Eliminar sesgos y desafiar las ideas propias, las claves para ser innovador

Martín Schleicher, profesor y director del programa Design Thinking Bootcamp de IAE Business School, participó del evento de El Cronista y la revista Apertura y contó que, si bien hay gente que tiene mayor capacidad para innovar o ser creativo de manera innata, "hay otra que no tanto".

Sin embargo, expuso que hay muchas metodologías para aprender a innovar: "Hay métodos, incluso, ejercicios y prácticas que demostraron que generan soluciones más creativas, que desarrollan innovación y que combaten principalmente los grandes sesgos que tenemos los humanos y que nos impiden la innovación".

De esta manera, contó que un típico sesgo es que al ser humano le cuesta tener más de una idea en la cabeza al mismo tiempo: "Si alguien me hace una pregunta para resolver un problema y a mí se me ocurre una idea, el problema es que no logro soltarla. Si es propia, es más difícil. Eso ya atenta contra la innovación porque, con el tiempo, uno se va enamorando cada vez más de su idea".

En cambio, aseguró que muchas de estas metodologías están constantemente desafiando las ideas para no enamorarse de una idea, sino de varias.

En el caso de aplicar la innovación al segmento corporativo, el especialista destacó: "Se necesita diversidad. Queremos gente que piense distinto. Cuando solo trabajamos con gente que tiene una formación parecida a la nuestra, en general las ideas van a ser similares".

Salir del surco

Otra de las funciones de las metodologías aplicadas a la innovación es evitar que las ideas vayan siempre por un mismo lado. "Es como un surco y hay que evitarlo. Se trata de ampliar el espectro y abrir la mente".

"Muchas veces solemos decir que 'hay que pensar fuera de la caja'. Pero, a veces, es difícil de implementar ese tipo de ideas dentro de una organización, el desafío está en lograr que la gente lo haga", explicó.

Respecto al fracaso, el especialista destacó: "Obviamente, que del fracaso queremos aprender. Pero, la clave es fracasar de manera temprana. Que esa es otra de las funciones de estos métodos. No esperar al final de camino para chocarse contra el mercado, sino buscar señales rápidas que permitan darse cuenta rápidamente si un proyecto funciona o no. En función de eso, se puede pivotear o cambiar de idea".