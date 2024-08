Democratización, negocios y datos, las claves para que la IA no sea una moda pasajera

La inteligencia artificial es una herramienta que existe hace ya varios años. De hecho, nació en 1956. Sin embargo, esta vez, llegó para quedarse, ya que según Walter Risi, Partner y Head of Consulting de KPMG, se dieron las tres condiciones indispensables para que la IA no sea una moda pasajera.

"Es un concepto que tiene décadas de evolución y tuvo sus picos y sus valles, o, como se suele llamar en el mundo de la tecnología, sus inviernos y sus veranos. Nació en verano del 56 y tuvo sus inviernos que fueron momentos en los que no hubo tanta inversión o no estuvo tan en auge", explicó el ejecutivo.

En este sentido, recalcó que lo importante es entender qué es lo que es distinto ahora. "Si nosotros recorremos la historia, lo que pasaba con la IA era que, o estaba muy enfocada en nichos, como académicos o militares, o bien, estaban los conceptos teóricos para llevarla adelante, pero capaz no estaba la tecnología o no se veía el negocio", explicó.

Así, expuso: "Hoy tenemos tres cosas clave para que la IA no sea una moda pasajera. En primer lugar, es una tecnología aplicable y está democratizada. Esto es, cualquiera puede acceder a ella. En segundo lugar, tenemos la tecnología para hacerlo realidad. Muchos conceptos, no se podían llevar a cabo en ese entonces porque no existía la nube y no había infraestructura potente de cómputo a un precio asequible".

La ola llegó para quedarse

Y, finalmente, hay datos. Risi destacó que esta ola de la IA viene de la mano del machine learning. Esto es, sistemas que aprenden de los datos y generan un comportamiento: "Hoy tenemos una cantidad masiva de datos".

De cara al futuro, el ejecutivo expuso que se está dando un cambio histórico: "Yo creo que esto no es una burbuja".

Sin embargo, de cara a la implementación de la tecnología y la inteligencia artificial al ámbito corporativo, expuso: "La innovación no se hace solamente en un pizarrón o en una sala cerrada con un cuaderno. Muchas de las cuestiones de innovación se hacen probando y viendo que funciona y qué no. Yo quiero incentivar a las empresas a probar. Muchas cosas son posibles cuando se prueban".

No obstante, el experto comentó: "Si bien esta bueno experimentar, es aconsejable que haya alguien guiando esa experimentación para poder recolectar aprendizajes y conectar a las personas que están aprendiendo. Otro error que veo, y que las empresas tienen que entender, es que se desilusionan con alguna cuestión que los sistemas actuales todavía no hacen del todo bien".

En constante evolución

Y siguió: "La IA que tenemos evoluciona todos los días, pero, por algunas cosas, no son del todo perfectas y, por la naturaleza y sus propios sistemas, no siempre dan respuestas perfectas o hay temas de alucinaciones. Hay empresas que empiezan con procesos de experimentación pero, a la primera que encuentran que algo no funciona, empiezan a bajar. Uno tiene que entender que, si hoy hacen algo que quizás no lo hacen tan bien, en tres meses ya es un hecho. Y en ese tiempo que una empresa se desilusionó, se perdió de aprender. Y aprender, experimentar y probar es clave en esta ola que estamos viviendo".