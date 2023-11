La inclusión, en el centro de la agenda de las organizaciones

La diversidad, inclusión y equidad están en el centro de la agenda de las empresas. De hecho, estos tres pilares forman parte de sus estrategias de negocios, ya que, es en base a estos, que se toman las decisiones corporativas.

Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones y Sustentabilidad Social Cono Sur de Bayer, participó del evento y reveló que, "la compañía entiende a la diversidad como la posibilidad de desbloquear el potencial de cada individuo".

En esta línea, agregó: "Buscamos iluminar comportamientos asociados a una mentalidad inclusiva. Esto tiene que ver con la seguridad psicológica -apunta a que los colaboradores sientan que tienen la posibilidad de expresarse-, la vulnerabilidad - la posibilidad de hablar de sus debilidades- y los sesgos".

"Una vez que iluminamos estos comportamientos, impulsamos las conversaciones asociadas a éstos. Allí es donde suceden los debates, los cuestionamientos, los desafíos. Todo eso, al principio, nos incomoda, pero, al final, es lo que nos hace crecer", explicó la directiva.

Por su parte, Myriam Álvarez Iturre, directora de Personas de Telefónica Movistar, destacó el rol de las compañías en la concientización de la sociedad: "Las organizaciones tenemos mayor potencia de la que a veces somos conscientes. Tenemos la posibilidad de impulsar una sociedad mucho más inclusiva", precisó.

Asimismo, explicó que la diversidad, inclusión y equidad en las empresas es una temática que deben trabajar todos los colaboradores: "Es responsabilidad de todos. Tanto los temas de mujeres, como los de inclusión de personas con discapacidad, son temas que requieren la atención de hombres y mujeres".

En esta línea, explicó que la diversidad "es parte de la estrategia de Telefónica Movistar. Con el tiempo, aprendimos a poner la mirada de la diversidad en cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual, personas con discapacidad, y la multiplicidad de generaciones".

A pesar de que la diversidad es, hoy en día, un tema central en la agenda de las organizaciones, no es una cuestión resuelta. De hecho, Álvarez Iturre sostuvo que "la participación de mujeres en puestos de liderazgo es todavía muy baja. Incluso, el porcentaje bajó luego de la pandemia". Por esta razón, explicó que "hasta que no se convierta en habito, no podemos dejar de trabajar en esto. Tiene que ser duradero en el tiempo".