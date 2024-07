Estás son las empresas donde prefieren trabajar los mayores de 55 años

La búsqueda de colaboradores para las organizaciones está generando una tendencia en los responsables de Recursos Humanos en mirar con renovado interés a los postulantes de la denominada Generación Silver, mayores de 55 años, atraídos por la oportunidad de aprovechar su talento y experiencia, si se animan a integrarla e incluirla en sus equipos.

Con una mirada inversa, Great Place to Work dio a conocer los resultados del segundo ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver en Argentina, lo que permitió identificar las 20 mejores empresas del país para esta franja etaria rejuvenecida por la extensión de la perspectiva y calidad de vida.

Los equipos plurigeneracionales no sólo son fundamentales para una cultura laboral más inclusiva, también significan un aporte esencial a la productividad de las organizaciones sumando una mirada distinta sobre las tareas diarias y la realidad en sí.

Las organizaciones preferidas

Para la segunda edición de este ranking, que refleja el crecimiento de un grupo etario cada vez más activo, participaron 31205 colaboradores sobre más de 41.000 invitados a responder, lo que permitió generar una lista final de 20 empresas clasificadas, 5 por cada categoría, de acuerdo a su tamaño.

El podio de las de más de 1000 colaboradores quedó integrado por Curtiembre Arlei, la empresa transportista de gas natural TGS y el Banco Ciudad, reveló el estudio.

Entre las compañías integradas por una dotación de 251 a 1000 empleados, el primer puesto fue para la empresa de seguros Allianz Argentina, secundada por Grupo Bind y Grupo Princz, en segundo y tercer lugar.

El ranking Silver de las empresas que tienen hasta 250 empleados fue liderado por la compañía de herramientas Bremen, seguida por Signify del rubro iluminación y Zoetis dedicada a salud animal.

Por su parte, entre las Pymes, la que se quedó con el primer puesto en el ranking Silver 2024 fue Central Maxre Real Estate, seguida por Kenwin orientada a la optimización de procesos y Tron Software, una empresa de servicios informáticos.

La población +55 tiene cualidades que las empresas empezaron a valorar

Mejora respecto de 2023

En cada una de las sentencias analizadas, se pudo observar un claro crecimiento en los puntajes respecto de la primera edición de este ranking, elaborado en 2023.

Así es como en Innovación, por ejemplo, el reconocimiento a las ideas novedosas pasó del 75 al 79% de percepción positiva , manteniendo la tendencia de mejores resultados en las Pymes que se han visto en otros rankings.

Al medir la percepción del bienestar, se pudo observar una mejoría del 79 al 83% y ese cambio positivo también se vio reflejado en las variables vinculadas al propósito, donde se pasó del 78 al 83% de favorabilidad.

En cuanto a los beneficios especiales, las respuestas positivas pasaron del 69% en 2023 al 77% actual, un punto en que se destacan especialmente las Pymes, con el 89%. La mejora de los resultados se pudo observar también en los temas vinculados a comunicación y capacitación.

Seguir aprendiendo

"La capacitación continua emerge como una pieza clave para mantener a la Generación Silver motivada y comprometida. Estos empleados buscan seguir aprendiendo y contribuyendo", señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

En este sentido, "las empresas que invierten en su desarrollo profesional no solo mejoran sus habilidades, sino que también fortalecen su lealtad y dedicación. La comunicación clara y abierta completa este cuadro, creando un ambiente de confianza y colaboración donde los colaboradores se sienten valorados y escuchados".

Para participar, las empresas debieron poseer, como mínimo, un 10% de colaboradores que tengan 55 años o más, y que tanto en el total de los respondentes como en la demografía de 55 años o más.

Los empleados respondieron 60 preguntas de la encuesta que describen en qué medida su organización crea un Great Place to Work For All. El 85% de la evaluación se basa en aquello que los colaboradores expresan sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano.