"Logré romper con los estereotipos en los medios de comunicación"

Con más de 60 años de trayectoria -su carrera empezó a los 13-, Teté Coustarot participó en el Women Leadership Summit, un evento que organiza El Cronista junto a la revista Apertura, y destacó la importancia de mantenerse firme en su identidad y en su labor como comunicadora. Desde el principio, desafió los estereotipos e hizo valer su voz y su lugar en los medios de comunicación.

Teté contó sus inicios en los medios de comunicación. "Recuerdo que había una noticia de Leopoldo Galtieri (N.d.R.: Presidente de facto en 1982) por su condena y mi jefe en ese momento me dice. 'No, vos el tema Galtieri no lo vas a a llevar'. Entonces, le respondí que estaba capacitada para presentar esa nota, que lo podía hacer. Ese fue un antes y un después en mi carrera, rompí con el estereotipo existente".

A raíz de esta situación, una de las lecciones que compartió fue la actitud de nunca sentirse víctima. Decidió enfrentar las situaciones adversas, sin enojarse, sin ponerse en una situación de desventaja frente a sus superiores.



"Es clave la confianza en uno mismo. 'Hacelo', 'Just do it'. Es mi frase de cabecera", enfatizó y destacó que "el verdadero respeto y reconocimiento se gana a través del trabajo duro y la dedicación, sin dejar que el género sea una barrera".

En cuanto a la presión sobre la apariencia física en los medios, "trabajo en un medio audiovisual, eso significa que hay dos componentes importantes, lo que digo pero también lo que ven", expresó la ex modelo y acotó "si bien existe, no debe ser determinante".