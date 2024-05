La generación Z argentina no quiere emigrar y teme por sus ingresos

Pese a que 6 de cada diez jóvenes argentinos temen no poder ahorrar y que sus ingresos no le alcancen para concretar sus proyectos, la generación Z elige mayoritariamente desarrollarse en el país y no querría tener otra nacionalidad.

Los datos surgen de un estudio realizado por la consultora especializada en consumo Moiguer, que busca derribar los "mitos" que existen en torno a la generación Z, es decir aquellos que tienen entre 15 y 25 años. El informe destaca que este grupo etario -especialmente los varones- es el que mejor catalizan el giro a la derecha que está transitando el país. El 65% de quienes votaron a Javier Milei tiene entre 15 y 30 años, y de ellos el 71% son de género masculino.

Este no es el único dato que muestra una brecha entre varones más conservadores y mujeres más progresistas. Mientras solo el 17% de las mujeres jóvenes (15 a 25 años) cree que el feminismo promueve el odio hacia el hombre, un 40% de los varones que comparte esta visión. Además, se observa que el 45% de ellas muestra afinidad con el feminismo, en contraste con apenas el 15% de ellos.

"Estos datos concuerdan con la tendencia a nivel mundial, donde por primera vez se observa una marcada brecha ideológica entre géneros. Mientras los varones se reconocen como más conservadores o liberales, las mujeres se inclinan por partidos más progresistas, alineadas al feminismo y las políticas de género", señala el estudio.

Negocios digitales

En materia de cómo lograr hacer dinero, los jóvenes se inclinan por los negocios digitales. Es que el 43% de ellos usan o usarían una app para generar ingresos. Además, el 17% realiza inversiones en criptomonedas y un 14% participa de encuestas online, no solo por un aspecto lúdico, sino porque lo ven como una manera de ganar plata.

"Ser nativos digitales los pone de cara a otra concepción de tiempo, espacio y resultados. Así, el esfuerzo tiene que dar resultados más rápidos, porque viven en modo ágil con dinámica de sprints: cada proceso es evaluado en un periodo corto de tiempo para ser redefinido y pasar al siguiente estadio", detalla el informe en relación con la relación que tienen con la obtención de ingresos.

Al 63% de los jóvenes le gustaría emigrar, pero solo el 26% de ellos lo haría en forma permanente

Así, los jóvenes buscan conseguir dinero en forma rápida. Para esto, combinan el trabajo convencional con otras maneras de ganar plata. De acuerdo con el estudio, la generación Z prueba y experimenta en forma constante cómo alcanzar ese objetivo . En ese sentido, el 85% cree que el trabajo y el esfuerzo son claves para alcanzar sus sueños.

En relación con el futuro, el 81% dice que tiene proyectos para los próximos cinco años. Alquilar para independizarse o comprar una casa son los que mejor se ubican en el ranking. Además, 7 de cada diez tienen previsto continuar con su formación.

"Fluir en la diversidad"

"El 80% de los encuestados se identifica con la expresión 'en el trabajo como en la vida no me gusta encasillarme en una sola actividad, quiero hacer múltiples cosas, diferentes. La construcción de su identidad no es lineal y esto les facilita fluir en la diversidad", detalla el estudio, que agrega que los jóvenes ven en la tradición una fuente de calma que les permite tener menos miedo al error y poder experimentar, probar y construir nuevas formas.

El 70% de los jóvenes sueña con casarse alguna vez y el 61% tiene hijos o proyecta tenerlos. Además, tres de cada diez no descartan tener una relación con alguien del mismo género.

El 90% de los consultados se siente orgulloso de ser argentino y no elegiría ser de otro país principalmente por la manera en que se demuestra el afecto, el tipo de humor, la pasión y las costumbres locales. Y, a pesar de que el 63% dice que le gustaría emigrar, solo el 26% lo haría en forma definitiva.

"Ser argentino genera orgullo en la generación Z. Los rasgos culturales propios y diferenciales forman un sentimiento tan intenso que, si bien se experimenta individualmente, permiten conectar con un colectivo y sentirse parte de algo, tal como dice la canción que se popularizó en el Mundial de Qatar: 'No te lo puedo explicar, porque no vas a entender'", culmina el informe.