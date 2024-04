En un contexto en el que las redes sociales y las aplicaciones de citas son las principales maneras en las que las personas conocen a una pareja, la superficialidad y la falta de compromiso, toma fuerza. La escritora y humorista Valeria Schapira incentivó a que las personas "vivan sin preocuparse por los estándares impuestos por la sociedad, a tener una vida auténtica, libre de prejuicios y a seguir el camino que cada uno desea, sin importar las expectativas externas".

A su vez, se refirió a los vínculos actuales: "Son mucho más livianos ahora. Sin embargo, cuando se trata de mantener un hogar, la dinámica cambia. Distribuir los gastos, por ejemplo, se vuelve práctico, pero también emocional. Creo que tanto hombres, como mujeres estamos desconcertados por esos cambios en las dinámicas actuales", indicó. A su vez, sostuvo que la independencia económica y emocional de las mujeres es fundamental en esta nueva etapa.

"Si vamos a tener responsabilidad, tengámosla efectivamente. Es esencial comunicar antes de involucrarse emocionalmente con alguien que uno no está completamente resuelto", acentuó y remarcó: "Lo importante es que los vínculos sean genuinos y satisfactorios para ambas partes. Creo que estamos en un tiempo de barajar y dar de nuevo".



A su vez, se refirió a los estereotipos que se crean habitualmente en las redes sociales. "No me parece que uno por estar en una red social o en televisión o en donde sea tenga que aparentar ser lo que no es", remarcó. "Yo pregono a que la gente viaje sola porque es un lindo viaje de autoconocimiento", ponderó.