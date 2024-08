La demanda de campos se mantiene, pero los inversores extranjeros no llegan

El campo argentino es mundialmente reconocido por su capacidad productiva. Sin embargo, aunque las intenciones de compra de campos se incrementaron un durante el último tiempo, la oferta cayó y los inversores extranjeros consultan pero todavía no invierten.

Federico Nordheimer, director de Nordheimer Campos y Estancias, comentó: "Hay demanda. Principalmente por campos agrícolas en la pampa húmeda, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y sureste de Córdoba. Hay mucha demanda y movimiento, pero está aflojando la oferta de campos. Todos buscan lo que ahora no hay. Lo que estaba ofrecido el año pasado se empezó a comprar y vender y ahora, algunos que querían vender, dieron marcha atrás con sus intenciones".

Por su parte, José Bauza, expresidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, expuso que "todo lo que salió a la venta en la zona núcleo ya se vendió y hoy no hay reposición de esa oferta. En la parte agrícola buena de suelos 1 y 2, hay mucha demanda. No sucede lo mismo con el resto, como campos mixtos o ganaderos".

En cuanto a los valores de los campos, Alejandro de Elizalde, director general de Elizalde, Garrahan y CIA, expuso: #Los valores se mantienen firmes. No están en suba, son los mismos del año pasado. El tema retenciones y las políticas agropecuarias hacen que los valores no sean tan demandados ni estén tan en suba. Si bien deberían subir, no lo harán por ahora".

Dado el contexto macroeconómico local, y, sobre todo el riesgo país, los valores de los campos argentinos están entre 40% y 70% menos que los mismos terrenos con igual capacidad productiva, ubicados en otros países de la región. "En la Argentina el riesgo país es de 1500 puntos y en Uruguay de 50. Es un tema de rentabilidad. El producto vale menos y la rentabilidad es menor", expuso Nordheimer.