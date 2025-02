El desarrollador argentino que más crece en el exterior no duda: "Milei nos volvió a poner en el mapa"

Jaime Garbarsky es presidente del Grupo Ecipsa, la desarrolladora número uno del interior del país y que llegó a la Capital Federal hace poco más de tres años, con su ambicioso proyecto MilAires, en Devoto. A pocas semanas de comenzar la entrega de las primeras unidades frente a la avenida General Paz, anunció que está buscando tierra, también en la Ciudad de Buenos Aires, para replicar el desarrollo con una segunda edición.

Desde Israel, en diálogo con El Cronista, el empresario aseguró que la empresa se está preparando para operar en Bolsa y contempla invertir más de u$s 126,5 millones este año. "El 78% de ese dinero será inyectado en los proyectos que tenemos en la Argentina con presencia en ocho provincias", contó. El resto será para sus negocios en el exterior: Brasil, Panamá, Paraguay, los Estados Unidos e Israel.

En ese sentido reconoció que la macro cambió y aseguró que, hoy, la Argentina vuelve a estar bajo la mirada de los grandes jugadores del mundo. "Esto pasaba en la época de Carlos Menem, en los años '90", comparó.

Israeal es, hoy, el destino "mimado" de la desarrolladora. Allí tiene oficinas propias y advierte que es un mercado con mucho potencial de crecimiento, sobre todo, de la mano de las políticas de Javier Milei.

-¿Qué está haciendo en Israel?

-Hace unos cuantos años que viajo a Israel muy seguido. Primero, tengo dos hijos que viven acá y tengo también nietas. Uno de ellos está estudiando Economía en la Universidad de Israel y sólo le falta un año para terminar. Por el lado empresarial, compramos la exclusividad de Crystal Lagoons para este país y nos asociamos con IsraelCanada, que es la empresa de desarrollo más importante que cotiza en la Bolsa acá. Con ellos, estamos desarollando un proyecto en Panamá: un edificio de más de 40 pisos. Y tenemos conversaciones profundas para asociarnos con la exclusividad de Crystal Lagoons también para Israel.

-¿Israel es un mercado importante para el grupo?

-Sí. Tenemos oficinas en Israel. Abrimos el 10 de abril del año pasado. Acá, trabaja Ariel, uno de mis hijos. Como si fuera poco, tenemos como director ejecutivo a Zeev Kirtchuk, que fue la mano derecha de Isaac Rabin (N.d.R.: ex primer ministro israelí, asesinado en 1995).

-También tienen una plataforma destinada a los hispanos...

-Sí. Generamos una plataforma que se llama Casa VeIsrael para vender en español a los inversores argentinos en otras partes del mundo. La idea es poder darles asesoramiento. Está funcionando desde el año pasado. Israel es un lugar que te inyecta adrenalina. Es un mercado muy activo, muy fuerte desde el punto de vista económico y financiero. El mercado es potente pero es chico. Entonces, están viendo cómo hacer para venderle al mundo. Están todos los empresarios viendo qué hacer con los ladrillos. Para nosotros, es un mercado que te llena de energía. Sobre todo, en años en los que la Argentina tenía una curva hacía abajo.

-¿Hoy la curva del mercado argentino comenzó a subir?

-Sí. El presidente Javier Milei, en el mundo, es una sensación y, en Israel, no hay nadie que no hable de él. Israel está muy inmerso en la situación política de la Argentina.

-¿Y esto es positivo para el negocio de Ecipsa en Israel?

-No solo para nosotros, sino para los argentinos es positivo. Nos volvimos a subir al mundo. No importa la bandera política, si es republicano o demócrata: que el presidente de los Estados Unidos haya invitado a Milei a su asunción es importante. Nos vuelve a poner en el mapa. Esto pasaba en la época de Carlos Menem, en los años '90. En esos años, nos veían con buenos ojos. Espero que la Argentina aproveche la oportunidad y que los políticos estén a la altura.

-Su grupo anunció invertirá u$s 126,5 millones este año. ¿En qué?

El número es global. Es para la Argentina y para los otros cinco países en donde tenemos presencia y ya comenzamos la operación. En porcentaje el 78% de este monto es para la Argentina y el resto, para los demás países.

