La importancia de los datos en la toma de decisiones

En un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) emerge como una fuerza transformadora sin precedentes, Pablo Martín Poza, director del programa AI for Business en IAE Business School, sostuvo que la IA no solo representa una tecnología exponencial, sino que también posee el potencial disruptivo necesario para impactar profundamente en el mercado corporativo.

"Si entendemos a la IA como una tecnología exponencial o disruptiva y a los datos inherentes de la IA, más allá de poder hacer cosas muy sorprendentes, tiene la capacidad de impactar de forma real en el modelo de negocios y, más específicamente, en la propuesta de valor", aseguró Poza.

Poza subrayó que el verdadero poder de la IA reside en su capacidad para aprovechar datos y extraer valor de ellos. "Si no hay datos, nada de esto ocurre", recalcó. Según el especialista, el 70% del esfuerzo y recursos en cualquier proyecto de IA se dedican a la gestión y análisis de datos, mientras que el restante 30% se centra en los modelos y el entrenamiento.

Así, explicó que los datos "son activos a los que hay que extraerle valor. Todo activo da poder, porque se maneja información y brinda la posibilidad de tener evidencia. Si un área maneja cada vez más datos, puede tener cada vez más poder".

Desafíos por delante

Y siguió: "Hay casos de uso, o desafíos de negocios para resolver. Una de las propuestas que tiene la IA es poder hacer recomendaciones, anticiparse. Esto tiene que ver con la personalización de un servicio. Ya no se le habla más al segmento joven de una organización, sino que se dirige a nombres propios, a personas específicas. Es una gran propuesta de la IA".

Además, el académico destacó el impacto de la IA en la toma de decisiones empresariales. "Hoy en día, todas las empresas toman decisiones basadas en datos, en información. Sea un plan estratégico, sea llenar un avión, sea el precio que se le pone a un producto, o la atención y posventa de productos y servicios", explicó.

Y enfatizó: "Si no tengo datos, no impulso la organización. Si no hay evidencia, se van a tomar malas decisiones. Hoy en día, todas las empresas toman decisiones basadas en datos, en información. Todos buscan eficientizar sus recursos y tomar decisiones en base a la evidencia que se tenga al respecto".

En un entorno de densidad digital creciente, donde los datos fluyen en tiempo real, Poza destacó la importancia de gestionar este activo estratégicamente. "Estamos en un entorno de densidad digital. Esto es, una cantidad de datos crecientes y en tiempo real. Es decir, vivimos conectados con la tecnología constantemente", comenta.