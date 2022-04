Por qué la UBA no es una de las mejores universidades del mundo para este ranking

A diferencia del ranking que, días atrás, la ubicó entre las 50 mejores universidades del mundo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) descendió posiciones en otro ranking internacional, que releva a 2000 casas de altos estudios del planeta. Lo mismo ocurrió con las otras ocho entidades públicas argentinas que fueron evaluadas en su elaboración.

Así lo asegura la última edición del estudio "Top universities in the world for 2022-2023", elaborado por Center for World University Rankings (CWUR), que, año a año, califica la performance de casi 20.000 instituciones educativas de 96 países.

Caída de la performance de las universidades argentinas

La UBA, considerada la mejor universidad de la Argentina, pasó del puesto 356 al 365 en solo un año, lo que significa una caída de nueve posiciones. Obtuvo un puntaje de 75,8.

Lo mismo ocurrió con la Universidad Nacional de La Plata, que quedó segunda, si se analizan los resultados en orden de aparición local. En la lista global, bajó del escalón 621 al 639, con 72,8 puntos.

La Universidad Nacional de Córdoba se ubicó tercera, a nivel nacional, también con una baja: pasó de la posición 941 a la 976, alcanzando un puntaje de 70,4.

En tanto, la Universidad Nacional de Rosario rankeó como la cuarta mejor del país, aunque sufrió un descenso: de la posición 1419 bajó a la 1333, con 68,1 puntos.

Completa el top-5 de mejores universidades argentinas la Universidad Nacional del Litoral, que también sufrió una caída: del puesto 1492 bajó al 1573, con 67,4 puntos.

La Universidad Nacional de Cuyo quedó sexta a nivel local -pasó de la posición 1601 a la 1463, con 67,3 puntos-, mientras que la Universidad de Mar del Plata se ubicó séptima. Bajó del lugar número al 1545 con 1606, con 67,2 puntos.

Ocupan las últimas dos posiciones la Universidad Nacional del Sur (en octavo puesto) -pasó del escalón 1640 al 1786, con un puntaje de 66,5- y la Universidad Nacional de Comahue (en novena posición), que descendió del lugar 1821 al 1937, con 66 puntos.

Explicación de la caída

Para la confección del reporte, la entidad tiene en cuenta cuatro parámetros de evaluación: la calidad de la educación, la empleabilidad de sus estudiantes, la capacidad de sus profesionales de educar y la investigación que llevan adelante.

La caída de la UBA se debió, en buena medida, al rendimiento más bajo que obtuvo en el indicador de empleabilidad: bajó de la posición 1347 a la 1397 en la tabla mundial. En paralelo, también declinó en el segmento de investigación del puesto 324 bajó al 330 en el listado global.

En ese sentido, la organización encargada de la realización del ranking atribuyó los resultados locales a las menores inversiones en materia educativa que llevó adelante el país respecto de otros, el principal problema que identificó.

"En un contexto de pandemia que incide en la forma de enseñanza, los resultados demuestran que si bien las clasificaciones evidencian que la Argentina tiene un buen sistema de educación superior, hacen falta más fondos en educación e investigación para que el país aumente su competitividad en el escenario mundial", le explicó a El Cronista Nadim Mahassen, presidente de CWUR.

Dado que la investigación es un factor clave, según Mahassen, para medir el desempeño de las instituciones de la nación frente a sus pares de todo el mundo, "a las universidades de la Argentina les resultará cada vez más difícil competir en el futuro con entidades de élite especializadas en investigación, si el Gobierno no incrementa el gasto en investigación científica, en medio de una competencia intensificada de universidades bien financiadas".

Los datos coinciden con resultados de otras investigaciones. Desde hace décadas, el sector universitario público en la Argentina sostiene una expansión constante. Entre 1974 y 2018, creció un 280% la matrícula de las universidades nacionales, que pasaron de tener 431.781 a 1,6 millón de alumnos.

No obstante, ese aumento exponencial no estuvo acompañado de una inversión que siguiera el ritmo. El gasto por alumno se desplomó: en valores actuales, pasó de $ 180.000 anuales en 1974 a $ 73.000 en 2018 (último dato disponible), según el relevamiento "Financiamiento Educativo Universitario. Estudio sobre la evolución histórica del presupuesto universitario nacional en la Argentina", del Observatorio Argentinos por la Educación.

Las mejores universidades del mundo

Las casas de estudio estadounidenses encabezan el podio . La Universidad de Harvard quedó en primer lugar, con una calificación de 100 puntos, y retuvo la posición líder alcanzada en la anterior medición.

Le sigue el Instituto Tecnológico de Massachussetts, en segundo puesto, con un puntaje de 96,7. En tercer lugar, figura la Universidad de Stanford, con 95,1 puntos. Completan el top-5 la Universidad de Cambridge, en cuarta posición, con 94,1 puntos; y la Universidad de Oxford, en quinto lugar, con 83,3 puntos. Todas, al igual que en el primer caso, se mantuvieron en la misma posición que en el estudio pasado.

Harvard es considerada la mejor del mundo

En sexto puesto, figura la Universidad de Princeton, que también retuvo su posición, con un puntaje de 92,6. La Universidad de Chicago escaló una posición, pasando del puesto octavo al séptimo, con 92 puntos.

En cambio, la Universidad de Columbia bajó un escalón y quedó octava, con 91,5 puntos. En el noveno puesto, se ubicó la Universidad de Pensilvania, con una calificación de 91,1. Logró conservar su posición. Completa las 10 primeras el Instituto de Tecnología de California, que logró meterse en el top-10, con 90,7 puntos.