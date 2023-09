Gigante farmacéutico triplica inversión en la Argentina y trae medicamentos muy esperados

La gigante farmacéutica Roche triplicará la inversión en investigación y desarrollo en la Argentina, en 2024. Proyecta que con las cinco innovaciones que traerá al país en los próximos meses, logrará duplicar las ventas en volúmenes.



Así lo adelantó a El Cronista María Pía Orihuela, la gerente general de Roche Pharma Argentina, número uno de la compañía suiza en el país.

A pesar de las dificultades del entorno macroeconómico, con inflación y una devaluación que genera un cambio de proyecciones constantes para la empresa, Orihuela es optimista. Prevé que pasada esta transición, ya a fines del año próximo, el país volverá a estabilizarse .

Entrevista exclusiva a María Pía Orihuela

¿Qué peso tiene la Argentina en un gigante biofarmacéutico como Roche?

Justamente estamos en momentos de revisión de planes para los próximos tres años en América Latina. Son días intensos pero presentamos números muy sólidos de la Argentina. La compañía tiene un compromiso con el país muy fuerte. Vamos a seguir invirtiendo aquí y eso está garantizado.



¿Cómo juega la macro argentina en esas decisiones para una firma extranjera?

Quizás los aspectos macroeconómicos son los que generan cierta incertidumbre. Nosotros preparamos los números hace un mes con unos supuestos de inflación y devaluación pero ya recibimos esta semana un nuevo reporte con información financiera, donde esas variables cambiaron. Ese es el gran reto con la Argentina . Sabemos que siempre cambia. Por eso, hay que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse.

¿Lo entiende la casa matriz?

Pone nervioso a algunos en la corporación porque la dinámica argentina no se parece en nada a la dinámica de Suiza, donde está nuestra casa matriz. Están muy atentos a cómo está evolucionando todo en la Argentina. Por un lado, se fijan en cómo vamos resolviendo la naturaleza de nuestro propósito, que es hacer que más pacientes tengan mejores resultados en salud porque acceden a nuestra innovación. Pero por otro lado, en la Argentina está el contexto, y tienen que ir viendo ambos a la vez. Tampoco son solo las variables macroeconómicas sino también es cómo operar en el país . Pero el compromiso es más grande que los miedos. Ahí estamos nosotros para calmarlos.

¿Por qué aun con estos inconvenientes siguen apostando al país?

Porque las enfermedades que abordamos tienen aún necesidades médicas insatisfechas, todavía hay algo que hacer para cambiar el curso de esas enfermedades. Cáncer, por ejemplo. Nuestro objetivo es que los pacientes lleguen temprano, se puedan detectar, se puedan tratar y cuando se puede, curar. Nosotros pensamos que los pacientes de todo el mundo merecen la oportunidad de acceder a la tecnología que les va a permitir o curarse o vivir más y mejor. Por eso, Roche tiene una presencia mundial y en Latinoamérica estamos en todos los países, a pesar de las dificultades diferentes que tiene cada uno.

¿Qué novedades traerán en el corto plazo?

Estamos trayendo mucha innovación al país, por lo menos son cinco líneas nuevas que hemos traído en los últimos 12 meses. Por ejemplo, un producto para atrofia muscular espinal, otro que tiene que ver con una forma de cánceres de la sangre, otra para cáncer de mama, en donde ya somos líderes. En diciembre ya esperamos estar comercializando una innovación que tenemos en una enfermedad relacionada con la visión.

En la Argentina uno de sus fuertes son los estudios clínica, ¿qué inversión proyecta en ese campo?

Tenemos un liderazgo fuerte en el país, una huella muy importante desde el lado de estudios clínicos. Roche es la compañía que más invierte en estudios clínicos en el mundo. Invertimos u$s 15.290 millones en los últimos años en investigación y desarrollo. En Argentina la proporcionalidad se repite . Somos el número uno en inversión en investigación clínica. Fueron cerca de $ 3500 millones los que invertimos el año pasado, aunque habría que ponerle la tasa de cambio porque así en pesos argentinos no dice mucho. Tenemos más de 60 estudios clínicos corriendo, más de 700 pacientes enrolados y el compromiso es muy fuerte.

¿Cómo se refleja en ventas?

Debo decir que hay mucha inversión necesaria porque hay muchísimo que hacer en temas de educación, por ejemplo, de transformación digital; que no están directamente relacionados con nuestros productos sino a moldear al ecosistema de salud. En 2024, vamos a triplicar la inversión que hicimos este año en la Argentina y, al final, lo que buscamos es que los pacientes se beneficien con la innovación y entonces también a nivel de incremento en nuestras ventas . Nos medimos por volumen. Como tenemos más personas beneficiándose con nuestra innovación, eso se refleja al final en unidades. La venta en valores es muy referencial porque si hay una devaluación muy fuerte se puede caer, si se mira el dólar te va muy bien. Entonces medimos en volumen y sacamos esas distorsiones. Estamos esperando para el próximo año un crecimiento de doble dígito en nuestro volumen de los productos más innovadores.

¿Cómo afectan las dificultades para acceder a divisas en el negocio?

Nosotros necesitamos pagarle a nuestra fuente porque el producto es importado, son productos de alta complejidad, productos biológicos. Lo traemos siempre pero hay que pagar. Necesitamos divisas porque no podemos pagar en pesos argentinos a Suiza. Eso ha presentado retos y es algo que a veces tiene momentos más difíciles y a veces luego se corrige y avanzamos. Creo que es parte de nuestro labor el ser embajadores con nuestras casas matrices para que entiendan que a veces es un poco fluctuante la Argentina , pero que va a estar bien.

¿Tuvieron problemas puntuales?

Hemos tenido problemas, siempre estamos conversando y evidenciando cuando las cosas se ponen muy críticas porque llegan momentos, y ahora tenemos algunos productos así, en los que llegamos como al borde de no poder abastecer a los pacientes . Si no pagamos, entonces ya no podemos comprar. Hemos tenido estos momentos pero siempre los hemos ido solucionando. Tenemos que trabajar acá muy duro para que nada se nos atraque tantísimo para que se rompa el stock. No hemos llegado a esa ruptura pero tampoco es que fluye solo el tema. Hay que hacer muchísimo trabajo.

¿Por qué no se produce en la Argentina?

No tenemos manufactura en ningún lugar de Latinoamérica. Nuestros productos son biológicos, súper complejos, se necesita una estandarización muy alta de ese proceso. Lo que tenemos aquí es un laboratorio de calidad impresionante que trabaja con este tipo de células.

¿Qué proyecta para 2024?