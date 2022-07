Inés Berton, fundadora de Tealosophy: "Pensamos cómo podemos contar historias a través de especias, flores y cítricos"

El té es la segunda bebida más consumida del planeta después del agua. Aun así, son pocos quiénes le impregnan su marca personal como lo hace Inés Berton, fundadora de Tealosophy, emprendimiento que desde hace más de 20 años diseña las líneas de té más exclusivas de la Argentina.

"Tealosophy nace con una búsqueda muy sincera de buscar tu latido en la vida, dónde fluís, dónde sos abundante y qué es lo que te gusta", asegura la tea blender , en diálogo con Florencia Pulla, Editora General Web de El Cronista, en el evento CEO Profile, organizado por este diario y la revista Apertura.

"Vengo de una familia tradicional de abogados, sin embargo siempre sentí que lo mío iba por otro lado. A los 18 me fui a vivir a Francia y ahí descubren que tenía olfato absoluto, por lo que empecé a estudiar como perfumista. A mi no me atraía estar dentro de un laboratorio, a mi siempre me encantó la naturaleza. Fue a los 21 que conseguí un trabajo en un museo de Nueva York y frecuenté la casa de té que se encontraba abajo. Con el olfato de perfumista empecé a desarrollar un gusto particular, hasta que en un momento vino Anita Roddick [fundadora de The Body Shop] y me ofreció trabajar ahí ", contó Berton.

Así, relató que a partir de esa experiencia comenzó a entender al té como un lenguaje y a comprender la fusión entre oriente y occidente que esta bebida implica. Este fue el puntapié que la impulsó a crear su propio proyecto y desarrollarlo en Argentina en pleno 2001.

"Era un año complejo y Tealosophy empezó muy chiquito, pero terminamos creciendo hasta llegar a los 20 años", afirmó.

TEALOSOPHY Y LA EXPERIENCIA DE DIRIGIR UN EMPRENDIMIENTO

"Me parece que la descripción o los títulos limitan. Yo soy muy del presente y de ir día a día. Si hubiera hecho un plan de negocios nunca me hubiera imaginado todo lo que pasó", explicó Berton. "Sacamos un disco con Warner, hicimos 90 mil latas de té para Editorial Santillana, y hasta la guía Louis Vuitton eligió a Tealosophy como la mejor tienda de tes de Europa; era imposible de imaginar".

Berton explicó que a pesar de la expansión de su marca, Tealosophy conserva su esencia de emprendimiento pyme. Su equipo se divide en soñadores y hacedores, que se distinguen por la elaboración y la ejecución de las ideas de la empresa. "Soy alguien que le da mucho más miedo no intentarlo que intentarlo. El miedo me da miedo", se describió.

EL TÉ COMO PRODUCTO destacado

Cómo tea blender, Berton caracterizó a esta bebida como un lujo no superficial. "Es un lujo que te hace bien, es tomarte el tiempo. Tratamos de crear placeres cotidianos. Yo siempre digo, me gusta cuando lo cotidiano es lindo, soy alguien que disfruta eso. Estoy en un momento de mi vida en el que me gusta que lo diario y lo chiquito sea lindo y placentero, y eso es el té".

Ines Berton en su participación en el CEO Profile de El Cronista.

A su vez, enumeró distintas líneas que se encuentran en proceso de diseño y desarrollo: "Hoy tengo Tealosophy y estoy diseñando una línea para afuera que se llama Hidden Treasures y otra que se llama Liquid Emotions. El concepto es disfrutar de los mejores ingredientes del mundo como el saúco de la Patagonia, arándanos, verbenas del sur de Francia, especias de Birmania, peras de otoño".



Al mismo tiempo, caracterizó cómo es el trabajo de realizar productos corporativos para marcas exclusivas como Mercedes Benz o multinacionales de importancia como HSBC y UBS: "Nosotros lo que hacemos es crear para cada uno, dejar el ego de lado y pensar en el otro. Es pensar en ellos y cómo podemos contar su historia a través de especias, flores y cítricos"

SU ROL DE MENTORa

Por último, Berton contó su experiencia con Endeavor, en el cuál diversos emprendedores brindan su tiempo para el apoyo y guía de nuevas generaciones de líderes: "Me parece que incentivar el espíritu emprendedor refleja lo que es Tealosophy, que nació con 132 dólares".