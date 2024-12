Paladini evalúa volver a producir en Brasil, como en los '90

Con una estrategia renovada, en la que predomina el ‘trabajar puertas adentro' y luego de un año complicado que, asegura, terminó mejor de lo esperado; Pablo Paladini, CEO de la empresa que lleva su apellido, ya evalúa expandirse y abrir una fábrica en un país de la región mientras finaliza una inversión de u$s 30 millones en su planta de Gobernador Gálvez, en Santa Fe.

Es que, con una macroeconomía más estable, el empresario resaltó que, hoy, tiene la posibilidad de proyectar su negocio a mediano y largo plazo. Y, a pesar de que la empresa terminará el año con números en verde, la baja de la inflación que se registró durante la segunda mitad de 2024 hizo que Paladini reconvirtiera su manera de hacer negocios y pasara de refugiarse en el aumento de precios, a un control de costos mucho más exigente, así como también a la eficientización de sus plantas mediante la incorporación de tecnología y la automatización de procesos.

Ahora, tras el desembolso, que estará destinado a aumentar la capacidad de la línea actual de cocidos en un 70% -esto es, alrededor de 42 toneladas por día, lo que le brindará una capacidad de procesamiento de 102 toneladas de cocidos diarios- la compañía familiar buscará no sólo mantener, sino ampliar su participación de mercado en un contexto local de billeteras flacas.

-¿Cómo transitó este año?

El año arrancó con muchísima incertidumbre para todos. Estuvimos cuatro meses sin aumentar los precios. Eso fue, obviamente, en detrimento de la rentabilidad de la compañía. En ese momento, fue un acto de fe porque no podíamos trasladar todo el incremento de costos a los precios.

A mediados de año, sin embargo, fuimos viendo algunos resultados de la gestión de Milei, como la baja de la inflación y la reducción del déficit. Veníamos de una inflación que era efecto de la especulación.

-¿Qué significa eso?

Como empresa, no sabíamos dónde estábamos parados en términos de costos. Salimos de una zona de confort porque la inflación que se disparó durante el gobierno anterior nos hacía remarcar los precios constantemente. Eso hacía que no miráramos puertas adentro a ver cómo estábamos trabajando y cuán eficientes éramos. Tapábamos la ineficiencia con sobreprecios por la inflación que se venía dando. No teníamos tiempo ni siquiera de revisar nuestros costos, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Todo esto se fue trasladando a este gobierno, a pesar de que hoy ya recuperamos parte de esa rentabilidad con las mejoras internas. De esa forma, terminaremos el año por encima de 2023. El trabajo que hizo Milei fue increíble en el control de la inflación.

"Durante el gobierno anterior, que también se extendió a los primeros meses de este año, el mercado absorbía los aumentos de precios. Hoy, en cambio cuesta muchísimo trasladar un aumento de precios".

-¿Y ahora?

Estamos convencidos de que el contexto actual es favorable, por lo menos de cara a los próximos años. La inflación con la que vivíamos era sumamente peligrosa y tenía un impacto que no se vio en los últimos años desde el gobierno de Alfonsín. En aquel contexto, era sumamente complicado realizar inversiones porque las ineficiencias muchas veces se tapan con precio. Y, ahora, al bajar la inflación, los consumidores empiezan a tener noción de cuánto valen las cosas, por lo que empieza el trabajo fuerte de las compañías. La charla es puertas adentro para ser más eficientes y, de esa manera, llegar a ese consumidor que hoy tiene la posibilidad de elegir sin el apuro de la inflación.

-¿Qué significa trabajar puertas adentro?

Al no haber inflación, no se puede aumentar por las dudas, no existen más esos márgenes. Durante el gobierno anterior, que también se extendió a los primeros meses de este año, el mercado absorbía los aumentos de precios. Hoy, en cambio cuesta muchísimo trasladar un aumento de precios. Es por eso que trabajamos puertas adentro para ser más eficientes de la mano de la tecnología y la renovación de maquinarias, al mismo tiempo que intentamos absorber algunas cuestiones de costos fijos que antes se trasladaban a precios y ahora ya no se puede hacer. El camino es ese: eficiencia interna y evitar la capacidad ociosa en una línea.

-¿La eficiencia ya dio resultados?

Si bien cerramos el ejercicio agosto-julio 23/24 en línea con el año anterior, desde agosto hasta octubre de 2024, crecimos siete puntos por sobre el año anterior. Si bien 2023 fue un año malo, logramos crecer en volumen, resignando el margen necesario que necesita la compañía para mantenerse. Son números que nos sorprenden para bien. Vemos que estamos haciendo las cosas de forma correcta puertas adentro. De hecho, la compañía sigue dando ganancia a pesar de que se ajustaron muchísimo los márgenes.

¿En qué cambió el negocio este año?

El negocio que estamos buscando en este momento es mantener nuestra participación de mercado. Además, tenemos que seguir poniéndonos creativos puertas adentro para ver de qué manera mejoramos nuestros costos para aumentar nuestra competitividad. Creemos que no podemos resignar nuestra posición de mercado. Por eso decidimos las inversiones que realizamos. Invertir u$s 30 millones en la Argentina para los próximos 18 meses no es poca cosa.

