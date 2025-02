De cara a la Vendimia, la industria del vino pide crédito para sostener la recuperación de exportaciones

A una semana del comienzo de la Vendimia, la industria del vino pide líneas de financiación para sostener la recuperación de exportaciones que mostró el sector en 2024.

"Comenzamos a ver en el segundo semestre de 2024 financiamiento por parte de la banca privada. Pero todavía no son apuntados 100% a nuestra industria", dijo Mario González, presidente de Coviar, el ente público-privado del sector, en una visita a Buenos Aires.

Según los propios datos de Coviar, solo el 30% del vino que se produce en la Argentina se exporta. Esos números podrían ser más altos pero se necesita inversión por parte de las empresas privadas.

"El mercado de exportación es sumamente importante. Las bodegas que hacen vinos más económicos todavía no están preparadas para exportar. Se necesita tecnificación y, para eso, es necesario financiación. Hay que agrandar los jugadores que tienen presencia en el mundo", remarcó González.

La Argentina exportó en 2024 un 5,6% más de vino que en 2023. Se trató de 207,6 millones de litros, 11,1 millones más con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV).

"Para seguir creciendo, la competitividad va a ser la gran protagonista. Las devaluaciones duran muy poco. Rápidamente, se cae la competitividad ganada ahí. Por eso, tenemos que ir sobre los otros puntos. Hay que bajar los impuestos y mejorar la logística y la apertura de la Argentina en el mundo", agregó González.

Para las empresas vitivinícolas, la carga impositiva representa el 62% de los gastos de producción. El costo logístico también es muy alto. "Nuestros competidores tienen u$s 0,10 centavos por litro de gastos de transporte. Acá, en la Argentina, ese valor es de u$s 0,50", comparó.

En ese sentido el presidente de Coviar reconoció un acercamiento al Gobierno para mejorar las condiciones actuales. "Estamos trabajando en la quita de aranceles para importación de productos especializados en la industria vitivinícola. En ese sentido, el quite del costo país ayudó un poco", remarcó.

"Muchos de los cambios necesarios para ir hacia donde va el consumidor actual en el mundo no se producen en la Argentina porque las bodegas no llegan a actualizarse con maquinaria, con tecnología y con los cambios de varietales necesarios", señaló González.

Según el empresario, el mundo está buscando productos con menos graduación alcohólica, más sencillos de tomar y el vino blanco ha ganado protagonismo. "El consumidor es el que manda. Hay que acompañar esa tendencia", agregó.

En ese sentido, actualmente, el 79% de los tractores y maquinaria con la que cuentan los productores del vino son de los años '70, según datos de Coviar. Esto, subraya González, ejemplifica por qué las bodegas argentinas tardan demasiado en adaptarse a las nuevas tendencias de consumo que ya están instaladas en todo el mundo.

Ser más competitivos

Los números de exportación mejoraron en 2024 porque 2023 fue un muy mal año para la industria. El objetivo de Coviar es hacer crecer esas cifras en 2025.

Mario González, presidente de Coviar

"La Argentina, como marca país, tiene mucho trabajo para hacer. Hoy, el vino argentino en el mundo representa solo el 3%. Pero deberían ser, por lo menos, el doble. No podemos entrar y salir en los mercados. Hay que tener previsibilidad. Nosotros miramos el negocio a largo plazo y es difícil que eso ocurra en este contexto", explicó.

La Argentina es el séptimo productor de vino a nivel mundial, el décimo mercado con mayor consumo interno y el número 11 en exportaciones. "Eso nos muestra que puede escalar mucho más en exportaciones porque tiene capacidad de producción", dijo González.



Coviar advierte que hay que crecer en exportación sin descuidar el mercado interno. En la Argentina, en 2003, se exportaban u$s 40 millones en vino. En 10 años, esos números ascendieron a u$s 1100 millones. "Las condiciones macro nos permitieron durante esa década salir al mundo con nuestro sello Malbec. Perdimos mercados, no podemos seguir perdiendo tiempo. El impacto socioeconómico es muy grande. Tenemos 150.000 familias que viven de la industria y otras 300.000 que lo hacen de manera indirecta. Es la actividad agrícola que más gente emplea por hectárea", agregó.

Coviar confía en que la recuperación de las exportaciones se empezará a ver en el segundo semestre. Los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Brasil son los cuatro mercados más importantes para la Argentina en donde se seguirá haciendo foco.