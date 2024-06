Franquicias: una marca alemana lanza en la Argentina un canal de ventas inédito para los 32 mercados en los que opera

A pocos días de inaugurar una planta industrial en la localidad bonaerense de El Talar, con una inversión de u$s 6 millones, la empresa alemana Fischer, dedicada a soluciones de fijación y anclaje, se enfoca ahora en la expansión comercial de su negocio en el país y los mercados de la región.

El plan que tiene la multinacional comprende la apertura de 80 locales hacia fines de 2026, lo que le permitirá abarcar todas las provincias del país y cubrir ampliamente las principales ciudades, explicó Diego Cerviño, responsable de Franquicias de Fischer.

"La estrategia de expansión comienza en la Argentina, pero tiene una proyección nivel regional a través de una red de franquicias que le permite a la marca un canal de venta directa y se suma a los ya tradicionales con los que la compañía opera en 32 mercados", dijo el ejecutivo a El Cronista.

En plan de negocios prevé "abrir 80 tiendas súper especializadas, como punto de encuentro del profesional de la construcción porque más que un local de ventas es un showroom en el que los asesores pueden asistir a ingenieros, arquitectos y maestros mayor de obra de forma más personalizada que en el tradicional retail".

Expansión estratégica

La decisión de expansión tiene también una mirada estratégica. Cerviño explicó que la marca observa que "en los últimos años la construcción en el país no tuvo el salto tecnológico que tuvieron otras industrias y que en un nuevo contexto puede generar un mercado atractivo para la llegada de otras compañías extranjeras. Tener una red con mucha presencia puede ser una barrea ingreso para futuros competidores ".

Fischer tiene presencia de marca muy fuerte no solo anclajes o tarugos, sino que trabaja categorías especiales que no se consiguen en la ferretería , que requieren asesoramiento de sus especialistas de ingeniería y que permite lograr un ticket más alto y profesional.

Así, si bien el sistema de franquicias en el país tiene amplia difusión, para la multinacional es un "esquema disruptivo no sólo a nivel local porque no hay locales exclusivos de una marca en la industria de la construcción, sino que a nivel global es la primera experiencia para Fischer en los 32 mercados en los que tiene presencia".

Es decir, que la marca suma en la Argentina un canal de venta directa mediante franquicias que complementará los habituales espacios de retails, grandes superficies, distribuidores, grandes cuentas y ferreterías, y de la misma manera desde el país se buscará, en una segunda etapa, llegar también a la región.

Cómo es la franquicia

Las primeras locaciones confirmadas serán para este año en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Pilar, La Plata, Salta, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes.

La franquicia prevé locales con dimensiones mínimas 80 a 100 metros cuadrados (m2), en ciudades con población mayor a 100.000 habitantes , ubicación en zonas comerciales de alto tránsito y centros comerciales, y la posibilidad de montaje llave en mano.

En lo económico, los contratos estipulan un canon de ingreso desde u$s 5000, inversión inicial sin stock desde u$s 550 + iva x m2 , y un stock inicial a partir de u$s 600 + iva x m2.

El negocio también prevé una facturación promedio anual desde $ 180 millones, un promedio de dos empleados por local, recupero de 18 a 24 meses y la posibilidad de contar con financiación de la marca.