Impulsada por la demanda global de minerales críticos como el litio, el cobre y la plata, la minería argentina comenzó a transitar un proceso de transformación tecnológica que promete modificar la forma de operar en los próximos años.

Alejandro Álvarez, director de negocios estratégicos de Kyndryl Argentina, explicó que el nivel de adopción tecnológica en el país todavía es moderado en comparación con mercados líderes como Chile, Canadá o Australia. “Estamos recién en el comienzo, pero va a generar un gran cambio en los próximos años", señaló, en referencia a la transición hacia lo que se conoce como minería 4.0.

Ese modelo se apoya en un conjunto de tecnologías que apuntan a operaciones más eficientes y seguras. Internet de las cosas, sensores, cámaras, automatización e inteligencia artificial permiten mejorar el control de los procesos productivos y avanzar hacia una gestión más sostenible. Según Álvarez, algunas compañías ya comenzaron a dar los primeros pasos, impulsadas por mejoras concretas en productividad y reducción de riesgos.

Para que ese salto tecnológico sea posible, la conectividad aparece como el factor crítico. “El paso clave para avanzar es la conectividad, y hoy ese es el gran desafío para la Argentina”, afirmó. Las operaciones mineras suelen ubicarse en zonas remotas, lo que exige redes robustas, de alta velocidad y con elevados estándares de seguridad.

En ese sentido, el ejecutivo destacó un avance regulatorio reciente. La decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de habilitar espectro para redes privadas en sectores estratégicos como minería y energía abre la puerta a una adopción más rápida de estas tecnologías, al otorgar mayor autonomía a las empresas para desarrollar su propia infraestructura digital.

El impacto de la digitalización se refleja en la toma de decisiones en tiempo real. El uso intensivo de datos permite optimizar cadenas logísticas, administrar insumos de manera más eficiente y mejorar el control operativo. "Hoy se puede geolocalizar a cada persona dentro de una mina y, a través de sensores en los cascos, detectar exposición a altas temperaturas o gases nocivos y enviar alertas preventivas", explicó Álvarez.

La tecnología también cumple un rol clave en la gestión ambiental. El monitoreo de emisiones de carbono, la calidad del agua y las partículas de polvo mejora la trazabilidad de los procesos y refuerza la confiabilidad de la actividad. Para el ejecutivo, esa mayor transparencia es un factor que incide directamente en la atracción de inversiones.