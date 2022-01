Costa Esmeralda, la nueva joya inmobiliaria que compite con Cariló como la playa top

Costa Esmeralda, el barrio privado lindero a Pinamar pero que pertenece al Partido de la Costa, ya tiene 17 años de vida. Sin embargo, su explosión se produjo en los últimos dos años como consecuencia de la pandemia. Con precios de alquileres en dólares, promete ser el nuevo destino de playa más top de la Costa atlántica y ganarle la pulseada a Cariló.

Se trata de un total de 16 barrios, con 3860 lotes suscriptos, dos paradores de playa, cancha de golf, su propio centro comercial y hasta un supermercado propio. Lindero a Pinamar, está ubicado en el kilómetro 380 de la ruta 11.

El proyecto surgió en 2004 de la mano de Eidico y JPU Desarrollos. Hoy, ya suma casi 1800 viviendas unifamiliares construidas y 700 en marcha. Cuenta también con 140 departamentos con vista al Golf.

Los 16 barrios que forman parte de Costa Esmeralda

El barrio se extiende a lo largo de 3200 metros de costa, con 1000 hectáreas de bosques, médanos y plantaciones de pinos, u n factor fundamental para los turistas que eligen espacios al aire libr e, sobre todo, en tiempos de pandemia.

Y es que, como consecuencia del Covid, la zona adquirió otra relevancia. "Hubo muchas ventas de lotes durante la cuarentena. Veníamos en 2019, muy deprimidos, sin vender, con operaciones limitadas. Pero lo que ocurrió fue que mucha gente tenía lotes como forma de inversión pero no contaba con el dinero suficiente para construir. La pandemia los afectó. Muchos se quedaron sin trabajo, por lo que se vieron obligados a vender esas tierras", explica Dolores Rodríguez de La Torre, dueña de la inmobiliaria Somos Costa.

"Fue ahí cuando realmente hubo oportunidades. Se empezaron a vender lotes a un precio promedio de entre u$s 20.000 y u$s 30.000, y hasta hubo operaciones que se hicieron por u$s 15.000", ejemplifica. Quienes compraron tierra aprovecharon los valores baratos para construir haciendo crecer notablemente al barrio .

El centro comercial, tiene un total de 50 locales, muchos gastronómicos

" Aquellos lotes que hace dos años se vendieron a u$s 20.000, hoy valen entre u$s 60.000 y u$s 70.000 . Todavía hay mucho por crecer: hay, al menos, 4000 lotes disponibles. Pero los precios empezaron a subir por la alta demanda", explica la empresaria inmobiliaria.

Si bien muchos aprovecharon 2020 para construir su casa de verano, fueron muchos también los que decidieron cambiar de vida, impulsados por el home-office y edificaron allí su vivienda permanente.

"Hace siete años que vivo y comercializo la zona. Y durante la pandemia, vimos por primera vez un aluvión de familias que llegaron para instalarse los 365 días del año, atraídas por el paisaje, la conexión con la naturaleza y, sin lugar a dudas, por la seguridad", observa Rodríguez de La Torre.

¿Cuánto sale veranear en Costa Esmeralda?

El destino con playas amplias, vegetación agreste y aguas claras se convirtió en el sitio favorito de muchos argentinos para veranear en tiempo de Covid. "Muchos descubrieron el destino el año pasado por la imposibilidad de veranear en el exterior y se enamoraron de este lugar a poco más de cuatro horas de la Capital", remarca la broker.

" Costa Esmeralda es uno de los destinos preferidos para las familias. Lo que más valora la gente es el mix de bosque y playa, un entorno natural muy lindo sumado a la oferta deportiva y la seguridad", remarca, Santiago Valledor, gerente de Proyectos de Eidico.

Los precios son en dólares y no existen cláusula de devolución por Covid

"Para la segunda quincena de enero, que es la más demandada, ya no quedan casas disponibles", agrega el ejecutivo de la desarrolladora. La oferta es acotada y eso eleva considerablemente los precios.

Las playas amplias y con mayor vegetación

Una casa amplia con comodidades, pileta y parrilla tiene un valor por quincena de entre u$s 7000 y u$s 10.000. "Hace dos años, se dolarizó todo el mercado. Una casa que el año pasado se alquilaba a u$s 3000, hoy se ofrece a u$s 6000", explica Rodríguez de La Torre.

Cuánto sale comprar una casa en Costa Esmeralda

La opción más accesible para comprar en el barrio top son los departamentos que tienen un valor que va desde los u$s 155.000 a los u$s 300.000 . Según los datos de Matías Goñi Propiedades, firma que opera en la zona, una unidad de solo un dormitorio tiene un valor de u$s 154.000, con un precio promedio por m2 de u$s 3400, superior a lo que se paga por Palermo o Caballito.

Ahora, comprar una casa de tres dormitorios, de 150 m2, varía entre los u$s 195.000 y u$s 250.00, también en función del barrio y de su cercanía con el mar.

En tanto, construir una casa con pileta de entre 300 y 400 m2 puede costar hasta u$s 500.000. Una más pequeña, de 200 m2, necesita un desembolso de u$s 200.000. "El barrio establece como mínimo viviendas de 120 m2", explica la empresaria inmobiliaria, que hoy está al frente de ocho nuevas construcciones.

Un dato a tener en cuenta: el valor de las expensas actualmente es de $ 13.780. Aparte, se pagan servicios, inversiones generales e impuestos.