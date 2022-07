Los secretos de los empresarios y CEOs para 'hackear' la mente y el cuerpo

"Líderes que (se) hackean" es la nueva fórmula con la que los empresarios y ejecutivos enfrentan la pospandemia, en un país que plantea desafíos todos los días y pone a prueba constantemente su resistencia.

En un contexto en el que solo sobreviven los que saben leer los cambios y adaptarse a ellos, la última Experiencia IDEA Management invitó a reflexionar sobre la necesidad de ejercer el liderazgo de forma conciente, hoy más que nunca, haciendo un reset de la cabeza, el cuerpo y el alma, con foco en la reinvención de cara al futuro.

Reunidos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, líderes de empresas miembro del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se dieron cita en este encuentro que recibió, entre sus exponentes, a referentes de distintos ámbitos y directivos de compañías que interpelaron a los presentes a repensar las formas de management tradicional.

En ese sentido, además de ponencias de speakers -entre ellos, directores de recursos humanos, especialistas en la materia, economistas, deportistas y científicos-, hubo paneles interactivos con realidad virtual, que involucraron al público con un fuerte cuestionamiento: "¿Verdaderamente, quiéren ser líderes?"

La importancia de aspirar a un work-life balance también tuvo un lugar destacado, en un escenario de empleados agobiados por los efectos de la emergencia sanitaria en la salud física y emocional y las consecuencias del trabajo remoto. Por eso, se habló también de implementar nuevas técnicas y herramientas para amoldarse a las necesidades de los colaboradores.

La quinta edición del evento que realizó IDEA el jueves y el viernes fue récord en participación, con más 2000 asistentes que concurrieron durante las dos jornadas. Contó con un staff de casi 50 organizadores.

La entidad empresaria se prepara para volver a Mar del Plata con su tradicional Coloquio el 12, 13 y 14 de octubre, luego de dos años de pandemia en los que se realizó de forma virtual. Y como parte de su agenda amplía la oferta de actividades destinadas a quienes se encuentran en posiciones de toma de decisiones.

En diálogo con El Cronista, Daniel González, director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF, explicó que la intención es "ir más allá del Coloquio, generando más espacios de encuentro y debate". "En esta ocasión, nos dirigimos a jóvenes profesionales y mandos medios que cumplen una función de liderazgo. Apostamos por bajar la edad promedio de participación que registran nuestros eventos. En ese sentido, recibimos ahora a 1200 profesionales que forman parte de las 17 redes que IDEA tiene", aseguró.

Los mismos organizadores de IDEA y miembros del comité del evento tuvieron reuniones previas a esta Experiencia Management donde se autoinvitaron a 'hackearse' para exponerse a esos procesos que invitaron a atravesar a los asistentes. En ese sentido, remarcan la importancia de "hacer" más que "decir".

"El contexto está transformando la forma de hacer negocios. Los cambios se dan tan rápido que no avisan que van a ocurrir. Simplemente, suceden. Hay que saber leer la coyuntura y, para ello, los líderes tenemos que poner nuestra mente, cuerpo y corazón", expresó Cecilia Giordano, presidente de Experiencia IDEA Management 2022, directora de IDEA y CEO de Mercer para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Hackeo al liderazgo convencional

Bajo la tématica de adecuar la dirección a las nuevas tendencias de consumo y negocios y la construcción de un líder de alto perfil, Antonio Aracre, CEO de Latinoamérica Sur en Syngenta, puso en el centro de la escena la importancia de expresar las propias vulnerabilidades, que, de acuerdo a él, no deben ser confundidas con debilidad.

"Cuando estás vulnerable, tu cabeza está más 'hackeada'". "Trabajar sobre lo que pensamos hará que rindamos mejor. Hay cierta comodidad hoy en los empresarios, que vuelcan sus frustraciones en la clase dirigente a la hora de encontrar responsabilidades. Si bien los políticos tienen influencia para cambiar el rumbo, también tienen una temporalidad en sus cargos", argumentó.

"En cambio, las empresas suelen ser más permanentes. Pero son pocos los CEOs que se exponen. Entendí que como líder debía hacerlo. Si no, no sería justo. Las historias que nosotros no contamos serán contadas por otros. Debemos inspirar y abrir el debate", indicó.

IDEA busca bajar la edad promedio de participación de los asistentes a sus eventos.

Siguiendo este mismo eje, Ximena Díaz Alarcón, cofundadora de Youniversal resaltó que ocho de cada 10 personas considera que sus prioridades cambiaron después de la pandemia. E hizo hincapié en la responsabilidad de las marcas frente a lo que esperan los consumidores.



"Conocer el contexto es fundamental para 'hackearse', hay que estar atento a las señales porque indican las direcciones de los cambios", expresó Alarcón y destacó que "los seres humanos no cambian tan rápido como las tecnologías y es importante tener eso en cuenta".

Por su parte, Leonardo Maldonado Figueroa, presidente de Gulliver y co-líder de Ciudades+B, sintetizó: "Nos cuesta entender dónde estamos parados. Estamos en el Siglo XXI, con una mentalidad del siglo XX e instituciones del siglo XIX".

La convocatoria reunió a jóvenes profesionales y mandos medios de empresas.

En el bloque 'corazón en 'hacke'", se puso énfasis en las emociones. Cristina Schwander, presidente de la Fundación Armos, focalizó en la importancia de "saborear las emociones" para poder gestionarlas y nutrirlas. "Tenemos que crear el hábito de la resonancia positiva", afirmó, y recomendó tener una "reserva cognitiva, un espacio abstracto donde imaginemos una mochila llena de sentimientos buenos, para volver a ellos en momentos malos y reforzar la resiliencia".

"Tenemos la oportunidad de poner nuestro talento al servicio, posibilitando la transformación, Para eso, debemos conectar con nuestro silencio. ¿Cómo lograrlo? Una forma es estar presente en las cosas que estamos haciendo para vincularnos aún más con nuestro interior", describió Mariana Iberó, directora de Capital Humano y Transformación de Farmacity, habló sobre la importancia de vivir sabiendo que todo tiene un final, y hacer de eso una oportunidad para aprovechar al máximo.

"La transformación nos permite resignificarnos, nos viene a decir que no cumplimos solamente un rol, nos dota de sentido a la identidad en las organizaciones", concluyó.