nos piden, y a las nuevas marcas brindarles un lugar para abrirse las puertas del mercado argentino" comentó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

The Cheesecake Factory, abrió su primer local en 1978 en Beverly Hills, California, y desde ese momento se convirtió en un emblema de los Estados Unidos. Para el gran público argentino, la cadena se hizo conocida gracias a la serie The Big Bang Theory. Es que la protagonista femenina, Penny -encarnada por la actriz Kaley Cuoco- trabajaba como mesera en uno de sus restaurantes.

Actualmente opera cerca de 400 locales en el mundo distribuidos en Estados Unidos y Canadá (362 locales) y el resto, bajo el formato de licencias, principalmente en Oriente Medio -Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Bahréin-, además de China, Hong Kong, Macao y Tailandia. En Latinoamérica, la empresa opera en México y desde septiembre en Argentina con esta incipiente inauguración.

"Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo. A futuro nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro" comentaron voceros de Finca Rosa.