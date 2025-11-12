La investigación clínica en Argentina evolucionó significativamente en las últimas décadas. Tras años de desafíos regulatorios y estructurales, los centros de estudio comenzaron a adaptarse a nuevas normas y procesos, lo que generó un entorno más ágil y competitivo. En este contexto, los organismos de control también se actualizaron y hoy son parte importante de que la Argentina esté camino a convertirse uno de los hubs de investigación clínica en la región.

“Empezamos en 2001 y atravesamos cambios muy importantes. Hoy estoy muy contenta, muy desafiada, muy presionada por un cambio que en realidad es muy positivo”, dijo Laura Maffei, especialista en endocrinología y directora del Centro Médico Maffei e Investigación Clínica Aplicada. La profesional destacó que los estudios se aprueban “a una velocidad que realmente nos acerca a donde tenemos que estar y que ANMAT ha evolucionado, lo que permite que Argentina se mantenga competitiva”.