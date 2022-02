En 2021, los emprendedores argentinos recibieron cinco veces más inversiones

Las inversiones de venture capital en start-ups fundadas por argentinos alcanzaron niveles récord, según un estudio que realizó el equipo de Deal Advisory de KPMG Argentina, que calificó a 2021 como un año en el que el mercado experimentó un desempeño extraordinario.



El escenario local recibió el impulso global, que registró máximos históricos en la cantidad de transacciones y los montos involucrados, tanto en el segmento de venture capital como en el de corporate venture capital.

A nivel local, el año pasado, se inyectaron u$s 2100 millones de capital de riesgo en 27 operaciones -con distintas etapas de madurez de los emprendimientos, que incluyeron negociaciones con inversores institucionales-, contra los u$s 330 millones obtenidos en 2020. Esto equivale a una cifra cinco veces mayor. A nivel mundial, el monto total levantado en 2021 fue de u$s 671.030 millones en 38.644 transacciones. Se espera que la tendencia se acentúe en 2022.



Pese a que el Covid-19 generó desafíos y restricciones en la segunda mitad de 2021, la inversión de capital de riesgo en el cuarto trimestre se mantuvo alta, impulsada por una sólida inversión en América y Europa, alcanzando un total de U$S 171.400 millones en 8.710 transacciones.

En tanto, las operaciones de firmas nacionales que incluyeron SPACs -compañías públicas con cotización en el mercado, creadas con el propósito de comprar otras empresas- más las ventas a socios estratégicos y 'exits' -como la compra del 'unicornio' Auth0 por parte de OKTA- significaron un monto total de más de u$s 9000 millones.

Los sectores más dinámicos fueron fintech (30%), alimentos (15%), comercio electrónico (11%) y agropecuario (11%). Según destacó KPMG, particularmente, un grupo de compañías que utilizan tecnología blockchain acapararon el interés de inversores, participando tanto en series A y B por un monto total de casi u$s 70 millones. Entre ellas, se encuentran las plataformas Buenbit, Ripio y Agrotoken.

2021 fue un año excepcional para venture capital

"A pesar de los condicionamientos de la crisis sanitaria y económica de los últimos dos años, el desempeño de venture capital en la Argentina fue espectacular. De todas formas, las rondas de financiamiento se concentran en los meses de julio y agosto. A su vez, los montos obtenidos en las rondas más avanzadas de expansión reflejan el surgimiento de 'unicornios' argentinos. Asimismo, las series de etapas tempranas mostraron en 2021 montos muy considerables, en línea con valores observados en países desarrollados", señala Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory en KPMG Argentina.

Por su parte, Federico Díaz Ascuénaga, head de M&A/Deal Advisory en KPMG Argentina, indicó que "en 2021, las compañías con fundadores argentinos que alcanzaron una valoración de más de u$s 1000 millones -que reciben la denominación de 'unicornio'- pasaron de cinco a 11, con la incorporación de Tiendanube, Ualá, Mural, Aleph, Vercel y Bitfarms".

Pero no solo sobresalieron start-ups con talento local . Fondos de capital de riesgo liderados por argentinos también están marcando el rumbo. Un caso es Kaszek -un jugador referente de la región-, que en 2021 financió a más start-ups que ningún otro fondo de América latina, según KPMG.

Se espera que la inversión de venture capital a nivel mundial siga siendo alta

De cara a este año, se espera que la inversión de venture capital a nivel mundial siga siendo alta, dada la gran cantidad de 'dry powder' (fondos disponibles para inversión), la participación continua de inversores no tradicionales y la evolución en jurisdicciones menos desarrolladas, incluida América del Sur.

Si bien se espera que la actividad de las ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en inglés) se desacelere desde el ritmo frenético observado en 2021, se prevé que el mercado se mantenga sólido. Por último, se proyecta que las inversiones de capital de riesgo alineadas con los criterios de Environmental, Social and Governance (ESG) crecerán a medida que las empresas y los inversores de capital de riesgo apunten, cada vez más, a operaciones con estas características.