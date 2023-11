Estos jóvenes "jardineros del mar" se propusieron salvar los arrecifes y atrajeron el apoyo de una exclusiva marca

Coral Gardeners, un grupo de jóvenes defensores del Océano, tiene una misión: salvar los arrecifes. Liderados por su fundador, Titouan Bernicot, este equipo logró atraer la atención y el apoyo de Rolex para mejorar la conservación de los corales y crear un movimiento global para salvar los arrecifes de todo el mundo a través de la restauración activa, de actividades de concienciación y de innovación.

Titouan Bernicot creció en un pequeño atolón en la Polinesia Francesa, donde sus padres cultivaban perlas tahitianas. De ahí que su fascinación por el mundo submarino y, según cuenta, aprendió a nadas antes que a caminar.

En 2015, con 16 años, se dio cuenta que el paisaje submarino estaba cambiando. Los corales se estaban quedando blancos, así que se propuso como misión tratar de comprender y combatir el fenómeno de la decoloración de los corales.

Siete años después, con los 'jardineros del mar', este joven emprendedor logró el apoyo de Rolex, quien hace casi un siglo viene apoyando a personas y organizaciones que se sirven de la ciencia y de la tecnología para solucionar los desafíos medioambientales del planeta.

Titouan Bernicot, fundador y director general de Coral Gardeners. © Rolex/Tim McKenna

El foco en la innovación

Desde 2017, Titouan Bernicot y el equipo de Coral Gardeners buscan reescribir las reglas de la conservación y, mediante un nuevo enfoque , lograron concienciar y motivar a las generaciones más jóvenes para que entiendan que con su compromiso es posible recuperar los arrecifes de coral y, al mismo tiempo, todo su entorno.

Justamente, Coral Gardeners canaliza la admiración que siente Titouan Bernicot por los emprendedores tecnológicos, su amor por el mar.

"No todos somos biólogos marinos, pero hemos pasado miles de horas bajo el agua. Vemos, observamos y aprendemos", señala Bernicot.

Estos 'jardineros del mar' consultan a científicos y expertos en métodos de restauración de arrecifes . Recogen fragmentos de coral, los cultivan en viveros de 12 a 18 meses, vuelven a 'pegarlos' en arrecifes cercanos utilizando cemento marino y supervisan su crecimiento.

Para Titouan resulta patente la repercusión que su jardinería. Los viveros de coral han atraído una gran variedad de vida marina.



Coral Gardeners cuenta actualmente con unos 10.000 corales que crecen bajo el agua en 6 viveros repartidos por la Polinesia Francesa. Al día de hoy ya alcanzaron su objetivo inicial de plantar 30.000 corales, el doble que en los cinco años anteriores.

Coral Gardeners utiliza la tecnología para monitorear los arrecifes. © Rolex/Tim McKenna

Sin embargo, las ambiciones del equipo se extienden más allá de la Polinesia Francesa . De todas las empresas de conservación de arrecifes, Coral Gardeners es la que tiene una mayor presencia en las redes sociales, en las que cuenta la historia de los arrecifes. Sus videos y sus imágenes fueron vistos por más de 200 millones de personas en poco más de cinco años, y tienen más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Publican imágenes y videos informativos dirigidos a los más jóvenes, que son el futuro de la conservación, con la esperanza de despertar en ellos la pasión por proteger los océanos.

La importancia de la tecnología

Con CG Labs, la organización está explorando el potencial de la tecnología para ampliar el intercambio y la recuperación de información. Y ahora están desarrollando una nueva plataforma, ReefOS, que conectará todo el arrecife con smartphones y ordenadores y les permitirá monitorizar su labor de forma más eficiente.

La meta es mejorar y avanzar en la conservación de los arrecifes de coral a través de un código abierto y de manera colaborativa y efectiva.

"La idea de CG Labs es desarrollar soluciones futuras que ayuden a científicos y expertos en al restauración de arrecifes de coral. Es importante utilizar herramientas modernas para acelerar nuestro trabajo", señala Bernicot, quien explica: "Me encantaría conectar todos los proyectos de conservación al igual que los están los océanos".

Los jóvenes que quieren salvar los arrecifes

Su sistema de inteligencia artificial combina hardware y software para documentar todos los aspectos del proceso de cultivo. Se usan cámaras submarinas para tratar de identificar las distintas especies de peces que repueblan el arrecife y mapas 3D de arrecifes y zonas de trasplante para mejorar la monitorización , y se está desarrollando una aplicación para centralizar los datos de todos los viveros. El objetivo es que esta tecnología favorezca la expansión internacional de Coral Gardeners, que ya planea abrir un nuevo criadero en Fiyi.



En 2023, la organización ha estado colaborando con dirigentes locales, pescadores y surfistas de Fiyi con el fin de desarrollar un p rograma de restauración y conservación de arrecifes adaptado a este nuevo territorio.

El apoyo de Rolex

Durante casi un siglo, Rolex apoya a exploradores pioneros que desafían los límites de la actividad humana. La marca ha pasado de abogar por la exploración en aras del descubrimiento a proteger el planeta.

Así en 2019 nació la Iniciativa Perpetual Planet para reforzar este compromiso, que inicialmente se centró en respaldar -mediante los Premios Rolex a la Iniciativa- a individuos que contribuyen a un mundo mejor ; en salvaguardar los océanos, como parte de una asociación establecida con Mission Blue; y en comprender el cambio climático a través de su consolidada alianza con la National Geographic Society.

Actualmente, la Iniciativa Perpetual Planet abarca un creciente listado de colaboraciones, entre otras: Cristina Mittermeier y Paul Nicklen, con su trabajo en el ámbito de la fotografía conservacionista; Rewilding Argentina y Rewilding Chile, organizaciones filiales de Tompkins Conservation, que protegen el paisaje de Sudamérica; Coral Gardeners, que trasplanta corales resilientes a arrecifes en peligro; Steve Boyes y la serie de expediciones Great Spine of Africa, que exploran las principales cuencas fluviales del continente; las expediciones Under The Pole, que rebasan los límites de la exploración submarina; la expedición B.I.G al Polo Norte en 2023, que recabará datos sobre las amenazas que se ciernen sobre el Ártico; y la Monaco Blue Initiative, que reúne a expertos en la preservación de los océanos.

Por su parte, Premios Rolex a la Iniciativa consagró a tres argentinos: Luis Jácome (1996), Teresa Manera (2004) y Pablo García Borboroglu, el científico que busca salvar a los pingüinos de la extinción, en 2019.