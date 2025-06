Rattazzi dice por qué la Argentina es 'cara': "De golpe, empezaron a aparecer todos los curros"

Con un fuerte discurso libertario -ideal político que él mismo reconoce predicar-, el ex número uno de Fiat en la Argentina y actual vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cristiano Rattazzi, halagó al Gobierno y aseguró que " la gran diferencia es que, esta vez, hay un cambio real en la sociedad".

"Se dice que la Argentina esta cara en dólares. ¿Y por qué no bajamos los precios? Hay una enorme carga impositiva que hoy es la gran cuenta pendiente del Gobierno. Hay que racionar los impuestos", dijo el empresario, en una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Rattazzi también se refirió al encarecimiento del costo de vida medido en dólares en la Argentina. "Es más caro que en otras partes del mundo y muchos nos preguntábamos por qué. De golpe, empezaron a aparecer una serie de curros, arreglos y cosas raras. No hay ninguna razón para que, en la Argentina, la vida cueste más".

En este sentido, agregó: "Todo esto se puede mejorar teniendo un mercado abierto, yendo hacia la libertad y creando competencia donde hay que crearla. Creo que es la manera de hacer empresas más fuertes y bajar los precios. Yo, como empresario, voy a tratar de tener un monopolio porque eso me conviene. Pero son la competencia y la apertura lo que harán cambiar esa realidad".

Aseguró, a su vez, que las economías exitosas son aquellas que "están bien manejadas y abiertas al mundo. Por lo tanto, "lo más importante de lo que está pasando es que la economía argentina está cambiando, al igual que la mentalidad de la gente".

En esa línea, aseguró que, en la mayoría de los países del mundo, sólo hay dos impuestos racionales. Estos son el IVA y el impuesto a las ganancias. Es por eso que catalogó como "irracional" a la carga impositiva local, con gravámenes "increíbles", como el impuesto al cheque, ingresos brutos o retenciones.

Aunque su core es la industria automotriz, Rattazzi también estuvo vinculado al sector agropecuario. Además de reconocer el potencial de la industria como el principal generador de divisas para el país, el empresario supo tener Los Cardos, un establecimiento lechero familiar ubicado en la localidad bonaerense de Balcarce. Además, lidera desde 2024 la Bolsa de Comercio de Buenos aires junto a Adelmo Gabbi.

"Las retenciones son una barbaridad. Es un impuesto a la exportación. No hay país en el mundo, excepto casos muy raros, que tengan este gravamen. Los derechos de exportación eliminan las inversiones en el potrero marginal, porque el precio real del producto es tan bajo que se decide no reinvertir. Esto quiere decir que, sin retenciones, se va a sembrar toda la Argentina", aseguró.

En el sector agroindustrial, las inversiones en el potrero marginal se refieren a la colocación de capital en tierras rurales que no son las más productivas o valiosas desde el punto de vista agrícola o ganadero, pero que, a futuro, podrían recuperar su valor. En este sentido, el empresario fue crítico acerca de la falta de incentivos reales para producir.

No obstante, destacó que "la Argentina se está encaminando a ser un país normal y serio". A su vez, con un guiño al Presidente, analizó: "Sabemos que no hay plata. Y, en este contexto, hay tantas cosas que hay que decidir cómo cortar para asegurar lo mejor para el país. Creo que, hoy, se está haciendo con criterio. Algunos están contentos, otros menos. Hay gente que tenía muchos arreglos y ahora no los tienen más".