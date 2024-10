Con alta competencia, Chungo suma dos locales clave y acelera su plan de expansión

El argentino consume casi 7 kilos de helado per cápita por año. Es uno de los alimentos favoritos, y las empresas apuestan a este segmento. Si bien la crisis golpeó a las heladerías y el nivel de consumo se resintió, las más grandes se impusieron, e incluso avanzaron en su plan de crecimiento. Es el caso de Chungo.

La heladería artesanal abrirá dos franquicias en el próximo mes, a principios de noviembre en Recoleta, y a fines, en Colegiales. Se trata de locales tradicionales, que además de ofrecer helado, tiene cafetería y toda una propuesta de almuerzo.

La inversión promedio para poner en pie un local de estas características es de u$s 85.000, entre franquicia, equipamiento, obra civil, sitting y cartelería.

"Entre todas las franquicias tenemos unos 175 empleados, y entre el local y la planta de producción son unas 65 personas. Además, abrir un nuevo local genera en promedio 8 nuevos puestos de trabajo", dijo Tomás Davalli, gerente general y tercera generación de la familia dueña.

La heladería familiar fue fundada por Jorge Davalli en 1973, quien de a poco fue experimentando y creando cada sabor. La empresa siguió en manos de su hijo Ariel Davalli, y hace dos años, se sumó en la Gerencia General, su nieto Tomás.

El primer local y sede central, hasta el día de hoy, está ubicado en San Isidro y Arias, Saavedra. En 1998 se abrió la fábrica a cinco cuadras, la cual tiene una capacidad de producción de un millón de kilos de helado al año.

Solo tienen un Chungo propio y la fábrica, y desde 2003, comenzaron con el sistema de franquicias. En diálogo con El Cronista, los dueños indicaron que la clave para subsistir en el mercado hace más de 50 años, y pese a la llegada de nuevos jugadores, es "la calidad de sus materias primas" y el "rejuvenecimeinto de su marca para incorporar al segmento joven de +20"

Chungo, en un mercado competitivo

La facturación anual de Chungo es de 500 millones de pesos, es decir, un promedio de 40 millones de pesos por mes. En cuanto al plan de crecimiento, con las dos aperturas de noviembre, cierran el año con 25 franquicias.

Además, de cara al 2025, planean abrir diez nuevos locales comerciales, destacándose que la marca abrirá su primer Chungo en la provincia de Mendoza y en la costa argentina (Pinamar). En tanto, tras consolidarse en Córdoba, el año que viene abrirán una segunda franquicia.

La competencia por atraer a los consumidores es dura. La oferta de precios, calidad y experiencias es mucha. Freddo, por ejemplo, descongeló su plan de expansión internacional, y a 10 meses de que iniciase el nuevo gobierno, la empresa abrió una nueva franquicia en Las Vegas la semana pasada. Además, la firma tiene previstas 35 aperturas a lo largo de 2024, de las cuales solo cinco serán en la Argentina. El resto, en América latina y los Estados Unidos.

Otra de las grandes oponentes es Lucciano's, la heladería marplatense fundada en 2011. La empresa ya cuenta con más de 85 tiendas entre la Argentina y el exterior, y en su plan de internacionalización, tiene previsto abrir ocho locales en Emiratos Árabes Unidos durante el primer trimestre del 2025.

Ante este escenario y al ser consultado por planes de crecimiento que impliquen cruzar la frontera, Davalli dijo a este medio que "Chungo tienen un plan de acá a 5 años para arribar al mercado internacional".

"Todavía no tenemos los países, pero sí hay varias propuestas para llegar a Chile, Brasil, España e incluso EE.UU. No es confirmado, pero hay una proyección. La idea es seguir en constante crecimiento e innovación y no quedarnos en el tiempo para q tanto el local propio como los franquiciados puedan logren mayores rentabilidades", expresó el nieto del fundador.

"Pocas heladerías están hoy en el mercado hace tantos años", cerró en diálogo con El Cronista.