¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un departamento en Recoleta?

Para comprar un departamento chico en Recoleta hay que trabajar más de 100.000 horas . Es que las calles arboladas del barrio, la arquitectura de estilo francés, mansiones y embajadas, junto con una ubicación privilegiada en la Ciudad de Buenos Aires, explican por qué este barrio se perfila como uno de los más codiciados del mercado.

Conocida como la “París argentina” por la gran inmigración francesa de 1840, Recoleta es uno de esos barrios que combinan historia, prestigio y una fuerte carga simbólica. Sin embargo, detrás de ese atractivo surge una pregunta clave: ¿cuántas horas de trabajo hacen falta para comprar un departamento en una de las zonas más caras de la Ciudad? La respuesta incluye precios inmobiliarios en dólares, salarios que corren por detrás de la inflación y una brecha que continúa siendo enorme.

¿Cuánto cuesta un departamento en Recoleta en enero de 2026?

El precio promedio de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en torno a los u$s 2450 por metro cuadrado (m2). Este dato se desprende de un informe que elaboró Zonaprop, en el que destaca las tendencias de precios en el mercado inmobiliario.

Comprar un departamento en uno de los barrios más caros de la ciudad exige hoy décadas de trabajo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta manera, tomando como referencia una unidad estándar de dos ambientes y 50 m2, el precio promedio escala a los u$s 2467 por m2, lo que equivale a un total de u$s 129.505.

En barrios como Recoleta, ese valor suele ubicarse por encima de la media de la Ciudad. Desde la inmobiliaria Fabián Achával Propiedades destacan que en diciembre de 2025 el valor promedio de publicación en Recoleta rondó los u$s 2700 por m2, con una dispersión muy marcada: “Se pueden encontrar unidades desde u$s 2000 por m2 hasta propiedades de más de u$s 7000 por m2”.

En este contexto, las unidades más solicitadas siguen siendo los departamentos de 2 y 3 ambientes. “Especialmente bien ubicadas en buenos edificios o bien recicladas, luminosas y con bajos niveles de ruido”, señala Juan Manuel Vázquez Blanco, economista y gerente general de Fabián Achával Propiedades.

Así, el precio de un dos ambientes estándar de 50 m2 en Recoleta se ubica en torno a los u$s 135.000, aunque buena parte de la oferta se mueve en un intervalo de u$s 95.000 a u$s 180.000, según ubicación, estado y categoría del edificio.

Dentro de un rango de valores similares, Francisco Bosch, CEO y cofundador de Miranda Bosch Real Estate & Art comenta que hoy las unidades de 2 ambientes en Recoleta promedian los u$s 160.000, mientras que los departamentos de tres ambientes se encuentran en u$s 300.000.

¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un departamento en Recoleta?

La relación entre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los valores de la vivienda sigue muy distorsionada. El Gobierno Nacional fijó el salario mínimo en $ 341.000 mensuales a partir de enero de 2026.

Si se considera una jornada laboral de 48 horas semanales, el salario mínimo equivale a unas 192 horas de trabajo por mes. Y, si además convertimos el valor del departamento a pesos -tomando la cotización paralela de $ 1505-, un departamento de u$s 135.000 se traduce en $ 203.175.000.

A ese nivel de precios, un trabajador que cobra el salario mínimo debería destinar más de 114.000 horas de trabajo para poder comprar un departamento de dos ambientes en Recoleta.

¿Cuántos salarios se necesitan para comprar un departamento usado de 60 m2?

El gráfico elaborado por Radar Inmobiliario – Fabián Achával Propiedades muestra que la cantidad de salarios necesarios para comprar un departamento usado de 60 m2 en CABA cayó de picos cercanos a 370 salarios en 2020 a valores actuales en torno a 130 salarios promedio.

Esa mejora responde a dos factores: “Uno de ellos fue el aumento del salario medido en dólares: en 2020 había tocado mínimos por la brecha cambiaria y luego se recuperó. El otro factor fue el tipo de cambio, ya que hubo una fuerte apreciación del peso. Como resultado de la suba del numerador y de la baja del denominador, aumentó el poder de compra”, explica Fabián Achával a El Cronista.

¿Qué puede pasar con los precios en Recoleta durante 2026?

Según el cofundador de Miranda Bosch, “la tendencia indica que los precios se mantendrán estables o con una leve tendencia a la suba”. En consonancia, el gerente de Fabián Achával apunta que “se esperan valores de publicación y precios de cierre con subas moderadas, pero por segmentos. En términos relativos, el segmento residencial usado es prácticamente el activo más barato de la economía y es por ello que vemos que existen fundamentos para pensar que los precios de hoy son mínimos”.