Además, anunció una colocación de u$s 30 millones en un fideicomiso

Es una figura nueva. Volvimos a hacer una colocación con una buena tasa para nosotros y para el mercado.

¿Cuáles son los planes para el mercado local?

Seguimos con presencia en ocho provincias. Estamos ahora por entregar las primeras unidades de Mil Aires. Falta una sola etapa de construcción. Para eso, tenemos que tirar abajo nuestro shoowroom; realmente nos duele porque es muy lindo. Hoy, tenemos más del 85% vendido en Milaires. Quienes compraron se revalorizaron. Y, con seguridad, quien compre ahora también se va a revalorizar en un futuro a corto plazo.

¿Lanzará este año el proyecto de la ex Nobleza Piccardo?

Exacto. Para eso, nos asociamos con la familia Lapidus. Estamos en un proceso muy importante, de creación. Tenemos, por lo menos, 30 profesionales que están 100% avocados al diseño. En el próximo semestre vamos a anunciar el masterplan del proyecto. Trabajamos con distintos arquitectos, tanto nacionales como internacionales. Es un trabajo impresionante. Es el proyecto que, profesionalmente hablando, mayor inversión va a requerir y que mayores ventas va a tener. Estamos hablando de u$s 1200 millones en ventas. Lo que queda claro es que hace falta invertir, más allá de la tierra, en capital humano y en tiempo. Algo que estamos haciendo.

-¿Es momento para comprar tierra y seguir sumando desarrollos en el país?

-Nosotros somos una máquina de comprar tierra en todos los lugares. Natania (N.d.R.: una empresa de Ecipsa) requiere tierra permanente. Es un mercado muy importante en el segmento medio. En la provincias, tenemos la mayor parte del market share con Natania, igual que en Paraguay. Siempre también tratamos de incorporar socios. Siempre estamos atentos a las oportunidades.

El momento del mercado de real estate cambió. ¿El blanqueo y los créditos ayudan a dinamizar las operaciones de compraventa?

-El mercado todavía está tibio. El crédito es incipiente. Pero lo bueno es que el Estado no le toma más la plata a los bancos. Los bancos ahora tienen que trabajar. Es todo una cuestión de conducta. En el mundo desarrollado, la gente va a los bancos a pedir créditos a la hora de comprar un inmueble. La gente tiene su empleo en blanco en el mundo, cosa que en la Argentina no sucede. De ahora en más, se van a ir acomodando las cosas. Una economía más desarrollada no sólo da la posibilidad de ganar más dinero, sino de tener a sus empleados en blanco y, con los créditos, se puede acceder a un inmueble. Eso hará que las propiedades se revaloricen y que los precios suban.

-¿Cuánto más se tienen que revalorizar las propiedades? ¿Hoy están por debajo del valor del mercado?

-Se tienen que revalorizar en dólares. Sobre todo, por la apreciación del peso. Es un buen momento para tomar decisiones.

-¿Cuánto debería revalorizarse el mercado?

-La Argentina es muy grande. Cada mercado es diferente. Para que exista el crédito hipotecario, tiene que existir crédito intermedio para que los desarroladores puedan construir. El stock que hay se va liquidando a través de los créditos. Pero no es el aumento real de la propiedad. En los Estados Unidos, hay un 95% de crédito sobre las propiedades. En la Argentina, es apenas del 2%. Imaginate todo lo que tenemos que crecer. Cuando la demanda se active, también van a subir los precios.

-¿Cómo están hoy los precios de la construcción?

-Este es otro ciclo diferente de la Argentina. La gente ahorra en dólares y tuvimos inflación en dólares porque se apreció la moneda. No solamente tuvimos inflación alta durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, sino también que eso siguió en los primeros meses de Milei. Recién ahora se acomodó. En ese proceso, el dólar llegó a valer $ 1400 y, ahora, vale $ 1200. Con un dólar en baja e inflación, para quien piensa en construir en dólares, es una problemática. Nosotros siempre trabajamos en pesos porque pensamos que es un negocio que tiene que manejarse en moneda local.

-¿Por qué?

