Offshore: inversión de u$s 700 millones para extraer gas natural en Tierra del Fuego

La alemana Wintershall Dea, la francesa TotalEnergies y Pan American Energy, la energética que lidera la familia Bulgheroni, invertirán u$s 700 millones para extraer gas natural en plataformas off-shore de Tierra del Fuego. Es el monto que estas empresas se comprometieron a desembolsar entre 2031 y 2041, a cambio de la prórroga, por 10 años, de la concesión que comparten en el bloque Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), cuya extensión autorizó el Gobierno, en un decreto que se publicó en el Boletín Oficial de este martes.

CMA-1 está compuesto por los lotes Argo, Aries, Carina, Orión, Orión Norte, Orión Oeste, Vega-Pléyade y Fénix. Actualmente, Total y Wintershall Dea tienen 37,5% cada uno de la concesión y PAE, el 25%. Son, en total, 260 pozos, que producen unos 20,6 millones de metros cúbicos diarios (m3/día) de gas natural y 883 m3/día de petróleo. Bajo jurisdicción del Estado Nacional -es decir, más de las 12 millas marítimas de la plataforma continental- hay 49 pozos, de 13,8 millones de m3/día de producción de gas y 415 m3 de crudo .

Concesionado originalmente por 25 años, la actual licencia finalizaba el 30 de abril de 2031. En total, el área recibió inversiones por u$s 2092 millones, entre lo correspondiente a Tierra del Fuego (u$s 1140 millones) y al Estado nacional (u$s 952 millones). Al 31 de diciembre de 2020, según consigna el decreto presidencial que extendió la licencia, el área CMA-1 tenía reservas calculadas en 64.471 millones de m3 de gas natural y 3670 millones de m3 de petróleo. De ese total, 42.490 millones de m3 de gas y 2260 millones de m3 de crudo corresponden a los yacimientos bajo jurisdicción del Estado Nacional.

PAE, Wintershall y Total solicitaron la prórroga por 10 años debido "a la necesidad de contar con un horizonte temporal más amplio, dada la complejidad y los elevados costos que implica la explotación de hidrocarburos costa afuera", se lee en los considerandos del decreto 195/2022, firmado por Alberto Fernández, Martín Guzmán (Ministro de Economía) y Darío Martínez (Secretario de Energía).

Uno de los pozos de Wintershall Dea en el área CMA-1, de Tierra del Fuego

"El otorgamiento de la prórroga permitirá continuar con el desarrollo de las inversiones en el área, con el fin de mantener un caudal de producción de gas natural del orden de 20 millones de m3 por día, representando el 13,8% (2011) y el 16,7% (2020) del total de gas natural producido en el país", agregó el decreto, que, junto con la prórroga, aprobó el plan de inversiones comprometido por las empresas: u$s 700 millones, a ejecutar entre el 1o de mayo de 2031 y el 30 de abril de 2041.



señal clara para el proyecto fénix

Wintershall Dea celebró la decisión como una señal clara, en relación al plan de inversiones, por más de 350 millones de euros, que la empresa ya asignó a la Argentina para los próximos cuatro años. Sobre todo, por las expectativas que deposita en Fénix, proyecto con el potencial de duplicar su capacidad de producción actual de gas natural en el país.

" Tierra del Fuego es un eje central del suministro energético de la Argentina y de nuestra cartera . El gas producido allí es fundamental para la demanda energética argentina", refirió Manfred Boeckmann, managing director de la energética alemana en el país. El ejecutivo precisó que los yacimientos de Wintershall Dea del grupo CMA-1 producen actualmente alrededor de 18 millones de metros cúbicos (m3) diarios, equivalentes al 16% de la producción media de la Argentina .



"CMA-1 tiene el potencial de seguir asegurando el suministro de energía al mercado argentino a largo plazo. Para nuestro futuro proyecto Fénix, la concesión de la ampliación de la licencia es un hito importante para la decisión final de inversión prevista", remarcó.

" Seguiremos trabajando a toda velocidad, junto con nuestros socios, para lograr dicha inversión en el plazo previsto ", agregó.