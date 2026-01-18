El secreto de Yenny para crecer en ventas y abrir más locales en la costa argentina

La librería más grande del país, Yenny, El Ateneo, despidió el año pasado con un 12,88% de crecimiento en su volumen de ventas contra 2024.

Y, ahora, inaugura el 2026 con una fuerte expansión proyectada. Así, el Grupo Inversora Librera Holding SA (ILSHA); holding a cargo de la compañía, se rebela contra en un mundo digital y dominado por la Inteligencia Artificial con una declaración: el libro no está muerto.

Es que, pese a que el papel hoy no es un producto de primera necesidad y la inestabilidad económica del país desgasta el consumo, la empresa cerró sus operaciones 2025 con más de 3 millones de ejemplares vendidos.

Tras un buen año, espera que 2026 no quede detrás y, para ello, inauguró la temporada de verano con una ambiciosa apertura en Mar del Plata, su tercera sucursal en la ciudad balnearia, esta vez en un megashopping de 35.000 m².

“Cada vez vendemos más unidades respecto al mismo mes del año anterior. En el año 2025 vendimos un 12,88% más de unidades que en 2024”, reveló a El Cronista Cristian Thomassen, director de Operaciones de Ilsha.

Yenny parece ir así en contra de la industria: es que, según el último informe publicado por la Cámara Argentina del Libro (CAL) y el Núcleo de Innovación Social, en 2024 -último año registrado- hubo una caída generalizada en las ventas de editoriales, distribuidoras y librerías.

Librerías Yenny vende más de 3 millones de libros al año

Hoy, el panorama del libro en Argentina se atomiza y, mientras que a las editoriales y librerías más chicas se les dificulta sostener el volumen de sus operaciones, los números de Yenny demuestran un crecimiento constante.

En este sentido, Thomassen reconoció que los desafíos en la venta de libros no pasan solo por la competencia contra la tecnología y las plataformas de consumo digital, sino también por los factores económicos: “El libro no es de primera necesidad, el entretenimiento queda más relegado” .

Pero, hoy, el negocio editorial aún mantiene patas fuertes: según Ilsha, los lectores argentinos apuestan especialmente por contenido de autoayuda, mientras que también pisa fuerte la categoría juvenil, que mantiene al negocio rentable para la enorme cadena.

La marca también se destaca por poseer una de las librerías más lindas del mundo, según la calificación de The Guardian y National Geographic: su local emblema de Yenny El Ateneo Grand Splendid, sobre la Avenida Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires.

También tiene presencia en 16 provincias con 58 sucursales y proyecta de cerrar su año fiscal con un total de 60 locales en territorio nacional.

Así será el 2026 para Yenny en Argentina

En 2025, Yenny realizó cinco aperturas solo en los últimos cinco meses del año, que se suman a los 10 locales que abrieron en los últimos dos años.

Ahora, tras su tercer desembarco en La Feliz, para la segunda quincena de febrero abrirán otro local en Villa Urquiza. “A lo largo del año realizaremos algunas aperturas en AMBA e interior, siempre analizando las plazas detalladamente y con estudio de mercado”, anticipó Thomassen.

“A pesar de ser un país con constantes desafíos, y con constantes cambios, abrir sucursales nos pone contentos y orgullosos”, destacó el empresario.

El libro resiste al paso de la tecnología: Yenny multiplica sus ventas y tiene nuevas aperturas confirmadas en Argentina. Instagram/yenny_elateneo

“Vendemos más o menos 250.000 libros por mes, en diciembre, por lo general, es el doble. Son más de 3 millones al año, además de toda la diversificación de productos”, resaltó el director de operaciones, por lo que se espera multiplicar los números para el 2026.

Sobre el inicio de la temporada de verano inauguraron la tercera sucursal en Mar del Plata en un nuevo paseo de compras, el shopping Bendu, la nueva apuesta de la ciudad balnearia que concentrará casi 60 locales de todo tipo en 35.000 m² y hasta un supermercado Coto.

En cuanto a la expansión en el exterior, el ejecutivo reconoció que, por ahora, “no está previsto tener operaciones fuera del país”, pero destacó: “Todavía hay potencial para seguir creciendo”.

Cuál es el secreto de Yenny para multiplicar la venta de sus libros

Dentro del sector, Yenny es una de las grandes cadenas de librerías que, junto a Cúspide; y por encima Planeta y Random House, son consideradas marcadoras de precio, lo que luego se traslada a comerciantes más pequeños o independientes.

Asimismo, Grupo Ilsha no solo compite en la industria del libro, sino que cuenta con una amplia gama de productos que ayudan a diversificar sus ingresos. La estrategia de la empresa no es solo haber construido una identidad de marca, sino también apostar a la diversificación de sus productos y el aggiornamento de su oferta.

“Tenemos un surtido de libros que no tiene nadie. Tenemos editorial propia, nos hemos fortalecido en música, está creciendo la categoría de vinilos, estamos incorporando Lego, nos hacemos fuertes en el merchandising de los locales. Todo esto hace que haya un abanico de productos importante al alcance de la gente”, indicó Thomassen.

De todas formas, consideró: “El libro no se va a extinguir, es irremplazable”. Y manifestó un indicador clave: “La literatura juvenil está muy fuerte, eso marca la pauta que es una industria que sigue creciendo porque los jóvenes leen”.

También aseguró que otra de sus claves es la atención personalizada de sus vendedores en los locales, quienes “brindan asesoramiento para que la gente se pueda ir con uno o dos libros debajo del brazo”. “La gente tiene pasión por la lectura, y cada vez es más. Cuando le encontrás el gusto por la lectura, vas a seguir apostando por el libro”, valoró.

Cuáles son los libros más elegidos por los argentinos

Las ventas de Yenny se diversifican entre los gustos de los consumidores locales como los elegidos por sus clientes extranjeros, dado que por la ubicación estratégica de sus sucursales tienen gran alcance a turistas de todo el mundo. En ese sentido, Thomassen detalló que “hace un tiempo que está de moda la categoría de autoayuda, está fuerte, que ya viene de hace unos años y no decrece. El argentino está focalizado en eso, también novelas románticas y ficción”.

Mientras que el lector extranjero le pone más énfasis a las imágenes: “Las sucursales más apuntadas al turismo extranjero se vende mucho lo visual, no es el público argentino”.