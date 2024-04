La importancia de destacar el mérito de los talentos

Los niveles de inclusión de mujeres en funciones de liderazgo, así como también la igualdad salarial frente a las mismas tareas, mejoraron durante el último tiempo. De hecho, hay empresas que priorizan las capacidades y habilidades propias de cada candidato, sin importar su género. Tal es el caso de Arcos Dorados, la principal operadora de los restaurantes McDonald's en América latina y el Caribe.

Victoria Fernández Acuña, gerente de Marketing de la cadena de comida rápida, participó del Women Leadership Summit, un evento que organizaron El Cronista y la revista Apertura la semana pasada. Allí, la ejecutiva destacó que "desde el manejo de un restaurante, hasta altos cargos directivos, el 54% de las mujeres que trabajan en la empresa ocupa un rol de liderazgo".

A su vez, destacó que "más allá del género, hay igualdad de salarios. No importa si el colaborador es hombre o mujer. Resaltamos sus capacidades", señaló Fernández Acuña. En el caso de la gestión de los restaurantes de la cadena de fast food, el porcentaje es aún mayor: "El 65% de las personas que lideran los locales son mujeres".



En términos de programas de inclusión, la ejecutiva mencionó la campaña "La Libertad de Ser", una iniciativa que impulsó Arcos Dorados con el objetivo de dar voz a las mujeres dentro de la organización y resaltar sus roles y cualidades, así como también guiar a generaciones más jóvenes por el camino corporativo.

"Estamos en un lugar que nos permite inspirar y ser referentes de otras generaciones", precisó y añadió: "Yo alguna vez tuve líderes que me inspiraron. Por eso, trato de llevar adelante cosas que a mí me motivaron a crecer en su momento. La clave es tener un rol adaptativo".

Al respecto, ejemplificó: "Cuando alguien me plantea un problema, mi primera respuesta no es de directiva, sino que le pregunto su opinión. Eso me ayuda a desarrollar equipos y, además, me permite seguir ganando más responsabilidades".

Fernández Acuña mencionó que entre el 30% y el 40% del equipo de liderazgo son mujeres y que esta diversidad se refleja también a nivel regional. "Se avanzó muchísimo pero todavía existen sesgos", reconoció y destacó la importancia de seguir trabajando para eliminarlos. En ese sentido, comentó que, en ocasiones, la compañía hace búsquedas exclusivas de mujeres.

No obstante, cuestionó: "No siempre crecer es hacerlo a nivel jerárquico. Se puede crecer en toma de decisiones, en aprendizaje, en poder manejar y administrar diversos mundos". Y reconoció: "Muchas personas empezaron en un local y terminaron liderando equipos de la compañía".