-Los insumos son, en su mayoría, argentinos. Se produjo un desfasaje que el tiempo tendrá que corregir. Cuando el dólar bajó, una camioneta, en vez de valer, u$s 40.000 pasó a valer u$s 60.000. En algún momento, la gente vuelve a compra camionetas y paga lo que vale. Eso va a pasar en este mercado.

-¿Hoy es menos rentable construir que hace un año?

-Claro, por supuesto. La rentabilidad cayó.

-¿Cómo se sostiene en el tiempo?

-Primero, porque nosotros vendemos en pesos. No tenemos tanto desajuste como quien vende en dólares. El dólar bajo y el costo subió.

-¿Va a seguir enfocado en la gama media?

-Seguimos en la gama media y media para arriba. Porque MilAires está por encima de la media. Estamos en todos los segmentos. En donde vemos la oportunidad, ahí entramos. El gran volumen está en la clase media.

-¿Dónde ve las oportunidades? ¿En las subastas de propiedades del Gobierno, por ejemplo?

-Sí, miramos todo. Pero hay que entender que la Capital Federal es un país aparte. El que vive en Capital y Gran Buenos Aires vive en otro país. Hay otro nivel de ingreso per cápita. Miramos todo. No participamos en ninguna porque estamos enfocados en el proyecto de Nobleza en Buenos Aires.

-¿Cómo está pensado el proyecto de San Martín?

-Es de usos mixtos. Va a ser una ciudad dentro de la Ciudad. Va a ser el más importante de las últimas décadas. Esto es el Oeste de la Capital. Es donde el mundo quiere vivir.

-San Martín se está revalorizando, sobre todo, la zona a orillas de la avenida General Paz.

-No va a ser San Martín. La gente ahora me dice: "Voy a Milaires; no voy a Devoto". Se convirtió en un barrio en sí mismo. Lo mismo va a pasar con San Martín. En el segundo semestre, vamos a presentar el masterplan.

-¿Hay trabas para presentar proyectos?

-No llamaría "trabas". Hay ciertas burocracias que podrían eliminarse. Pero es algo que vemos que pasa en todo el mundo. Nos llevamos bien con los gobiernos.

.¿Va a hacer otro MilAires en otra zona?

-Sí. Estamos buscando predios para hacer un segundo MilAires, también en la Capital Federal.

-¿Quiere llegar a otra provincia en la que hoy no tiene presencia?

-Eso va a depender de cómo se desarrolle el mercado argentino. Estamos bien. El próximo paso es sacar la compañía a Bolsa.

-¿Cuándo?

En el mediano plazo. Tenemos todas las condiciones y tenemos volumen para poder hacerlo.

-¿Qué le suma a Ecipsa salir a la Bolsa?

-Saber que tenemos que ser rentables. Poder conseguir capital para seguir creciendo. Pero a escalas mayores.

-En el mercado internacional, ¿cuáles son los planes para 2025?

-En Paraguay, compramos la exclusividad de Crystal Lagoons. También lo hicimos para San Pablo y, después, para todo Brasil. Allí, nos asociamos con la familia Pinheiro, que son accionistas del banco Pine, y estamos analizando varios proyectos. Brasil se va a transformar en uno de los mercados más importantes que vamos a tener. Por su parte, seguimos en Panamá e invertimos en los Estados Unidos, donde nos asociamos con Diego Lowenstein para construir edificios residenciales. Compramos la exclusividad para Orlando de Crystal Lagoons. Estamos creciendo tanto que estamos continuamente buscando talentos. Ya somos más de 500 personas en la empresa. La compañía ha tomado un volumen importante.

-¿Porque no está en Uruguay?

-No entiendo el mercado. Es muy chiquito, sobre todo, el de Punta del Este, al que la gente, además, va a sólo dos meses. Hay que buscar mercados más grandes.

-¿Quiere sumar otros países?

-Brasil es un continente y Orlando es palabras mayores.

-¿Es muy diferente Brasil a la Argentina?

-Tiene financiación. Es muy importante el crédito para que el mercado siga creciendo. Nosotros vamos a seguir trabajando en la Argentina porque acá hemos nacido. La mano de obra está en el país.