"Los empresarios argentinos que seguimos invirtiendo tenemos un cierto grado de locura. A veces invertimos sin un horizonte muy claro".

-¿Cómo se decide una inversión en la Argentina? ¿Hay que esperar el momento correcto?

Más allá del contexto que vivimos en el país, que es mucho más favorable no solo para la empresa, sino para realizar este tipo de desembolsos, la decisión de inversión era una necesidad de la compañía. Teníamos que actualizar nuestra maquinaria, así como también la tecnología, que, en este caso, no se produce en la argentina, sino que es de origen francés. El financiamiento es propio, pero también externo y ya estamos en negociaciones finales con el proveedor.

Los empresarios argentinos que seguimos invirtiendo tenemos un cierto grado de locura. A veces invertimos sin un horizonte muy claro. Estamos invirtiendo en un país en el que el plan económico se va armando casi día a día. Sin embargo, es necesario porque somos una empresa que participa en una industria muy competitiva.

-¿Hicieron todo lo que tenían en carpeta o queda algo para el año que viene?

Nunca terminamos de hacer todo lo que queremos en un año. Hay dos factores que son finitos. Uno de ellos son los recursos económicos, y, el otro, la disponibilidad de la gente. Podemos tener muchísimos recursos económicos, pero si no tenemos el equipo preparado para realizarlas, las inversiones se postergan. Siempre nos quedan inversiones para realizar. Creo que si esta todo perfecto, es porque está yendo muy despacio.

-¿Qué les quedó pendiente?

Con las medidas económicas que está tomando este gobierno, nos hace ver la oportunidad de expandirnos como compañía en países limítrofes. Ya tenemos un acuerdo firmado con una empresa en Paraguay y estamos mirando muy seriamente realizar inversiones en Brasil. El contexto de estabilidad macroeconómica en la Argentina nos da el tiempo de pensar en el mediano y largo plazo.

En los 90, trabajamos en una planta que alquilábamos y estamos evaluando un esquema similar. Sería algún tipo de alianza con una empresa de Brasil para poder hacer algún tipo de faena y desposte (N.d.R El desposte de cerdos es un proceso en el que se separa la carne del hueso de un cerdo, para luego clasificar y distribuir los diferentes cortes de carne).

-¿Cuáles consideras que fueron los principales logros del Gobierno este año?

El control del déficit y la baja de la inflación eran las dos columnas en las que había que empezar a trabajar para poder asentar al país, y, que, de esa manera, logre el protagonismo que tuvo hace muchas décadas, tanto en la región como a nivel mundial. Este gobierno trabaja y está trabajando muy bien en frenar la inflación y está claro ya que los índices lo demuestran. Eran necesarias las medidas que se tomaron.

¿Sorprendió?

Creo que sorprendió a muchos, sobre todo, a la oposición. El éxito de Milei en todo esto fue no dejar de moverse todo el tiempo a nivel político y económico con las medidas que fue tomando. La gente entendió que no se puede vivir del estado permanentemente, que no puede ser el estado el que mantenga los subsidios al transporte, a la energía, a los servicios, y a las tarifas.

Hoy, la oposición, se está preguntando cómo volver a conquistar a los votantes, porque perdieron el lugar que ellos pensaban que no iban a perder. Se tiene que dar cuenta de que esa fórmula no va más. Van a tener que hacer un rearmado político y una renovación que tiene que ser progresiva.

-¿Qué le queda pendiente a Milei?

Ahora, el Gobierno tiene que garantizar mejores condiciones para que lleguen inversiones a la Argentina. Las que ya llegaron, son las relacionadas con la explotación de recursos naturales, como gas, petróleo y litio. Pero tienen que llegar desembolsos mucho más grandes en maquinaria, en infraestructura, para que queden en el país. Es el nuevo camino que tiene que empezar a transitar el presidente.

-¿Como cuáles?

Somos un país geográficamente muy grande, con muy pocos habitantes. Eso nos da un plus para hacer muchas cosas. Hay obras que se pueden llevar adelante. De hecho, la Argentina podría ser un referente mundial en la producción porcina. Tiene todas las condiciones para hacerlo, como las condiciones climáticas y los suelos, que ayudan muchísimo.

Somos uno de los grandes referentes en términos de exportación de soja y podríamos transformar eso también en carne porcina. Sin embargo, es una industria que requiere de inversiones muy fuertes y, hoy, el inversor, mira muchísimo dónde realizar los desembolsos, ya que se trata de inversiones de mediano y largo plazo. Es una gran opción porque hay muchísima demanda de proteína en el mundo.

-¿Cuál sería su primera medida si fuera el presidente?

Aunque es difícil tomar una decisión que beneficie a todos los argentinos, haría todo lo necesario para sacar a aquella gente que hoy está por debajo de la línea de pobreza. No está bueno que le vaya muy bien a un sector y haya otro que la esté pasando muy mal. Es el arrastre de muchos años de malos gobiernos a nivel económico y social y producto de la inflación, que es una generadora de pobreza. Tendría que ser el control de las cuestiones que generan pobreza. Es muy difícil poder disfrutar cuando a uno le va bien, si hay gente que le está yendo muy mal.