El 80% de las argentinas ven que los hombres tienen más oportunidades laborales

La inclusión y la diversidad son tópicos que están cada vez más presentes en las agendas corporativas. A pesar de que las mujeres son poco más de la mitad de la población del país, son pocas las que logran encontrar un lugar en el mercado laboral.

De hecho, según un informe de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), ocho de cada 10 mujeres argentinas consideran que los hombres tienen más oportunidades en el mundo laboral. Por el contrario, sólo cuatro de cada 10 hombres perciben esa desigualdad.

Es decir, las mujeres que consideran que los varones tienen más oportunidades laborales son mayoría, mientras que los varones con esa misma percepción son minoría.

"Los hombres no distinguen que las mujeres tienen más obstáculos para desarrollar sus carreras profesionales ", explicó Daniela Mora Simoes, líder de la red de Diversidad de IDEA y directora de Personas de Grupo Omint.

La brecha se vuelve más visible en las posiciones de liderazgo. De hecho, según KPMG, la representación femenina en la máxima conducción de las 1000 empresas de mayor facturación del país ronda el 17,5%. Esto es que, de los 6153 miembros (titulares y suplentes) que conforman las juntas directivas, 1077 son mujeres y los 5076 restantes son hombres (82,5%). En Europa y los Estados Unidos el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo ronda entre el 40% y el 50 por ciento.

"A veces, en las búsquedas laborales, vemos que sólo se postulan hombres. Incluso si no tienen todas las cualidades requeridas. Mientras que, las mujeres, aunque tengan todas las skills necesarias, no se animan a hacerlo porque sienten que no van a lograrlo", contó Paula Altavilla, presidente de IDEA y VP Strategy Europe Operations de Schneider Electric. Además, continuó: "Es nuestro rol como líderes llamar a esas chicas e incentivarlas a incluirse en el mercado".

A nivel mundial, la diferencia es un tanto menor: sólo cuatro de cada 10 trabajadores opinan que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y carrera que los hombres, según estableció un relevamiento que realizó la consultora Voices! Research & Consultancy.

El 44% de los encuestados a nivel global señalan que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y carrera que los hombres. En tanto, un 39% dice que las oportunidades son las mismas, mientras que sólo un 13% opina que las mujeres tienen más oportunidades que los hombres.

En este contexto, las mujeres deciden evitar el mercado laboral tradicional y optan por fundar sus propios negocios. De hecho, según la Asociación de Emprendedores de Argentina, seis de cada 10 emprendedoras declararon no haber accedido a un mejor puesto laboral que merecía en algún momento de su trayectoria laboral. Asimismo, la razón más mencionada está vinculada a una cuestión de género y sus implicancias.

En la Argentina, las causas que justifican el aumento en el emprendedurismo femenino son la búsqueda de crecimiento personal, la falta de oportunidades en el mercado laboral y la necesidad de equilibrar la vida familiar y profesional.

Según Alegra.com, la plataforma de gestión y facturación electrónica para Mipymes, en la Argentina hay aproximadamente 1,6 millón de emprendimientos. Estos, se abocan principalmente al comercio minorista, la gastronomía e indumentaria , aunque el rubro de tecnología se encuentra cada vez más presente.



Las políticas de diversidad e inclusión contribuyen al desarrollo del negocio

El 78% de los participantes del relevamiento de IDEA aseguraron que sus empresas implementan políticas y prácticas diversas e inclusivas. A su vez, ocho de cada 10 consideraron que esas iniciativas son eficientes para desarrollar una cultura más diversa e inclusiva. Además, el 75% de los consultados dijo que este tipo de medidas son relevantes para el éxito del negocio.

Entre las iniciativas más frecuentes se destacan: capacitaciones sobre diversidad e inclusión, acciones de concientización, trabajo con líderes, alianzas con organizaciones, grupos especializados de trabajo, intervención en procesos de selección y licencias especiales.