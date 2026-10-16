Hace poco menos de un año, Decathlon volvía a la Argentina con un plan de 20 tiendas e inversiones por u$s 100 millones. Lo hacía en un mercado donde el consumo todavía estaba en retroceso y la indumentaria era uno de los sectores más golpeados.

Con la apertura de los nuevos locales en Abasto Shopping, esta semana, y en Rosario, el mes próximo, la marca habrá completado su primer año con cuatro puntos de venta y ya prepara los próximos cuatro que prevé inaugurar en 2027.

La llegada a Abasto tiene, además, una particularidad: para darle espacio a Decathlon, el shopping reconvirtió un sector donde anteriormente funcionaban oficinas y generó una nueva superficie destinada a locales comerciales. La tienda ocupa unos 2470 metros cuadrados.

Balance positivo

“Tuvimos un primer año excelente, con la tienda de Vicente López ubicada entre las de mayores ventas en todo el mundo. Y Córdoba fue la de mejor performance en equipos de montaña a nivel global durante dos meses”, contó a El Cronista Pedro Aguirre Saravia, socio de Grupo One, la sociedad que opera la marca en la Argentina y que comparte con Manuel Antelo y Sabine Mulliez.

El desempeño de Vicente López no fue solamente un efecto de lanzamiento: la tienda continúa ubicándose por encima del promedio mundial de la cadena. En Córdoba, en tanto, el buen resultado estuvo particularmente vinculado a los productos para nieve, una categoría con la que Decathlon encontró una demanda fuerte en el mercado local.

Aguirre Saravia explicó que, incluso en un contexto difícil para el sector, el balance de este primer año de operación fue mejor de lo esperado

El factor novedad fue, sin dudas, parte de la explicación al principio. Pero para sostener el desempeño en el tiempo hay otros factores: la experiencia de compra y los precios.

Marcas propias

En este último punto juega un papel central el modelo de la compañía: Decathlon desarrolla y comercializa exclusivamente productos de sus propias marcas, con un catálogo que abarca desde indumentaria y calzado hasta equipamiento para distintas disciplinas deportivas.

Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, socios de Grupo One

Para el año que viene, la marca ya está pensando en nuevas locaciones. Entre las prioridades aparecen crecer en el interior del país y el sur del conurbano bonaerense. Además, ya está prevista la apertura de una tienda en Alto Palermo, la segunda en la ciudad, que dependerá de la disponibilidad de espacio y las obras en el edificio que IRSA le compró al gobierno porteño en la esquina de Coronel Díaz y Beruti. El proyecto también permitirá al shopping incorporar una superficie comercial de gran tamaño que hoy no tiene.

“Mar del Plata será el próximo desembarco, aún sin fecha. Además estuvimos viendo opciones en la zona sur, pero todavía no decidimos dónde. Entre las opciones está el Alto Avellaneda, pero también tenemos un buen socio en Carrefour, que dispone de muchas ubicaciones donde podríamos instalar una tienda”, agregó Aguirre Saravia.

Fuente: Forbes Fuente: Forbes

La otra plaza que pica en punta es Bariloche. El tipo de productos que ofrece Decathlon —con gran variedad de artículos de campamento e indumentaria para deportes de nieve— hace que la ciudad rionegrina sea el lugar perfecto. La cercanía con la tienda que la cadena tiene en Puerto Montt no sería un obstáculo: según explica Aguirre Saravia, aunque allí los consumidores podrían conseguir precios más bajos, el viaje de unas cinco horas en auto juega a favor de una eventual compra en la Argentina.

Un holding en expansión

Decathlon es, sin embargo, apenas una parte de la apuesta de Grupo One en la Argentina. El holding ya puso en marcha la expansión de Kiabi, la cadena francesa de indumentaria que abrió en agosto su primera tienda en el país, en la calle Florida, y que el mes próximo inaugurará su segundo local en Portal Rosario. El objetivo es alcanzar unas 20 sucursales en los próximos años.

A la operación de Kiabi se suma Bestseller, uno de los mayores grupos de indumentaria de Dinamarca, que abrirá la semana próxima sus primeros locales en la Argentina. El desembarco contempla tres marcas —Jack & Jones, Only y Balmohk— en Unicenter, con una inversión de u$s 50 millones y el desarrollo de 40 tiendas en cinco años.

Balmohk es una de las tres marcas de la danesa Bestseller que llegarán este mes al Unicenter

Pero el portafolio que Grupo One imagina para la Argentina es todavía más amplio. Aguirre Saravia confirmó que los proyectos para el desembarco de Naterial, Leroy Merlin y Obramax siguen en carpeta, aunque su llegada al país se encuentra demorada y todavía no tiene un nuevo cronograma definido.

En conjunto, Grupo One proyecta invertir más de u$s 200 millones en la Argentina durante los próximos cinco años. Hasta ahora desembolsó más de u$s 40 millones entre la puesta en marcha de las operaciones, mercadería y logística.