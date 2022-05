Por qué construir una casa en un country ya no es negocio

La pandemia impulsó un cambio de vida. El confinamiento obligatorio dejó expuesta la necesidad de espacios al aire libre y los countries tomaron impulso. En 2020 hubo boom de venta de lotes. La ecuación era más que atractiva: precios económicos de terrenos y el costo de la construcción a niveles históricos a la baja. Pero esa realidad cambió: en el último año los valores para edificar subieron un 34% en dólares. ¿Construir en country sigue siendo un buen negocio?

"La demanda de lotes continúa muy alta. Es cierto que los precios de la construcción tuvieron aumentos: entre enero y abril, el alza fue del 18% en dólares. Así y todo, los precios siguen siendo más accesibles que hace cinco años ", explica Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria homónima que opera zona norte.

Según los datos de Reporte Inmobiliario, el costo de construir una vivienda de categoría premium en un country o barrio privado, incluyendo impuestos y honorarios profesionales, tiene un valor pormedio de $ 350.000 por metro cuadrado (m2).

En diciembre, ese valor era de $ 266.000. Lo que equivalía, tomando como referencia el dólar paralelo, a u$s 1330. Actualmente, son u$s 1750.

Los espacios con verde y al aire libre tomaron relevancia por la pandemia

"Los valores que deben tomarse en este rubro son siempre los del dólar paralelo: el mercado se rige por la moneda informal", explica José Rozados, socio de Reporte Inmobiliario.



¿Por qué construir en country ya no es negocio?

Luego de una fuerte baja de los costos medidos en dólares billete a mediados de 2020, como consecuencia de la devaluación, el costo de la construcción comenzó a subir paulatinamente.

"Hubo estabilidad desde marzo de 2021 a enero de 2022. Pero ya en los últimos cuatro meses los costos se comenzaron a disparar en dólares, haciendo que, prácticamente, se pierda todo el beneficio que les habían dado las fuertes devaluaciones para los ahorristas", resalta el informe de Reporte Inmobiliario.

Alerta propietarios: claves para evitar problemas cuando se le alquila a un grupo de amigos

Por qué Belgrano es hoy una gran oportunidad para la compra de una propiedad

La estabilidad del dólar tampoco juega a favor de quienes hoy buscan construir. "La cotización del dólar se mantuvo estable en los últimos siete meses. Conjugado con altos incrementos en los costos en pesos, generaron este hecho esperado", explican desde Reporte Inmobiliario.



Otro de los factores que complica el escenario es la falta de stock de materiales, sobre todo, en el caso de los productos importados. "Hay retrasos importantes y suba de precios", reconoce Salaya Romera.



Tan sólo durante los últimos 12 meses, los costos se incrementaron 34,23% medidos en dólares billete

Mientras en 2020 un container costaba, en promedio, u$s 3000, a principios del año pasado llegó a valer u$s 30.000. Hoy volvió a estabilizarse pero en precios cercanos a los u$s 18.000 . "Al rubro de la construcción, lo afecta de lleno porque los materiales son grandes, ocupan muchos espacios. Es decir que hay que pagar varios containers para traer mercadería del exterior", explica Salaya Romera.



CUÁNTO AUMENTARON LOS LOTES

Otro factor a que tener en cuenta es el comportamiento de los valores de los terrenos. Durante 2020, existieron verdaderas oportunidades. Un lote en Pilar se podía conseguir a u$s 40.000. Hoy, esos valores parten de los u$s 60.000.

"Los precios de los terrenos no siguieron con su tendencia alcista. De hecho, en las zonas más alejadas, los valores se acomodaron como consecuencia de la vuelta a la presencialidad, que desalentó la demanda en estas zonas a más de 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires", detalla Salaya Romera.

Por ejemplo, un lote de 800 m2 en Chateau Pilar tiene un precio promedio de u$s 95.000. Esos valores en Nordelta pueden superar los u$s 300.000, siempre dependiendo de la ubicación.

"Los barrios cerrados clásicos como Nordelta no han acomodado sus valores. Pero la suba se ha desacelerado", explica Salaya Romera.