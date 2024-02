Hilton duplicará su presencia en la Argentina en los próximos 5 años, qué ciudades tiene en la mira

Hilton duplicará su presencia en la Argentina con la apertura de 10 nuevos hoteles en los próximos cinco años. Hoy, tiene 10 complejos en el país y 7530 a nivel mundial. La expansión, que se afianzó en 2023 con foco en América latina y el Caribe, contempla a la Argentina como uno de los mercados estratégicos.

El país concentra el 10% de la actividad regional de la cadena y, pese a la crisis, la empresa confía en el potencial del sector con una mirada a largo plazo. Según Hilton, este crecimiento local "no tiene precedentes" y "la compañía está entusiasmada por continuar construyendo sobre el impulso logrado en 2023".

Los 10 proyectos están en etapa de obra o diseño. "Van desde Salta hasta la Patagonia, La Plata (Buenos Aires) y Corrientes. Además, tenemos aperturas programadas en Parque Leloir (Buenos Aires) y Posadas (Misiones). Constantemente, buscamos oportunidades para sumar a los desarrollos que ya tenemos en la Argentina", adelantó algunas de las ubicaciones de los flamantes emprendimientos Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo para el Caribe y América latina de Hilton.

El año pasado, la cadena cortó las cintas de dos establecimientos en Mendoza: en septiembre, abrió sus puertas Hualta Hotel Mendoza, Curio Collection by Hilton -el primero de esta colección en el centro mendocino y el primer hotel bodega urbano de América, con una cava de barricas bajo tierra-, seguido por Hilton Mendoza, que se inauguró en diciembre en la capital provincial.

También se llevó a cabo la firma para avanzar con la obra de Hilton Garden Inn Salta, el primer hotel de la marca en la provincia, ubicado en San Lorenzo Chico, el área provincial de mayor crecimiento comercial, residencial y corporativo. Y se firmó la llegada de Tru by Hilton, que introducirá esta marca en el país, línea que tiene 20 hoteles operando y se estrenará también en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Puerto Rico. Ya funciona en Brasil y México. Tru by Hilton Bariloche abrirá en 2027, a metros del Centro Cívico y el Lago Nahuel Huapi.

Hualta Hotel Mendoza, Curio Collection by Hilton abrió en el centro de Mendoza en septiembre,

En tanto, 2024 arrancó con otra marca que llegó al país: DoubleTree abrió DoubleTree by Hilton Buenos Aires en Retiro el 23 de enero, en la calle Reconquista entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. "Iniciamos el año con este primer hotel de la marca en la Argentina", afirmó Maturana, y adelantó que las aperturas próximas serán bajo el paraguas de cuatro de las seis marcas que Hilton operará en el país.

De acuerdo al ejecutivo, las mismas "atienden la variada demanda de los huéspedes": la insignia Hilton Hotels & Resorts (como el tradicional Hilton de Puerto Madero y el que abrió en la ciudad de Mendoza), Hilton Garden Inn (como los que ya funcionan en Tucumán y Neuquén, y los que abrirán en Leloir y Salta), Hampton by Hilton (como el que está en Campana), y Tru by Hilton (como el que se estrenará en Bariloche).

El modelo de gestión hotelera de la compañía es mixto. "Nuestro negocio abarca hoteles operados de manera independiente, con el formato de franquicias, y otros administrados por Hilton. Las aperturas planeadas para la Argentina serán una combinación de ambas modalidades", anticipó Maturana.

Hilton Garden Inn Salta será el primer hotel de la marca en la provincia, ubicado en San Lorenzo Chico.

Los planes de Hilton se enmarcan entre los proyectos de otros grandes grupos como Minor Hotels -propietario de NH Hotel Group-, Wyndham Hotels & Resorts, Palladium y Único Hoteles, que buscan llegar al país o insertar en el mercado nacional nuevas líneas de hoteles.

En el caso de Palladium, el grupo español tiene interés en desembarcar con alguna de sus dos marcas urbanas -la de mayor lujo, Bless, o con Only YOU, de 5 estrellas- y a través de un contrato de gestión.

Por su lado, Minor quiere llegar con nuevas marcas del grupo como nhow o Avani".

El crecimiento de hoteles Hilton en América latina y el Caribe

Para lo que resta de 2024, por ahora, no hay más aperturas programadas para la Argentina. A la inauguración reciente de DoubleTree by Hilton Buenos Aires, se sumarán otras tantas en la región como Motto by Hilton Cusco, el primer Motto by Hilton en Perú, en el centro histórico de Cusco; DoubleTree by Hilton Lima San Isidro, en el distrito financiero peruano de San Isidro; y Hilton Garden Inn Asunción Aviadores del Chaco, que marca la llegada de la compañía a Paraguay.

La marca DoubleTree llegó al país en enero, con la apertura de DoubleTree by Hilton Buenos Aires en Retiro.

En 2023, Hilton inauguró 19 hoteles y sumó 4000 habitaciones a la oferta hotelera en la región, lo que representó un hito en la historia de la cadena, ya que fue el año en el que incorporó la mayor cantidad de habitaciones. Se firmaron más de 35 nuevos acuerdos y, con 110 hoteles en desarrollo, la empresa espera que el impulso continúe. Su portafolio regional se compone por más de 220 establecimientos y 40.000 cuartos de 15 marcas en 29 mercados. A nivel global, cuenta con 22 líneas de hoteles.

Las aperturas de Hilton en la Argentina combinarán hoteles gestionados por la cadena y franquiciados.

"El crecimiento récord que logramos en la región en 2023 es el resultado de nuestro enfoque estratégico para llevar los hoteles adecuados a los destinos adecuados en el momento adecuado, asociándonos con propietarios", señaló Maturana en relación a la forma de operar de la cadena.