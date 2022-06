El primer country de la ciudad vendió el 80% en 8 meses, cómo es el proyecto

El mega desarrollo de Devoto, el primer country urbano de la Ciudad de Buenos Aires, avanza a paso firme. El proyecto emplazado en un predio de tres hectáreas, delimitadas por las avenidas Salvador María del Carril, General Paz y Lastra contará con un total de cinco edificios bajos. Los primeros dos módulos que serán entregados en 24 meses ya tiene un 80% de los departamentos vendidos.

Bajo el nombre de MilAires, el proyecto viene de la mano del Grupo Ecipsa, desarrolladora con gran presencia en el interior del país que, por primera vez, decide desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires con un desembolso de más de u$s 100 millones.



El área de coworking, uno de los amenities más valorados en tiempos de pandemia

El ambicioso proyecto contará con un total de cinco módulos. Desde la desarrolladora prevén que en entre 2027 y 2028 estará el complejo finalizado. Ahora, bien los primeros dos edificios se entregarán en 24 meses.

"Hasta hoy tenemos vendidos un 80% de la primera etapa , lo que significa un 33% del total del complejo", detalla, Germán Lorenzo, gerente comercial de MilAires que llegó a la compañía en el último año para llevar adelante este proyecto.

De septiembre a hoy, cuando se comenzó a comercializar el emprendimiento se vendieron en total 300 unidades. "El precio inicial con que arrancamos la venta era de u$s 1900. Hoy, ese valor ya está en u$s 2400", resalta Lorenzo. Es decir que desde su lanzamiento a hoy el m2 se incrementó un 26% . "En cinco años, pronosticamos un valor del m2 en u$s 4200", agrega.

Quién compra en el country urbano

El mayor número de operaciones se hizo justamente en los primeros meses; "de septiembre a diciembre se concentró el 60% de las firmas, este público es un claro inversor", resalta Lorenzo.

Los edificios serán de cinco pisos y el complejo estará integrado por cinco módulos

El dato curioso es que del 33% de las operaciones total que se hicieron hasta ahora en el country urbano, el 25% se abonaron en cash al 100% . "En esos casos se suelen hacer descuentos que rondan en promedio el 6%, pero depende de cada caso. Hoy las operaciones con el pago 100%, disminuyeron considerablemente ", remarca.

Ecipsa ofrece, como ya es costumbre en cada uno de sus emprendimientos, la facilidad de pagar en pesos y financiado hasta en 8 años. Para realizar la compra se necesita un 20% del total, que se pide en dólares, se elige el plazo a pagar y, una vez que se entrega el departamento post posición, se abona el saldo restante en cuotas.



La cuota se irá actualizando con el índice de la construcción. Pero, siempre, tomará pesos como forma de pago.



El complejo tendrá monoambientes de 35 m2 en promedio, unidades de dos ambientes con 50 m2, tres ambientes de 80 m2 y, por último, cuatro ambientes, más dependencia, con un total de 127 m2. Todas las versiones contarán con balcón con parrilla y aquellas más grandes tendrán su propio jardín, de aproximadamente 30 m2.



Espacios para gimnasia y SUM también sobresalen en la lista de amnities

"Hoy observamos que el 80% de nuestros clientes son de clase alta. Que lo que buscan en principio es una vivienda con accesos rápidos y por supuesto seguridad", explica Lorenzo, al describir el perfil de los compradores.

Se calcula que en total vivirán unas 3200 personas en el complejo una vez finalizado. La mayoría de ellas, familias jóvenes.

Hoy las compras se concentran en los departamentos sobre todo de cuatro ambientes. "E n promedio calculamos un precio de u$s 178.000 por departamento, tomando aquellas unidades más chicas y las más amplias ", finaliza.

Por internas entre los Maradona, no habrá edificio en la histórica casa de Diego en Devoto



Palermo: harán una torre de lujo donde había un supermercado histórico y piden desde u$s 2800 el m2



El 50% de la superficie del terreno estará destinada a espacios verdes y espacios de uso común, todos con seguridad. Tendrá una pileta cubierta climatizada semi-olímpica y tres piletas descubiertas, con solarium y jacuzzi, terrazas verdes con parrillas, espacios de co-working y workspace privados, Kids Club y Kinder, gimnasio y circuito aeróbico alrededor del complejo, entre otros amenities.



Grupo Ecipsa es el desarrollador inmobiliario líder en el interior del país con presencia en nueve provincias (San Juan, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Neuquén, Chubut, Río Negro y Buenos Aires).