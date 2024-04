El desafío de crecer en industrias 'masculinas'

A pesar de que, durante el último tiempo, creció la presencia femenina en industrias que, tradicionalmente, estuvieron lideradas por hombres, aún existen algunas dificultades.

Nina Mulhall, gerente de tráfico y rutas de Aeropuertos Argentina 2000, participó del evento y reconoció que "la industria aerocomercial tiene una presencia masculina importante. Definitivamente, estamos mejor que hace cinco años, ya que hoy contamos con herramientas que nos permiten cortar con esa situación".

De hecho, aseguró que, dentro de la compañía que tiene la concesión de 35 aeropuertos a nivel mundial, "cada vez, las mujeres son más y eso se da de una manera natural y orgánica". Además, añadió: "Lo mismo pasa en la industria, donde conviven muchos ecosistemas del turismo".



La empresa tiene el objetivo que el 30% de los roles de liderazgo estén en manos femeninas. La ejecutiva explicó que, en este caso, la educación y la formación profesional son dos puntos clave: "Aunque la experiencia es lo que forma a los profesionales, educarse, aprender y mostrar ambición son credenciales que nunca se ponen en duda. Si hay dos personas con la misma capacidad, pero uno de ellos está cargado de conocimientos y, a la vez, hambriento por obtener más, es siempre una buena señal".

Sin embargo, aclaró: "Hay prejuicios para todo. Entonces, buscar aliados, tener buenos líderes y romper con los sesgos es básico para crecer en cualquier industria".

No obstante, destacó el progreso hacia una mayor inclusión. Con iniciativas como Woman in Aviation Travel and Tourism, Aeropuertos Argentina 2000 busca potenciar el desarrollo profesional de mujeres en la industria, les ofrece becas y oportunidades educativas.

La ejecutiva contó que el programa es, tanto para chicas que están en su último año de colegio, como para mujeres que ya están en un nivel de desarrollo más alto, pero quieren hacer un posgrado o una maestría.

Mulhall, que empezó su camino en Aeropuertos Argentina 2000 hace no más de cinco años, afirmó: "Quiero inspirar a la gente con la que trabajo, es importante que vayan motivados a trabajar. Quiero generar un buen ambiente y oportunidades para mujeres. Sé que voy hacia ahí".