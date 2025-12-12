Quiénes son los jugadores argentinos que más ganan en Europa y de dónde vienen sus mayores ingresos

Las estaciones de servicio vienen incorporando nuevos servicios en los últimos años. La gastronomía, los espacios de descanso y la mejora en las áreas comunes se volvieron parte de la oferta, aunque hasta ahora no había una medición concreta sobre su impacto en el consumo.

Según un informe realizado por el economista Santiago Cerutti, las estaciones de servicio que incorporaron una propuesta gastronómica registraron un aumento en la venta de combustibles.

El relevaimeinto identificó que las estaciones que incorporaron Parada Sanguchera -el formato de venta de sándwiches de Axion- registraron un incremento del 10% en las ventas de combustibles. Ese resultado se mantuvo estable durante los dos años posteriores.

Los primeros puestos de Parada Sanguchera llegaron a las estaciones de servicio en 2022, a partir de una propuesta desarrollada por Spot!, la marca de tiendas de Axion, junto al cocinero Lele Cristóbal. La iniciativa buscó sumar una oferta de sándwiches y productos de preparación rápida para complementar los servicios tradicionales del sector.

Dentro del surtidor también aparecieron diferencias. En el segmento premium, el estudio relevó un aumento cercano al 20%, a partir de datos del Ministerio de Energía y de Axion Energy.