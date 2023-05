Hay más productos sin TACC en supermercados pero los precios aún son hasta 3 veces más caros

En los últimos cinco años, se duplicó la oferta de productos aptos para celíacos en supermercados de la Argentina, como parte del compromiso que las cadenas asumieron para adaptarse a las necesidades del 1% de la población que padece la enfermedad, sumado a quienes eligen hábitos de consumo más saludables.

Ya existen más de 28.000 artículos libres de gluten nacionales e importados registrados en el país, según el listado oficial de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). En 2018, figuraban 13.000, mientras que en 2008 había apenas 1420, por lo que el surtido creció un 970% en los últimos 15 años.

Sin embargo, todavía persiste una diferencia de precios que alcanza el 200% respecto de los alimentos tradicionales. Es que su elaboración requiere procesos distintos , donde no haya contacto con trigo, avena, cebada o centeno (TACC) -es decir, que no exista contaminación cruzada-, por lo que es mayor el costo de producción, generalmente, de pequeña escala.



" Fabricarlos es más costoso. No es lo mismo elaborar fideos de gluten, que llevan harina de trigo y agua, principalmente, a fideos sin TACC, que utilizan una premezcla de almidón, leche en polvo, fécula de papa y aditivos como goma xantana, insumos que muchas veces se importan ", comparó Mariana Holgado, vicepresidente de la Asociación Celíaca Argentina.

En categorías como galletitas, en las que había una diferencia de precios de hasta el 500%, se achicó la brecha.

No obstante, dado que el mayor costo de producción suele trasladarse directamente al consumidor , la industria intenta hacerlos más accesibles, optimizando su fabricación para abaratar el proceso. "La inflación no ayuda. No obstante, se achicó la brecha en categorías como galletitas, en las que había un gap de hasta el 500%", detalló Holgado.

Teniendo en cuenta que una alimentación gluten-free es el único tratamiento efectivo para las 460.000 personas que tienen celiaquía en el país , según el Ministerio de Salud de la Nación, los supermercados negocian con proveedores precios más económicos y amplían la variedad para responder a la dieta estricta que deben seguir estos consumidores, dirigida también a quienes no les diagnosticaron la enfermedad y a quienes, pese a no ser celíacos, sufren alguna intolerancia.

Apalancado por el creciente diagnóstico de casos, el negocio tiene cada vez más potencial en el país , en un contexto en el que la oferta aún es acotada. En la Argentina, uno de cada 167 adultos son celíacos, pero en la niñez la prevalencia es mayor (uno de cada 79). Sin embargo, las últimas estadísticas oficiales alertan que ocho de cada 10 no saben que padecen celiaquía.

El negocio de productos libre de gluten gana potencialidad mientras crece el diagnóstico de casos.

Los supermercados expanden la oferta de productos sin TACC en el país

Carrefour tiene a la venta en sus más de 600 sucursales y su tienda online 389 productos sin TACC, de los cuales 83 son de marca propia. La línea 'Carrefour Sin Gluten' incluye panificados como pan de molde, tostadas, premezclas de bizcochuelo, galletitas, pastas, pizzas, pan rallado, rebozador, mermeladas, postres, salsas, bebidas isotónicas, té y yerba mate, entre otros.

"Para tener una propuesta accesible, lanzamos promociones, como 3x2, y descuentos, como la segunda unidad al 80%, especialmente en los 'Productos Carrefour'. El año pasado, incorporamos los mini alfajores con dulce de leche de marca propia", explicaron desde la cadena francesa, y adelantaron que piensan ampliar la oferta a partir de reuniones que organizan con clientes, donde escuchan sus demandas para así idear más productos: "Buscamos incorporar propuestas con pymes nacionales que se dediquen a producirlas".

Dia tiene más de 75 referencias de marca propia sin TACC, que incluyen desde harinas, lácteos, snacks hasta dulces y paletas frutales heladas que acaba de lanzar y ya están disponibles en sus más de 1000 sucursales. Las ventas de estos productos ya significan el 31% de los tickets de la compañía en el país y la firma apunta a ser accesible "para que el cliente pueda llenar el carrito con una buena relación precio-calidad".

Los supermercados negocian con proveedores precios más baratos y amplían la oferta de productos sin TACC.

"Las personas con celiaquía deben poder contar con productos de calidad. Trabajamos para ampliar la oferta, a través de la capilaridad de nuestras tiendas y el canal online para lograr que esta alimentación esté al alcance de todas las familias", destacaron desde la cadena de origen español.



ChangoMâs, Hiper ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline.com tienen 242 productos sin TACC. Los más demandados son galletitas, pastas y premezclas. Para este año, las marcas -que antes pertenecían a la estadounidense Walmart y desde 2021 forman parte del grupo GDA Argentina, de Francisco De Narváez- prevén ampliar el surtido y lanzar una línea de marca propia. "La idea es avanzar en la ambientación especial en más tiendas para recrear una experiencia diferenciada del resto de la oferta", apuntan desde la empresa.

En tanto, el grupo chileno Cencosud cuenta con su 'Espacio Libre de Gluten'. Se trata de una propuesta de Jumbo+ y Vea Ahorro con más de 450 productos libres de gluten. Los usuarios adheridos reciben un newsletter mensual con notas y recetas, y tienen un 20% de descuento diario. Pagando con Tarjeta Cencosud, se suma un 10 por ciento.